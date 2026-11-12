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SOGO台北店周年慶進入倒數 家電最高回饋30%、服飾5折起搶降溫商機

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
忠孝館11月14日至11月16日，某某甜點日本北海道純生波士頓派售價700元，每日限量50份。圖／遠東SOGO提供
忠孝館11月14日至11月16日，某某甜點日本北海道純生波士頓派售價700元，每日限量50份。圖／遠東SOGO提供

遠東SOGO台北周年慶進入最後倒數階段，雙11第二波加碼促銷，忠孝館推出1,111元驚喜價、秋冬服飾5折起，家電最高回饋30%，復興館針對熱門商品推出買1送1，搭配全館滿千送百、銀行滿額禮等優惠，精品買氣穩定發揮、民生必需品採購成主力，其中忠孝館家電成長15%、復興館珠寶精品成長8%。

氣溫明顯下降，帶動忠孝、復興館男女服飾與寢具都有顯著成長，尤其保暖衣帽、高單價雁鴨被，吸引民眾搶購。另外，消費者在家下廚的比例提升，明顯帶動家電鍋具銷售，首五日成長達35%，超市橄欖油、醬油等烹調食材也受惠，兩館皆成長14%。

超市餐飲是今年周年慶人氣熱區，忠孝館首度引進「500甜」人氣名店快閃，某某甜點的日本北海道純生波士頓派11月14日至16日上午11點開賣，售價700元、每日限量50份。復興館有來自高雄的老字號不二緻果，即起至16日諾曼第牛奶蛋糕原價450元、特價300元，加贈芋頭炸彈泡芙(每日限量20組)，還有70年老店福義軒帶來獨家經典限量組合，內含原味蛋捲、福椒餅、原味麻雀蛋酥、檸檬薄片，原價550元、特價500元(每日限量100組)。

美食餐飲端出買1送1好康，忠孝館雪坊11月13日單球優格冰淇淋享買1送1、BAC Cake&Sweet即起至11月16日切片蛋糕享買2送1。SOGO App會員今年首度加碼送200元美食電子折價券，忠孝、復興兩館皆可使用。11月13日至14日消費來店禮還有Sanrio環保自動傘，單筆滿1,000元即可兌換。

忠孝館星忱甜點，紅烏龍茶霜淇淋150元。圖／遠東SOGO提供
忠孝館星忱甜點，紅烏龍茶霜淇淋150元。圖／遠東SOGO提供

復興館11月15日限日限量，CHARISMA銀離子抗菌100%雙人羊毛被原價7,960元，特價2,800元，限量30件。圖／遠東SOGO提供
復興館11月15日限日限量，CHARISMA銀離子抗菌100%雙人羊毛被原價7,960元，特價2,800元，限量30件。圖／遠東SOGO提供

復興館11月14日限日限量，Marimekko Unikko杯盤組原價4,490元，特價3,143元，限量8組。圖／遠東SOGO提供
復興館11月14日限日限量，Marimekko Unikko杯盤組原價4,490元，特價3,143元，限量8組。圖／遠東SOGO提供

忠孝館11月14日限日限量，HUTER Travel可收納薄外套(女) 原價7,880元，特價2,800元。圖／遠東SOGO提供
忠孝館11月14日限日限量，HUTER Travel可收納薄外套(女) 原價7,880元，特價2,800元。圖／遠東SOGO提供

復興館11月16日限日限量，Ici et la毛料短外套原價8,600元，特價5,980元，限量10件。圖／遠東SOGO提供
復興館11月16日限日限量，Ici et la毛料短外套原價8,600元，特價5,980元，限量10件。圖／遠東SOGO提供

忠孝館11月16日限日限量，資生堂東京櫃莉薇特神級精露AA組價值6,240元，優惠價2,520元，限量100組。圖／遠東SOGO提供
忠孝館11月16日限日限量，資生堂東京櫃莉薇特神級精露AA組價值6,240元，優惠價2,520元，限量100組。圖／遠東SOGO提供

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