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下單更輕鬆省時！Gemini化身一站式AI採購顧問 一句話幫你做規格比價表

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
推出全新的Gemini中文版購物功能，結合Google購物圖譜，透過日常對話就能獲得商品輪播推薦、跨網價格與規格比較表。圖／Google提供
推出全新的Gemini中文版購物功能，結合Google購物圖譜，透過日常對話就能獲得商品輪播推薦、跨網價格與規格比較表。圖／Google提供

網購前反覆切換網頁比價、爬文看評價，真的很花時間心力、眼睛也看得很花。為解決消費者的日常消費痛點，Google近日在台灣正式推出Gemini中文版購物功能，化身一站式採購顧問。使用者只需透過日常對話描述需求，系統便能自動彙整商品資訊，從靈感發想到規格比較一次完成，大幅簡化網購決策流程。

在實際生活應用上，這項功能能精準對應多元的消費情境。像是台北租屋族想添購預算8,000元以內、兼具省電與靜音的除濕機，或在規劃日本5天4夜行程前，急需尋找6,000元以下的輕量20吋登機箱，只要像聊天般輸入條件，Gemini就會立刻產出附有圖片與購買連結的商品輪播圖卡，並自動整理出尺寸、重量、價格與評價的比較表。此外，面對年末聚會挑選1,500元露營咖啡主題交換禮物，或是選購2,000元內強調抓地力的健身房訓練鞋等需求，AI也能快速篩選出合適好物與購買管道，省去在茫茫網海中搜尋、切換頁面比較的時間。

這項全新購物功能的背後，仰賴擁有超過500億筆商品清單的Google購物圖譜（Shopping Graph）技術支援，且系統每小時更新高達20億筆資料，確保價格與庫存資訊的即時性。透過AI模型與龐大資料庫的結合，消費者不用再土法煉鋼比價，就能在對話中輕鬆掌握最新商品價格動態，買得精打細算又能省下時間。

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