聽新聞
0:00 / 0:00
哈利波特迷快收！護法、分類帽、玻璃獸變身療癒小物 台灣限定開賣
《哈利波特》（Harry Potter）粉絲又有新收藏！繼金探子、巧克力蛙造型一卡通推出後，BeComeTrue再推出5款台灣限定授權周邊，以《哈利波特》及《怪獸與牠們的產地》電影系列中的經典角色與魔法元素為靈感，將牡鹿護法、分類帽、霍格華茲四大學院、怪獸書及玻璃獸融入日常用品。
此次新品首先登場的是「護法造型一卡通」，以哈利波特的牡鹿護法為設計靈感，採絨毛材質搭配立體鹿角，將電影中象徵守護力量的護法，化身為可隨身攜帶的造型吊飾。
另一款「分類帽收納購物袋」則以霍格華茲四大學院為主題，推出葛來分多、史萊哲林、雷文克勞及赫夫帕夫款式，收納時可變身迷你分類帽吊飾，方便掛在包包上攜帶。服飾部分則推出「霍格華茲四大學院服上衣」，以黑色Polo衫為基底，領側繡有Harry Potter字樣，搭配四大學院刺繡徽章，另有四款學院領巾可自由搭配，讓粉絲在日常穿搭中展現學院風格。
《怪獸與牠們的產地》系列也同步推出新品。「怪獸書造型包」以電影中的經典魔法書為原型，雖採袖珍尺寸設計，仍保留書本外觀特色，拉鍊打開宛如怪獸書張開利嘴，可收納隨身小物，重現紐特·斯卡曼德攜帶怪獸書的電影場景。
人氣角色玻璃獸則化身「玻璃獸兩用頸枕」，以圓滾滾外型及無辜眼神呈現角色特色，不僅可當作抱枕、手托，也能變身頸枕，適合辦公休息或短暫小憩，成為兼具實用與療癒感的收藏品。
新品即日起於BeComeTrue官方網站及授權經銷通路開放限時預購；全台7-ELEVEN及萊爾富則自11月17日起開放「護法造型一卡通」預購。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。