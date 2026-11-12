哈利波特迷快收！護法、分類帽、玻璃獸變身療癒小物 台灣限定開賣

《哈利波特》（Harry Potter）粉絲又有新收藏！繼金探子、巧克力蛙造型一卡通推出後，BeComeTrue再推出5款台灣限定授權周邊，以《哈利波特》及《怪獸與牠們的產地》電影系列中的經典角色與魔法元素為靈感，將牡鹿護法、分類帽、霍格華茲四大學院、怪獸書及玻璃獸融入日常用品。

此次新品首先登場的是「護法造型一卡通」，以哈利波特的牡鹿護法為設計靈感，採絨毛材質搭配立體鹿角，將電影中象徵守護力量的護法，化身為可隨身攜帶的造型吊飾。

另一款「分類帽收納購物袋」則以霍格華茲四大學院為主題，推出葛來分多、史萊哲林、雷文克勞及赫夫帕夫款式，收納時可變身迷你分類帽吊飾，方便掛在包包上攜帶。服飾部分則推出「霍格華茲四大學院服上衣」，以黑色Polo衫為基底，領側繡有Harry Potter字樣，搭配四大學院刺繡徽章，另有四款學院領巾可自由搭配，讓粉絲在日常穿搭中展現學院風格。

《怪獸與牠們的產地》系列也同步推出新品。「怪獸書造型包」以電影中的經典魔法書為原型，雖採袖珍尺寸設計，仍保留書本外觀特色，拉鍊打開宛如怪獸書張開利嘴，可收納隨身小物，重現紐特·斯卡曼德攜帶怪獸書的電影場景。

人氣角色玻璃獸則化身「玻璃獸兩用頸枕」，以圓滾滾外型及無辜眼神呈現角色特色，不僅可當作抱枕、手托，也能變身頸枕，適合辦公休息或短暫小憩，成為兼具實用與療癒感的收藏品。

新品即日起於BeComeTrue官方網站及授權經銷通路開放限時預購；全台7-ELEVEN及萊爾富則自11月17日起開放「護法造型一卡通」預購。

「分類帽收納購物袋」則以霍格華茲四大學院為主題，推出四種款式。圖/BeComeTrue提供

「怪獸書造型包」以經典魔法書為設計靈感，袖珍般的尺寸仍保留滿滿辨識度，拉鍊打開彷彿張開利嘴還能收納小物。圖/BeComeTrue提供

「護法造型一卡通」以哈利波特牡鹿護法為設計靈感。圖/BeComeTrue提供