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迎接聖誕節！義大利百年Cova、Venchi「限定巧克力、倒數月曆」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Venchi設計多款節慶限定巧克力脆球與巧克力。圖／Venchi提供
Venchi設計多款節慶限定巧克力脆球與巧克力。圖／Venchi提供

聖誕節即將到來，源自米蘭的百年精品「Cova」推出2026聖誕節慶系列。最具代表性的「Cova Panettone」透過天然酵母發酵、優質葡萄乾、蜜漬水果、黑巧克力等原料及細緻的製作過程，成就柔軟蓬鬆的口感與獨具特色的迷人香氣，包括有經典原味、黑巧克力、杏桃等多種口味，每顆1,680元起。

「Cova 聖誕倒數日曆」則是將經典節日傳統融入生活。自12月1日起，每日開啟一格，探索藏於其中的精選巧克力與糖果，增添聖誕節的期待，每組4,980元。除此之外，Cova也提供聖誕節禮盒、經典巧克力、義式牛軋糖等不同應景產品，為佳節增添滿滿心意。

義大利百年巧克力品牌「Venchi」推出2026聖誕限量系列「Vintage Dream」，透過巧克力河流、可可粉山丘、巧克力樹以及Venchi Factory 巧克力工廠等元素，打造充滿奇幻色彩的視覺主題「Chocolate Valley 巧克力山谷」，讓巧克力的經典滋味化為一片奇幻風景。

同時Venchi推出多款倒數月曆。「奢華匠心可可倒數月曆」以品牌巧克力工廠為設計靈感，內含招牌巧克力、特色系列到絲滑抹醬與精緻零食，每日開啟皆能發掘不同驚喜，每份11,120元；「木製倒數月曆」以木質聖誕屋造型亮相，內藏24格巧克力驚喜，每份5,000元。另還有「歡聚臻享倒數月曆」、「巧克力薄片倒數月曆」等款式。

迎接佳節，Venchi也設計「黑可可脆球」、「餅乾可可脆球」、「牛扎糖可可脆球」等節慶巧克力，還有多款節慶限定巧克力禮物，陪伴民眾一同度過溫馨時刻。

Cova推出義大利聖誕水果麵包「Panettone」，每顆1,680元起。圖／Cova提供
Cova推出義大利聖誕水果麵包「Panettone」，每顆1,680元起。圖／Cova提供

Cova 聖誕倒數日曆，每組4,980元。圖／Cova提供
Cova 聖誕倒數日曆，每組4,980元。圖／Cova提供

Venchi針對聖誕節推出多款倒數月曆。圖／Venchi提供
Venchi針對聖誕節推出多款倒數月曆。圖／Venchi提供

巧克力 聖誕節 月曆

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