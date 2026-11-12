7-ELEVEN星級饗宴「和風旬味」新品上架！全台8間Fresh門市開賣大閘蟹

看好入冬後暖食需求提升，即日起7-ELEVEN星級饗宴首度攜手「JR東日本大飯店 台北」合作，並跨海聯名日本溫泉旅館傳奇飯店「加賀屋」，與兩大日本品牌聯名企劃「和風旬味」主題，推出日式壽喜燒搭炊飯、拉麵、天丼等平時要走進餐廳才能品嘗到的日式職人料理，為打造正宗日式風味，嚴選「加賀屋秘製白高湯」、「魚介味噌」特色調味入菜，並特別設計成方便外食族容易用餐的精緻便當、握便當等品項，即日起至11月24日指定商品享OPENPOINT點數10倍送優惠活動。

本次聯名JR東日本大飯店台北合作共開發日式炊飯為主角的新品，「JR東日本大飯店台北壽喜燒牛肉炊飯（售價129元）」參考日本車站人氣熱賣便當，用甜鹹壽喜燒醬汁燉煮牛五花肉和蔬菜，搭配炊飯和雞蛋，豐盛美味。

與日本加賀屋共同開發的商品則展現日式經典料理特色，「加賀屋—蛤蠣海帶白高湯拉麵（售價99元）」湯頭以鮮甜蛤蜊結合海帶旨味，呈現清爽甘醇的日式湯頭；「加賀屋—日式照燒雞便當（售價99元）」主菜享有照燒雞腿排搭配味噌炒雞茸，是秋冬必嘗的日式便當；「加賀屋—海鮮天丼握便當（售價79元）」以炸蝦、炸魚雙主菜搭配九州風味照燒醬、塔塔醬，帶來全新天丼吃法。

7-ELEVEN持續寵愛uniopen會員放大點數效益，OPENPOINT APP「金點賞」自即日起推出「JR東日本大飯店餐飲及住房抵用券兌換活動」，會員使用點數就能兌換到住房或餐飲抵用券，數量有限換完為止，詳細活動辦法請上OPENPOINT APP查詢。

螃蟹季想要大快朵頤，11月13日起到7-ELEVEN全台8間Fresh門市（康橋／愿橋／亞萬／首府／湖美／千塘／青塘／橋港）就能買到大閘蟹，每隻大閘蟹重達5.3至5.8兩，嘗鮮價每隻559元，期間限定，售完為止。不知道怎麼烹調又想品嘗秋蟹美味的人也別擔心，台南限定的Fresh康橋、Fresh愿橋兩間門市提供「大閘蟹代客現蒸服務」，消費者購買大閘蟹後，可直接在現場調理區加購20元，即可於專屬客席區享用現蒸大閘蟹的鮮美滋味。

Fresh康橋、Fresh愿橋兩間門市的代客料理服務不只有大閘蟹，更會隨季節不斷推出新品，11月23日起還能用199元點到「代客烤鹿野春雞」，再加39元隨餐享用熱騰騰的味噌豆腐湯；11月25日起至12月8日則推出「現煮美威鮭魚鍋」199元，以及「鮭魚味噌豆腐湯」79元、加10元即送燙青花菜一份。

此外，「7-ELEVEN i預購」也開賣大閘蟹，即日起已上市每隻4～5兩重的公、母大閘蟹，每一批次皆經過安全檢驗合格，每箱皆採保麗龍箱裝、冰塊保鮮出貨，購買就送吃蟹工具組。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

7-ELEVEN星級饗宴首度攜手「JR東日本大飯店 台北」合作，並跨海聯名日本溫泉旅館傳奇飯店「加賀屋」，與兩大日本品牌聯名企劃「和風旬味」主題。圖／7-ELEVEN提供