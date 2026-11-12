迎佳節OMEGA歐米茄推精選時計！ 豐富色彩結合頂尖技術力 風格隨選

歲末年節將至，瑞士鐘表品牌OMEGA改以「色彩」為核心靈感，從旗下四大經典系列中精選出七款話題時計，節慶推薦清單縱橫不同尺寸、創新材質與豐沛的面盤色調，無論喜愛運動風或優雅正裝，都能在本次推薦中找到一見傾心的品味之選。

海馬系列Aqua Terra今年在色彩與細節上雙雙出擊。主打日常百搭的41毫米海洋藍調款，保留系列經典的太陽線紋磨砂「甲板紋」面盤，今年更針對表帶進行細膩升級，重新設計的鍊節將讓表帶與表殼銜接更為服貼；另一款30毫米深邃綠意版本則走纖巧華麗路線，以光澤溫潤的18K Moonshine金打造表殼與表帶，搭配彩色亮漆處理的綠色太陽線紋面盤，展現迷人層次。

向來以優雅著稱的Constellation星座系列，這次端出截然不同的雙重面貌。針對女性市場推出的28毫米款式在精巧面盤中融入柔和的廣藿香紫色面，色調並一路延伸至表圈羅馬數字，搭配鑽石時標更顯璀璨；男表焦點則落在39.4毫米金色光采天文台腕表，外型致敬1952年首款星座風貌，採用18K Moonshine金材質，內部更運用全球首款大師天文台認證雙針機芯，讓復古風格與當代尖端技術力得以兼備。

Speedmaster超霸系列今年鎖定個性化配色，推出兩款話題計時碼表。38毫米卡布奇諾色調款式微調設計細節，讓整體輪廓更貼近傳奇登月表，象牙色面盤與棕色副表盤形成溫暖對比，襯以不鏽鋼與18K Sedna金交織表身，層次豐富；假若偏好強烈視覺對比，則不能錯過42毫米全新「反熊貓」面款，俐落的黑白配色為經典登月表注入叛逆靈魂，展現截然不同的街頭時尚態度。

想尋找低調耐看的正裝表，De Ville碟飛典雅系列則是清單中的穩健之選。這款40毫米銀色光澤腕表擁有經典圓形表殼與極簡線條，經水晶飾面處理的圓弧形銀色面盤質感細膩，盤面上配備實用日期視窗，並以交錯排列的羅馬數字與圓珠形時標搭配灰色指針，在繁複的節慶配色中，以純粹內斂的紳士品味、獨樹一幟。

Constellaion星座系列腕表，精鋼、28毫米、時間顯示，13萬6,000元。圖／OMEGA提供

OMEGA De Ville碟飛典雅系列腕表，40毫米、大師天文台同軸擒縱自動上鍊機芯、時間與日期顯示，15萬6,000元。圖／OMEGA提供

海馬系列Aqua Terra 41毫米海洋藍調款，選用經典的太陽線紋磨砂「甲板紋」面盤，展現海洋般寬闊視野。圖／OMEGA提供

海馬系列Aqua Terra 41毫米海洋藍調款選用了大師天文台同軸擒縱自動上鍊機芯，展現精美繁複的打磨修飾細節。圖／OMEGA提供

Constellaion星座系列腕表具有該系列經典的托爪（Claws）式表冠，面盤並鑲嵌鑽石。圖／OMEGA提供

OMEGA Constellation系列腕表，39.4毫米、MoonShine月光金表殼、表帶，178萬6,000元。圖／OMEGA提供