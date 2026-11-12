不用跑巴黎！法國時尚品牌A.P.C二度聯名CASIO 甜甜價重返懷舊1980

今年討論話題持續不斷的CASIO又有新動作，品牌二度和法國街頭時尚品牌A.P.C將推出聯名表款。法國時尚品牌A.P.C.（Atelier de Production et de Création）是由設計師Jean Touitou於1987年創立於巴黎，其核心精神在於「反時尚與極簡日常」。

品牌摒棄浮誇的Logo與繁複裝飾，強調剪裁與更精緻的服裝面料。A.P.C最著名的經典單品首推原色丹寧褲（Selvedge Denim），透過不經水洗的硬挺布料、將隨時間「養」出獨一無二的落色痕跡，整體風格融入了法式優雅、工裝與常春藤學院風，進而定義低調、當代的日常實穿美。

本次則是A.P.C和CASIO的二度聯名，一款為金色的AQ-240EGAC-9A、另一款為銀色搭配湖水綠色的AQ-240EAC-3A，兩款都有著防水、自調式表帶與中性設計；其中金色款3,500元、銀色款3,000元，預計將在11月18日（三）正式開賣，親民的甜甜入手價，讓人一秒神回懷舊的1980年代。

A.P.C的整體設計捨棄浮誇Logo與裝飾，更著重於剪裁與服裝材質本身。圖／翻攝自IG@apc_paris

CASIO與法國時尚品牌A.P.C二度聯名，將在下周推出聯名表款，都在數千元以內。圖／翻攝自CASIO官方網站

1987年創立的A.P.C來自法國巴黎，展現工裝、學院風、優雅簡約與牛仔的融合。圖／翻攝自IG@apc_paris