快訊

她們不是一般空姐！歷代空軍空姐身分與制服有何變化？

賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

聯合報首度跟機直擊！空軍專機空姐 機上全程彎腰工作

聽新聞
0:00 / 0:00

不用跑巴黎！法國時尚品牌A.P.C二度聯名CASIO 甜甜價重返懷舊1980

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
金色款CASIO x A.P.C聯名款，具有時間、兩地時間、防水等功能，並可自行調整表帶，3,500元。
金色款CASIO x A.P.C聯名款，具有時間、兩地時間、防水等功能，並可自行調整表帶，3,500元。

今年討論話題持續不斷的CASIO又有新動作，品牌二度和法國街頭時尚品牌A.P.C將推出聯名表款。法國時尚品牌A.P.C.（Atelier de Production et de Création）是由設計師Jean Touitou於1987年創立於巴黎，其核心精神在於「反時尚與極簡日常」。

品牌摒棄浮誇的Logo與繁複裝飾，強調剪裁與更精緻的服裝面料。A.P.C最著名的經典單品首推原色丹寧褲（Selvedge Denim），透過不經水洗的硬挺布料、將隨時間「養」出獨一無二的落色痕跡，整體風格融入了法式優雅、工裝與常春藤學院風，進而定義低調、當代的日常實穿美。

本次則是A.P.C和CASIO的二度聯名，一款為金色的AQ-240EGAC-9A、另一款為銀色搭配湖水綠色的AQ-240EAC-3A，兩款都有著防水、自調式表帶與中性設計；其中金色款3,500元、銀色款3,000元，預計將在11月18日（三）正式開賣，親民的甜甜入手價，讓人一秒神回懷舊的1980年代。

A.P.C的整體設計捨棄浮誇Logo與裝飾，更著重於剪裁與服裝材質本身。圖／翻攝自IG@apc_paris
A.P.C的整體設計捨棄浮誇Logo與裝飾，更著重於剪裁與服裝材質本身。圖／翻攝自IG@apc_paris

CASIO與法國時尚品牌A.P.C二度聯名，將在下周推出聯名表款，都在數千元以內。圖／翻攝自CASIO官方網站
CASIO與法國時尚品牌A.P.C二度聯名，將在下周推出聯名表款，都在數千元以內。圖／翻攝自CASIO官方網站

1987年創立的A.P.C來自法國巴黎，展現工裝、學院風、優雅簡約與牛仔的融合。圖／翻攝自IG@apc_paris
1987年創立的A.P.C來自法國巴黎，展現工裝、學院風、優雅簡約與牛仔的融合。圖／翻攝自IG@apc_paris

銀色款CASIO x A.P.C聯名款，以銀色搭配湖水綠色面盤，頗有幾分懷舊古典氣息。圖／翻攝自CASIO官方網站
銀色款CASIO x A.P.C聯名款，以銀色搭配湖水綠色面盤，頗有幾分懷舊古典氣息。圖／翻攝自CASIO官方網站

巴黎 品牌 法國

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

UNIQLO x Cecilie Bahnsen秋冬聯名 刷毛材質與小花刺繡的微甜冬日

LV曼谷新地標再進化！巴黎百年工坊首度進駐 餐廳擴建還有泰式甜點

安孝燮帥照連發！ 初衣食午攜手韓國設計師品牌JUUN.J登陸信義遠百A13

BTS粉絲注意！《ARIRANG》聯名咖啡開搶 4款韓國製瓶裝咖啡限量登場

相關新聞

迎佳節OMEGA歐米茄推精選時計！ 豐富色彩結合頂尖技術力 風格隨選

歲末年節將至，瑞士鐘表品牌OMEGA改以「色彩」為核心靈感，從旗下四大經典系列中精選出七款話題時計，節慶推薦清單縱橫不同尺寸、創新材質與豐沛的面盤色調，無論喜愛運動風或優雅正裝，都能在本次推薦中找到一見傾心的品味之選。

不用跑巴黎！法國時尚品牌A.P.C二度聯名CASIO 甜甜價重返懷舊1980

今年討論話題持續不斷的CASIO又有新動作，品牌二度和法國街頭時尚品牌A.P.C將推出聯名表款。法國時尚品牌A.P.C.（Atelier de Production et de Création）是由設計師Jean Touitou於1987年創立於巴黎，其核心精神在於「反時尚與極簡日常」。

曾說「回歸原本體驗」…客驚星巴克插座也撤了！網酸：下一步封廁所

星巴克台灣近期因營運政策調整持續引起熱議，繼先前減少促銷活動、調整店內客製化消費方式後，如今又有網友爆料，部分門市連供顧客使用的插座也被撤除，讓習慣帶筆電到咖啡廳工作的消費者大為不滿。

JINS插旗南新莊「眼鏡一條街」落腳鴻金寶商圈打造社區型門店

看好南新莊成熟的生活機能與高達18萬的常住人口紅利，日本眼鏡品牌JINS正式進駐新莊民安路商圈（鴻金寶麻吉廣場對面），搶進當地眼鏡行密度最高的「眼鏡一條街」，帶來日系眼鏡快時尚的全新體驗。

金鍾國也被圈粉！高CP值連鎖台式鐵板燒TOP 10 就饗、大埔、喫尤各有特色

平價鐵板燒去哪吃？大火爆炒蒜香鍋氣十足、時蔬無限續加吃到飽，還有全新升級的質感套餐，本文帶你一次盤點高CP值台式鐵板燒名店。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。