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不用跑巴黎！法國時尚品牌A.P.C二度聯名CASIO 甜甜價重返懷舊1980
今年討論話題持續不斷的CASIO又有新動作，品牌二度和法國街頭時尚品牌A.P.C將推出聯名表款。法國時尚品牌A.P.C.（Atelier de Production et de Création）是由設計師Jean Touitou於1987年創立於巴黎，其核心精神在於「反時尚與極簡日常」。
品牌摒棄浮誇的Logo與繁複裝飾，強調剪裁與更精緻的服裝面料。A.P.C最著名的經典單品首推原色丹寧褲（Selvedge Denim），透過不經水洗的硬挺布料、將隨時間「養」出獨一無二的落色痕跡，整體風格融入了法式優雅、工裝與常春藤學院風，進而定義低調、當代的日常實穿美。
本次則是A.P.C和CASIO的二度聯名，一款為金色的AQ-240EGAC-9A、另一款為銀色搭配湖水綠色的AQ-240EAC-3A，兩款都有著防水、自調式表帶與中性設計；其中金色款3,500元、銀色款3,000元，預計將在11月18日（三）正式開賣，親民的甜甜入手價，讓人一秒神回懷舊的1980年代。
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