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曾說「回歸原本體驗」…客驚星巴克插座也撤了！網酸：下一步封廁所

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現星巴克部分門市供顧客使用的插座被撤除，讓習慣帶筆電到咖啡廳工作的消費者大為不滿。照片經網友「rosie030303」授權提供
有網友發現星巴克部分門市供顧客使用的插座被撤除，讓習慣帶筆電到咖啡廳工作的消費者大為不滿。照片經網友「rosie030303」授權提供

星巴克台灣近期因營運政策調整持續引起熱議，繼先前減少促銷活動、調整店內客製化消費方式後，如今又有網友爆料，部分門市連供顧客使用的插座也被撤除，讓習慣帶筆電到咖啡廳工作的消費者大為不滿。

一名網友在Threads發文表示，「誰來告訴我，星巴克什麼時候開始把插座封起來了？?這麼大一家店只有三個插座可以用，其他八個全部封起來？」、「要不是為了充電我幹嘛來喝一百多的美式？」

消息曝光後引來逾1.2萬名網友按讚，不少人對此感到不滿，質疑業者是否不再歡迎顧客久坐，甚至有人酸說：「要不要把大門給封了，沒有客人就沒有問題了」、「下一個就是封廁所」，也有人直言：「這麼仇客，就不要去打擾了」、「是不是不希望客人上門光顧？」

有網友認為，星巴克過去除了販售咖啡，也提供相對舒適的空間，讓消費者能夠使用筆電、辦公或閱讀，如今若連插座都逐步取消，等於連帶削弱品牌原本吸引顧客的特色。有人批評：「經營者真的把自己精品咖啡的優勢給撤沒了欸」，也有人質疑：「沒有插頭不能充電辦公，難道大家是去星巴克品茗咖啡享用美食的嗎？」

不過，也有網友認為，既然不認同業者的經營方式，就不必繼續消費，直言「為何還要去？」、「都不愛sharing了」，認為消費者可以用實際消費與否來表達使用者的態度。

事實上，今年4月，在高秀玲正式接任統一星巴克董事長時，統一集團董事長羅智先曾就插座使用問題表示，消費者前往星巴克，不一定只是為了使用電腦或手機，也有不少人是為了尋找特定的消費情境。他並以國外部分咖啡館為例，指出有些業者希望顧客減少使用手機等3C產品，回歸咖啡館原本的空間體驗。至於消費者若有充電、使用電腦或長時間辦公等需求，羅智先則認為，也可以選擇其他適合的場所。

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