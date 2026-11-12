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JINS插旗南新莊「眼鏡一條街」落腳鴻金寶商圈打造社區型門店

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
JINS 11月最新上市的JINS TODAY復古風潮系列。圖／JINS提供
JINS 11月最新上市的JINS TODAY復古風潮系列。圖／JINS提供

看好南新莊成熟的生活機能與高達18萬的常住人口紅利，日本眼鏡品牌JINS正式進駐新莊民安路商圈（鴻金寶麻吉廣場對面），搶進當地眼鏡行密度最高的「眼鏡一條街」，帶來日系眼鏡快時尚的全新體驗。

JINS今年在台展店突破14家後，再切入南新莊眼鏡行密度最高的一級戰區。JIINS觀察，南新莊過去以密集生活圈與傳統自營眼鏡行林立聞名，近年周邊再迎來交通建設升級與指標建案進駐，新推案單價更一舉站上7字頭，顯示在地消費結構正隨都市更新逐步年輕化、精緻化。掌握商圈轉型契機，選址鄰近鴻金寶麻吉廣場、正對早市與晚間休閒人潮核心熱點，為在地居民與通勤家庭提供有別於傳統眼鏡行的消費體驗。

同時，考量周遭往來多為早市採買長輩、下課學童家庭以及晚間散步人潮，「JINS新莊民安店」在門市空間規劃上跳脫傳統櫃台，特別設計寬敞的諮商區與座位區。店內除了陳列完整鏡與鏡框選擇外，主打「社區好鄰居」概念，提供免費鏡架清洗與日常保養服務。

隨著新門市開幕，JINS帶來11月最新上市的JINS TODAY復古風潮系列，是品牌眼鏡系列中時髦度最高的產品，秋冬系列以簡約的設計與裸色調，捨去過多裝飾設計，打造出介於方形與橢圓形的桶型框、上寬下窄的飯糰型金屬板料複合框、單鼻橋板料狐狸框以及飛行員複合框，金屬部分都使用β鈦，減少眼鏡配戴重量。開幕限定優惠至11/30止。

JINS進駐新莊民安路商圈開設JINS新莊民安店，搶進當地眼鏡行密度最高的「眼鏡一條街」。
JINS進駐新莊民安路商圈開設JINS新莊民安店，搶進當地眼鏡行密度最高的「眼鏡一條街」。

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