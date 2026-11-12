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全聯麵包變身獨立書店地圖 嘉義洪雅書房入列聯名包裝上架

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
全聯READ BREAD閱讀麵包首度攜手全台31家獨立書店，將近50款熱銷麵包換上聯名限定包裝，讓消費者買麵包也能認識各地獨立書店。嘉義市知名獨立書店洪雅書房去年榮獲第2屆樹梅「獨書獎」第2名，獲選參與合作。圖／余國信提供
全聯READ BREAD閱讀麵包首度攜手全台31家獨立書店，將近50款熱銷麵包換上聯名限定包裝，讓消費者買麵包也能認識各地獨立書店。嘉義市知名獨立書店洪雅書房去年榮獲第2屆樹梅「獨書獎」第2名，獲選參與合作。圖／余國信提供

一條麵包，也能傳遞地方文化！全聯READ BREAD閱讀麵包首度攜手全台31家獨立書店，將近50款熱銷麵包換上聯名限定包裝，讓消費者買麵包也能認識各地獨立書店。其中，嘉義市知名獨立書店洪雅書房，因長年深耕閱讀推廣與公共議題，去年榮獲第2屆樹梅「獨書獎」第2名，獲選參與此次合作，讓嘉義書店透過全台全聯門市，走進民眾生活。

這項企劃10月起至明年12月31日，READ BREAD首度串聯樹梅文化藝術基金會2025「獨書獎」獲獎及推薦書店，集結全台31家獨立書店，從吐司、口袋吐司、餐包、貝果到甜鹹麵包，近50款長銷商品換上聯名包裝，讓日常早餐與點心多了閱讀風景。

洪雅書房主人余國信臉書開心表示，開書店竟然有機會與全聯麵包合作，「也算是開創新局！」感謝樹梅基金會引介，歡迎民眾到全聯門市購買聯名麵包，支持獨立書店。他笑說，自己雖然還沒買到，卻已收到許多親友傳訊祝賀。

洪雅書房去年獲得第2屆樹梅「獨書獎」第2名，長年被視為濁水溪以南活躍的社運書店之一。余國信創立書房25年來，持續透過閱讀推廣公共議題，已舉辦超過千場免費講座，邀請林生祥、陳明章、導演侯孝賢等文化界人士分享，讓書店成為南台灣重要公共文化交流平台。

余國信曾以「閱讀是社運子彈」形容書店角色。他認為，議題要長久推動，必須仰賴閱讀與知識累積，書籍能讓社會運動有更深厚發展基礎。洪雅書房每周舉辦講座，規劃親子活動與市集，成為嘉義重要文化交流據點。3年前搬遷至義教東路，新空間擴大約3倍，提供更舒適的閱讀與講座環境。

READ BREAD閱讀麵包品牌2017年成立，名稱取自英文麵包「BREAD」中的「READ」，希望透過麵包包裝傳遞食材、製程及文化故事。過去曾與聯合文學合作，將經典名著及台灣作家作品融入包裝，今年將觸角延伸至獨立書店，讓文學從書本走入日常生活。

全聯與全台31家獨立書店合作，讓麵包櫃意外成為一張「全台書店地圖」。消費者不只可以選購麵包，也能透過包裝認識不同城市的獨立書店，讓閱讀不只存在於書頁，更融入每天的生活。

嘉義市知名獨立書店洪雅書房，因長年深耕閱讀推廣與公共議題，去年榮獲第2屆樹梅「獨書獎」第2名。圖／余國信提供
嘉義市知名獨立書店洪雅書房，因長年深耕閱讀推廣與公共議題，去年榮獲第2屆樹梅「獨書獎」第2名。圖／余國信提供

嘉義市知名獨立書店洪雅書房，因長年深耕閱讀推廣與公共議題，去年榮獲第2屆樹梅「獨書獎」第2名。圖／余國信提供
嘉義市知名獨立書店洪雅書房，因長年深耕閱讀推廣與公共議題，去年榮獲第2屆樹梅「獨書獎」第2名。圖／余國信提供

嘉義市知名獨立書店洪雅書房，因長年深耕閱讀推廣與公共議題，去年榮獲第2屆樹梅「獨書獎」第2名。圖／余國信提供
嘉義市知名獨立書店洪雅書房，因長年深耕閱讀推廣與公共議題，去年榮獲第2屆樹梅「獨書獎」第2名。圖／余國信提供

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