金鍾國也被圈粉！高CP值連鎖台式鐵板燒TOP 10 就饗、大埔、喫尤各有特色

台式鐵板燒有多好吃？繼韓國王牌製作人「羅PD」羅暎錫與演員金大明深陷其魅力後，近期在《真男人的旅行法in 台灣》裡，就連極度自律、重視飲食管理的「能力者」金鍾國也被徹底征服，忍不住讚嘆想回韓開店！

如今在韓國遊客必吃的台灣美食清單中，台式鐵板燒異軍突起，成為繼珍珠奶茶後，另一道成功跨海圈粉的台灣超人氣料理。這道隨處可見的平民美食，為何接連收服韓星味蕾？爆紅密碼在於以奶油、醬油搭配大量洋蔥與蒜碎大火爆炒，精準擊中韓國人喜愛濃郁辛香的胃口。相較國外動輒高單價的鐵板料理與燒肉消費，在台灣只要親民價格就能享用現炒主餐與清脆雙菜，有些店家甚至提供吃到飽服務，將「高CP值」展現得淋漓盡致。

隨著市場競爭白熱化，不少品牌敏銳察覺現代人「不只要吃飽、更想吃好」的消費趨勢，開始跳脫傳統油煙重、環境擁擠的刻板印象，大刀闊斧展開店型改裝，打造舒適的無煙用餐空間，甚至在出餐流程中融入前菜迎賓、多元料理技法與精緻擺盤等服務，平日以百元價格享受俐落商業午餐，假日或紀念日則能品嚐具儀式感的海陸盛宴，讓平價鐵板燒展現出截然不同的輕奢新風貌。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點CP值爆棚的連鎖台式鐵板燒餐廳，快把這份美味指南收藏起來，盡情享受這平價卻不凡的在地滋味！

No.1 就饗鐵板燒

王品就饗鐵板燒提供

王品就饗鐵板燒提供

王品集團旗下的就饗鐵板燒以「進化系姿態」殺出重圍！鎖定都會白領、小資族、家庭客對生活品質的講究，將儀式感與用餐環境徹底升級。近期引爆社群與美食圈話題的，正是就饗台北長安東全新概念店的盛大改裝！空間上導入溫潤木質調、暖色光影、莫蘭迪色系與質感磁磚，營造出宛如日式餐酒館般的優雅氛圍。料理則擺脫了平價鐵板燒依賴醬炒的單一作法，融入乾煎、炙燒等多重烹調層次，提供高質感的菜色。

讓消費者驚呼的還有服務品質，入座候餐隨即奉上「真心款待前菜三件套」（香烤麵包佐明太子醬、松露蒸蛋、涼拌小菜），讓顧客在欣賞師傅展演的同時，先暖胃、開胃；用餐時間放寬至70分鐘，更能安心享受一頓熱騰騰的鐵板大餐。

無數網友與老饕盛讚必點的香煎雞腿排，金黃酥脆，大受顧客歡迎，被讚為「全台最好吃雞腿排」；招牌菲力牛排軟嫩多汁、封存原肉鮮美，還有金沙海鮮豆腐煲、香煎午仔魚、牽絲起司蛋捲等美味菜色，加上招牌「季節時蔬無限免費續加」的豪氣承諾，搭配白飯、湯品、冷熱飲與霜淇淋自助吧。

網友大讚：「雞腿排皮薄又脆，肉質也不會乾柴，附餐是醬燒魚排＋蒜香鮮蝦」、「重新裝潢根本打破了以前平價鐵板燒的印象，大推雞腿排，非常酥脆肉汁又滿滿；鴨胸火候也拿捏得很好，鴨皮酥脆的程度恰到好處」。

No.2 大埔鐵板燒

《網路溫度計DailyView》

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大埔鐵板燒以門市普及率高、翻桌速度快著稱，可說是全台各縣市街頭最親切的老朋友！踏入店內，迎面而來的是熱氣騰騰的爆炒香氣，師傅熟練地將牛、豬、羊肉片配上洋蔥醬汁大火翻炒，搭上爽脆的黑胡椒豆芽菜與鮮甜高麗菜，是無數人從小吃到大的扒飯神器。

觀察網路討論，許多網友發文詢問大埔續菜規定：「每間的規定不一樣，有些可以加菜、有些只能加一次、有些可以要求大份量但不能加菜」、「直營可免費續菜，加盟店沒有」、「不見得可以一直續，通常只能續一次，白飯、湯、飲料免費，大多都是這種」。各分店規定不同，若對續菜方式有疑問，建議事先向店家確認，讓用餐安排更加順利。

No.3 喫尤平價鐵板燒

《網路溫度計DailyView》

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由覓食鐵邦集團打造的喫尤平價鐵板燒，承襲了寧夏夜市老字號名店「香連」的扎實功底，店名取自神話傳說的部落首領「蚩尤」，期許品牌能擁有「戰神」的氣勢。

一至兩百元即可享有牛排、雞腿、肉片等主餐，附有高麗菜、豆芽菜，同時提供白飯、熱湯與冷飲無限供應。值得一提的是，有網友稱讚店家規劃了避免被油煙噴濺的情人雅座與獨立隔間感，貼心巧思擄獲不少年輕情侶與學生族群的心。

No.4 季樂和牛鐵板燒

誰說吃頂級和牛一定要花大錢？初魚餐飲集團旗下的平價品牌「季樂和牛鐵板燒」，主攻百貨美食街商場，將日本A5進口和牛轉化為超值套餐。由鐵板職人精準拿捏火候，讓和牛油脂在高溫鐵板上均勻化開、外焦內嫩，還能以實惠價格加點鮑魚、草蝦等奢華海味，搭配季節蔬菜與自助吧，成為特殊日子想犒賞自己的小確幸選擇。

網友提到：「非常適合家庭用餐，與想吃好但不想花大錢的你」、「A5和牛燒肉套餐將肉品放在烤得微酥的鮮奶吐司上，讓吐司慢慢吸附肉汁與醬香」、「食材品質還算不錯，用餐環境也舒服」。

No.5 大賞平價鐵板燒

大賞鐵板燒除了常見的牛、豬、雞排餐，最讓海鮮控讚賞的是其豐富的魚類主餐，包含鮭魚、鱈魚、鯖魚，一路到肉質細緻的石斑魚應有盡有，甚至體貼提供「方便素套餐」，內有香菇、豆腐、荷包蛋等食材，選擇更加多元。

吃過的網友表示：「很好吃！份量很多」、「可以續菜不錯，還有味噌湯跟白飯」、「很適合大食量的饕客來訪，餐點都算蠻平價的，如果2人一起點雙人套餐，整個更省」。

No.6 豪品鐵板燒

從台中起家的豪品鐵板燒，憑藉澎湃大份量與親民價格征服中台灣的老饕們！店內招牌「起士蛋」將金黃蛋液裹滿厚厚起司於鐵板上香煎，奶香撲鼻，是每桌必點的亮點料理。除了白飯、鹹湯與飲料無限暢飲，更不定期驚喜供應自製仙草凍等甜湯，高性價比讓回訪客絡繹不絕。

網友評價提及：「台中在地人不想分享的鐵板燒就是這家，吃過一次就回不去」、「他們家的荷包蛋會淋上醬油膏，外層煎得不油膩，我選了最愛的半熟蛋」、「香煎鯖魚是店內熱門海鮮品項，肉質吃起來鮮嫩，鹹香滋味超下飯」。

No.7 金丰饌平價鐵板燒

一路營業到半夜的金丰饌平價鐵板燒，是桃園在地著名的宵夜朝聖地，超高CP值撫慰了夜貓族與外食族的胃。店內提供現炒蔬菜免費無限續加，網友大讚：「自助區還有熱呼呼的餅乾當點心」、「內用竟然可以免費無限續菜，白飯、湯品和飲料暢飲！這還不吃爆」。

主餐方面，「香煎雞腿排」與「香蒜鹹豬肉」是最受歡迎的人氣品項，外皮煎至酥脆、內裡多汁入味；此外也貼心提供蔬食套餐「紅燒鐵板豆腐」，半煎炸的雞蛋豆腐口感滑嫩豐富、入口即化，同樣是菜單中討論度極高的高人氣選項。

No.8 凱林鐵板燒

《網路溫度計DailyView》

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Threads上有網友分享：「第一次吃凱林鐵板燒～狂推！鐵板燒的靈魂就是肥肥的豆芽菜，豬肋條也相當夠水準」、「凱林真的是平價鐵板燒非常推薦的一家，以一人300至500左右的價位，吃得到品質，海鮮、牛肉份量大方」。

早在1986年就進駐百貨商場的凱林鐵板燒，是台灣百貨美食街鐵板料理的開山鼻祖。創辦人廖定閎人稱「廖師」，出身五星級飯店領班大廚，將高級鐵板燒的烹調節奏融入大眾快餐之中。堅持選用新鮮原塊肉，煎烤火候恰到好處，搭配主廚自製的酥脆蒜片與特調提味，展現乾淨且香氣純粹的鐵板真功夫。

No.9 大埕鐵板燒

大埕鐵板燒多數店面座落於北部，有些分店營業時間至凌晨3點，在老饕心目中是實力雄厚的高CP值霸主。先前獲媒體報導，即使到了晚上9點過後的宵夜時段，店外依然排滿等候人潮，店內提供免費冰涼飲料與熱湯無限暢飲，黑胡椒與生蒜大火快炒的主餐鹹香入味，吸引大批上班族、學生與單身小資族。

網友推薦提到：「平價美味食材新鮮」、「從小吃到大，真的讚」、「店內雖然沒有白飯吃到飽，但有提供湯品、飲料」、「炒的醬汁比大埔鐵板燒入味，價格也更親民，200元以內就能吃到牛排」。

No.10 炎弟炒飯鐵板燒

不同於傳統鐵板燒只能配白飯，炎弟炒飯鐵板燒最大亮點在於將本格派平價鐵板燒與炒飯相互結合。品牌與喫尤同為寧夏夜市老字號「香連鐵板燒」的家族品牌，店內除了能點菲力牛排、去骨雞腿等鐵板套餐配清脆雙菜，更以鐵鏟在大鐵板上現點現炒出粒粒分明的多種特色口味炒飯。

此外，極具創意的『香菜皮蛋蛋捲』也是老饕必點，軟嫩蛋皮裹著皮蛋、香菜與花生粉，獨特風味令人驚豔。網友提到：「環境乾淨服務客氣，內用例湯不馬虎」、「生意很好，鮭魚炒飯口味清淡，適合小孩子吃，熱湯和飲料無限供應，是好喝的」、「鐵板炒飯很好吃，還有金莎豆乾」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年10月28日至2026年10月27日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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