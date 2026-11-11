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零死角看101煙火！信義區WILDWOOD跨年派對強勢登場 早鳥限時88折

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
美國頂級乾式熟成28日帶骨乳牛肋眼牛排25盎司。圖／WILDWOOD提供
美國頂級乾式熟成28日帶骨乳牛肋眼牛排25盎司。圖／WILDWOOD提供

跨年上哪兒倒數迎新年？位於台北信義區的原木燒烤牛排海鮮餐廳WILDWOOD，今年以耶誕海陸套餐及跨年露臺派對迎接歲末，12月24日晚餐、12月25日午晚餐推出限定菜單，每位2,580元加10%起；12月31日則規劃兩輪跨年晚宴，並於戶外景觀露臺舉辦「緋紅星耀之夜」，讓賓客在DJ音樂與台北101煙火相伴下倒數迎新年。

耶誕套餐主打直火燒烤與熟成肉品，主餐囊括「美國頂級乾式熟成28日帶骨乳牛肋眼牛排25盎司」、「美國德州頂級肋眼10盎司」、「上蓋牛排6盎司」、「澳洲穀飼150天菲力6盎司」等，以及「台灣14天乾式熟成鴨胸」、「黑麥啤酒台灣帶骨豬里肌」，海鮮則有「南義綜合海鮮」，集結砲管、大蝦與紐西蘭淡菜。前菜以鮪魚赤身、北海道干貝、大溪葡萄蝦搭配魚子醬，伴隨西西里柑橘開心果油醋的清亮香氣；煙燻鴨胸沙拉則融入草莓、柳橙與莓果油醋；海鮮巧達濃湯融入珍寶蟹肉與赤嘴，點綴蒔蘿檸檬油，為節慶餐桌增添海味。

12月31日的跨年晚宴，則分為兩個時段，主餐可任選美國頂級乾式熟成28日帶骨乳牛肋眼牛排25盎司（雙人分享）、美國德州頂級肋眼12盎司或紐西蘭小羔羊排，為歲末餐桌增添豪邁滋味。第一輪自12月31日下午5時30分起至晚間8時30分，每位4,180元＋10%起，包含前菜、沙拉、湯品、燒烤主餐與甜點，並提供精選氣泡酒及葡萄酒無限暢飲，另可加價1,000元（每人限購一張），購買戶外派對站票。

第二輪晚宴則從晚間9時30分供應至隔年1月1日凌晨1時，每位7,380元＋10%起，包含一杯Moët & Chandon Brut香檳及戶外派對站票，餐點從布拉塔起司無花果芝麻葉沙拉、龍蝦濃湯，到炭烤海虎蝦、干貝及自選主餐，讓賓客用完整海陸饗宴迎接新年。

WILDWOOD表示，戶外派對「緋紅星耀之夜」，將以緋紅色調、DJ音樂及美酒佳餚營造跨年氛圍，讓賓客在露臺欣賞台北101煙火。活動時間為12月31日晚間9時30分至隔日凌晨1時，站票每位2,000元，含自助鹹甜小點；11月30日前預訂並全額付款享88折，優惠價1,760元。

座席另有6人池畔圓桌，每桌38,800元，含鹹甜小點、熱食1份及精選酒款4瓶，包含Moët & Chandon Brut香檳2瓶、Hennessy V.S.O.P干邑2瓶。12人豪華包廂每桌68,800元，含鹹甜小點、熱食2份及精選酒款9瓶，包含Moët & Chandon Brut香檳6瓶、Hennessy V.S.O.P干邑3瓶。目前12人豪華包廂已全數售罄，但6人池畔圓桌仍可接受預訂。

◎WILDWOOD

．地址：台北市信義區松壽路9號4樓 （新光三越A9）

．電話： (02) 2722 8886

．營業時間：

午餐時段：每日上午11:30至下午3:00（週一至週五）

晚餐時段：每日下午5:30至晚上9:30（週日至週四）

晚餐時段：每日下午5:30至晚上10:00（週五及週六）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

WILDWOOD戶外景觀露臺在12月31日的「緋紅星耀之夜」，將迎來歲末最令人期待的狂歡時刻。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD戶外景觀露臺在12月31日的「緋紅星耀之夜」，將迎來歲末最令人期待的狂歡時刻。圖／WILDWOOD提供

鮪魚赤身．北海道干貝．大溪葡萄蝦．魚子醬． 西西里柑橘開心果油醋。圖／WILDWOOD提供
鮪魚赤身．北海道干貝．大溪葡萄蝦．魚子醬． 西西里柑橘開心果油醋。圖／WILDWOOD提供

海鮮巧達濃湯。圖／WILDWOOD提供
海鮮巧達濃湯。圖／WILDWOOD提供

炭烤海虎蝦．干貝．蘆筍． 煙燻香料油。圖／WILDWOOD提供
炭烤海虎蝦．干貝．蘆筍． 煙燻香料油。圖／WILDWOOD提供

美國德州頂級肋眼12盎司。圖／WILDWOOD提供
美國德州頂級肋眼12盎司。圖／WILDWOOD提供

煙燻鴨胸．嫩葉生菜．草莓．柳橙．莓果油醋醬。圖／WILDWOOD提供
煙燻鴨胸．嫩葉生菜．草莓．柳橙．莓果油醋醬。圖／WILDWOOD提供

芝麻葉綜合沙拉．布拉塔起司．無花果．醋漬鯷魚．風乾火腿．柑橘香料油醋。圖／WILDWOOD提供
芝麻葉綜合沙拉．布拉塔起司．無花果．醋漬鯷魚．風乾火腿．柑橘香料油醋。圖／WILDWOOD提供

香草布蕾蛋糕．蘋果肉桂．柳橙百香果雪酪。圖／WILDWOOD提供
香草布蕾蛋糕．蘋果肉桂．柳橙百香果雪酪。圖／WILDWOOD提供

杏仁蛋糕．草莓甘納許．開心果冰淇淋。圖／WILDWOOD提供
杏仁蛋糕．草莓甘納許．開心果冰淇淋。圖／WILDWOOD提供

龍蝦濃湯．白蘭地．茴香。圖／WILDWOOD提供
龍蝦濃湯．白蘭地．茴香。圖／WILDWOOD提供

WILDWOOD 第二輪跨年套餐。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD 第二輪跨年套餐。圖／WILDWOOD提供

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