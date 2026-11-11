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解密羅馬上流社會的私人派對！ FENDI 2027早春假日系列重現永恆之美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI 2027早春Holiday假日系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI 2027早春Holiday假日系列形象廣告。圖／FENDI提供

迎接即將上市的全新2027早春Holiday假日系列，義大利精品品牌FENDI發布由保加利亞知名藝術家兼攝影師Elina Kechicheva掌鏡的全新形象廣告，展現此系列完美融合羅馬永恆之城風華與當代優雅品味的設計。本季作品重新演繹經典輪廓、代表性包款與蘊含品牌深厚歷史的意象，透過華麗光澤與極致精緻的細節，為冬日節慶注入歡慶氣息。

系列影像選擇在羅馬一座古典華麗的私人別墅內取景。光影設計靈感來自巴洛克畫派的明暗對照法，精心陳設的宴會餐桌、豐盛果實與綻放石榴，描繪出如古典靜物畫般的瑰麗畫面，巧妙掀開羅馬上流社會私人宴會的私密神秘面紗，傳遞溫馨歡樂的節慶氛圍。大片中亦展出與Chanakya工藝學院合作的刺繡屏風，以象徵力量與團結的老虎圖騰，向創立品牌的Fendi五姊妹致敬。

女裝系列環繞晚裝、針織開襟衫與蕾絲長裙等經典衣櫥單品，加入閃耀光澤的絲線與高訂質感的精緻刺繡，將高級訂製服的工藝底蘊發揮得淋漓盡致。經典包款Baguette® 26424與Peekaboo®再次登場，並迎來全新Croissant包型，換上亮片與裂紋皮革的華麗外衣，綻放淡金、古銀與深邃古銅色澤。鞋履則有珍稀皮革打造的Very Colibrì高跟露跟鞋，以及帶有俐落鉚釘細節、呼應品牌早期復古行李箱精神的Vertigo高跟鞋。

男裝方面，則巧妙揉合傳統剪裁與當代俐落線條，經典西裝、騎士機車皮革夾克與質感翻羊毛大衣一應俱全，完美展現 FENDI 在頂級皮革工藝與男裝剪裁上的深厚造詣。Cuneo鉚釘與Heartbeat系列珠寶配飾汲取古羅馬石柱上的雕刻細節；而傳承自Fendi五姊妹珍藏的「5 Sisters」頸飾，更由Maria Grazia Chiuri以閃耀金屬材質進行現代化演繹，搭配相呼應的手鐲，為極致經典重新寫下當代時尚註腳。

FENDI 2027早春Holiday假日系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI 2027早春Holiday假日系列形象廣告。圖／FENDI提供

FENDI 2027早春Holiday假日系列Peekaboo®包。圖／FENDI提供
FENDI 2027早春Holiday假日系列Peekaboo®包。圖／FENDI提供

FENDI 2027早春Holiday假日系列HEARTBEAT愛心吊飾。圖／FENDI提供
FENDI 2027早春Holiday假日系列HEARTBEAT愛心吊飾。圖／FENDI提供

FENDI 2027早春Holiday假日系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI 2027早春Holiday假日系列形象廣告。圖／FENDI提供

FENDI 2027早春Holiday假日系列VERY COLIBRI高跟鞋。圖／FENDI提供
FENDI 2027早春Holiday假日系列VERY COLIBRI高跟鞋。圖／FENDI提供

FENDI 2027早春Holiday假日系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI 2027早春Holiday假日系列形象廣告。圖／FENDI提供

FENDI 2027早春Holiday假日系列Peekaboo®包。圖／FENDI提供
FENDI 2027早春Holiday假日系列Peekaboo®包。圖／FENDI提供

FENDI 2027早春Holiday假日系列BAGUETTE® 26424包與愛心吊飾。圖／FENDI提供
FENDI 2027早春Holiday假日系列BAGUETTE® 26424包與愛心吊飾。圖／FENDI提供

FENDI 2027早春Holiday假日系列BAGUETTE® 26424包。圖／FENDI提供
FENDI 2027早春Holiday假日系列BAGUETTE® 26424包。圖／FENDI提供

FENDI 2027早春Holiday假日系列MY PEEKABOO包。圖／FENDI提供
FENDI 2027早春Holiday假日系列MY PEEKABOO包。圖／FENDI提供

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