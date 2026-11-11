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精品電商再+1！Tiffany台灣官網開賣 刻字客製、專人LINE客服一次到位

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany個人化專屬訂製禮品。圖／蒂芙尼提供
Tiffany個人化專屬訂製禮品。圖／蒂芙尼提供

源自紐約的高級珠寶品牌蒂芙尼（ Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）台灣官方線上專賣店即日起正式上線！品牌將標誌性的「Tiffany Blue Box」夢幻藍盒與服務延伸至數位領域，全台消費者只要透過指尖，就能輕鬆將來自紐約的浪漫心意直送到家。

官網販售高級珠寶、腕錶、居家擺件等多元品項，包括備受追捧的 Tiffany HardWear、Tiffany Knot、Tiffany T及經典 Return to Tiffany等熱門系列全數上線。全台線上訂單皆享免費送貨與退貨服務，下單後 3-5 個工作天即可在家收到精心包裝的商品。

為滿足個人化送禮需求趨勢，線上專賣店更推出專屬刻字客製服務，可在婚戒或吊飾上鐫刻姓名縮寫或特定日期，並附上象徵奢華與心意的經典 Tiffany Blue Box® 與專屬禮物卡。線上同步提供專人客服，隨時為您解答選購與搭配建議。上線期間適逢耶誕佳節前夕，品牌企劃推薦5萬以下的入門送禮清單，即使首次購買也能輕鬆挑選承載近兩個世紀藝術底蘊的夢幻逸品，讓經典藍盒成為紀錄人生重要時刻的永恆印記。

Tiffany HardWear 大型款鏈節黃K金鍊墜。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear 大型款鏈節黃K金鍊墜。圖／蒂芙尼提供

Tiffany線上專門店精美包裝示意圖。圖／蒂芙尼提供
Tiffany線上專門店精美包裝示意圖。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Blue Box精美藍盒。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Blue Box精美藍盒。圖／蒂芙尼提供

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