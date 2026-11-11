田柾國親選示範理想的節日穿搭 JISOO的完美佳節徹底放鬆睡到自然醒

搶攻年末佳節穿搭與送禮商機，Calvin Klein與TOMMY HILFIGER亮出夢幻巨星陣容，Calvin Klein由BTS田柾國演繹全新節日系列；TOMMY HILFIGER則由JISOO以及與Travis Kelce分享自己的節慶儀式。

Calvin Klein 2026年節日系列，由全球品牌大使BTS成員Jung Kook田柾國親自精選一系列Calvin Klein經典單品。

Jung Kook表示：「 Calvin Klein有些款式是我一直都很喜歡穿的，尤其丹寧服飾。這次的節日精選，我很享受以全新方式配搭一些最經典的版型，為節日造型帶來不同演繹。我喜歡這些單品既可以打造更完整的造型，也可以簡單配搭，無論哪種方式都能展現自己的風格。」

2026年節日系列帶來全新層次單品、標誌款式及節日造型，與品牌標誌性丹寧服飾配搭，從節日派對以至派對後的不同場合，輕鬆塑造季節造型。酒桶形丹寧褲剪裁自在隨性，90年代直筒丹寧褲則延續經典線條，配搭混色紗毛衣及經典圓領上衣，打造隨性而不失格調的造型。當季外套包括飛行員外套、俐落皮革外套及機車夾克，配搭寬鬆丹寧褲，為經典節日穿搭注入低調卻不失個性的經典風格。

TOMMY HILFIGER集結全球品牌大使Travis Kelce與JISOO，以及各界文化代表分享自己的節慶儀式與獨特習慣。傳遞著簡單真摯的理念：歡慶佳節的方式不只一種，能以自己喜歡的方式度過，就是最完美的。

JISOO表示：「對我來說，最完美的佳節就是徹底放鬆。如果剛好放假，我會睡到自然醒，最好醒來時已經快到晚餐時間。接著點些好吃的，連甜點也一起點好，吃完正餐就能接著享用甜點。對我來說，這樣就是非常美好的一天。」

今夏與流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）完成婚禮的美足聯球星Travis Kelce表示：「我很期待婚後的第一個佳節。我喜歡所有經典的節慶傳統，也迫不及待想創造新的回憶。對我來說，只要擺好耶誕樹，就代表節日正式開始了。」

Calvin Klein 2026年節日系列，由全球品牌大使BTS成員Jung Kook詮釋經典單品。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein 2026年節日系列，由全球品牌大使BTS成員Jung Kook詮釋經典單品。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein 2026年節日系列，由全球品牌大使BTS成員Jung Kook詮釋經典單品。圖／Calvin Klein提供

Travis Kelce身穿TOMMY HILFIGER羊毛四口袋外套，展現經典美式風格。圖／TOMMY HILFIGER提供