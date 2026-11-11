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田柾國親選示範理想的節日穿搭 JISOO的完美佳節徹底放鬆睡到自然醒

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Calvin Klein 2026年節日系列，由全球品牌大使BTS成員Jung Kook詮釋經典單品。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein 2026年節日系列，由全球品牌大使BTS成員Jung Kook詮釋經典單品。圖／Calvin Klein提供

搶攻年末佳節穿搭與送禮商機，Calvin Klein與TOMMY HILFIGER亮出夢幻巨星陣容，Calvin Klein由BTS田柾國演繹全新節日系列；TOMMY HILFIGER則由JISOO以及與Travis Kelce分享自己的節慶儀式。

Calvin Klein 2026年節日系列，由全球品牌大使BTS成員Jung Kook田柾國親自精選一系列Calvin Klein經典單品。

Jung Kook表示：「 Calvin Klein有些款式是我一直都很喜歡穿的，尤其丹寧服飾。這次的節日精選，我很享受以全新方式配搭一些最經典的版型，為節日造型帶來不同演繹。我喜歡這些單品既可以打造更完整的造型，也可以簡單配搭，無論哪種方式都能展現自己的風格。」

2026年節日系列帶來全新層次單品、標誌款式及節日造型，與品牌標誌性丹寧服飾配搭，從節日派對以至派對後的不同場合，輕鬆塑造季節造型。酒桶形丹寧褲剪裁自在隨性，90年代直筒丹寧褲則延續經典線條，配搭混色紗毛衣及經典圓領上衣，打造隨性而不失格調的造型。當季外套包括飛行員外套、俐落皮革外套及機車夾克，配搭寬鬆丹寧褲，為經典節日穿搭注入低調卻不失個性的經典風格。

TOMMY HILFIGER集結全球品牌大使Travis Kelce與JISOO，以及各界文化代表分享自己的節慶儀式與獨特習慣。傳遞著簡單真摯的理念：歡慶佳節的方式不只一種，能以自己喜歡的方式度過，就是最完美的。

JISOO表示：「對我來說，最完美的佳節就是徹底放鬆。如果剛好放假，我會睡到自然醒，最好醒來時已經快到晚餐時間。接著點些好吃的，連甜點也一起點好，吃完正餐就能接著享用甜點。對我來說，這樣就是非常美好的一天。」

今夏與流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）完成婚禮的美足聯球星Travis Kelce表示：「我很期待婚後的第一個佳節。我喜歡所有經典的節慶傳統，也迫不及待想創造新的回憶。對我來說，只要擺好耶誕樹，就代表節日正式開始了。」

Calvin Klein 2026年節日系列，由全球品牌大使BTS成員Jung Kook詮釋經典單品。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein 2026年節日系列，由全球品牌大使BTS成員Jung Kook詮釋經典單品。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein 2026年節日系列，由全球品牌大使BTS成員Jung Kook詮釋經典單品。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein 2026年節日系列，由全球品牌大使BTS成員Jung Kook詮釋經典單品。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein 2026年節日系列，由全球品牌大使BTS成員Jung Kook詮釋經典單品。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein 2026年節日系列，由全球品牌大使BTS成員Jung Kook詮釋經典單品。圖／Calvin Klein提供

Travis Kelce身穿TOMMY HILFIGER羊毛四口袋外套，展現經典美式風格。圖／TOMMY HILFIGER提供
Travis Kelce身穿TOMMY HILFIGER羊毛四口袋外套，展現經典美式風格。圖／TOMMY HILFIGER提供

JISOO身穿TOMMY HILFIGER經典麻花針織圓領上衣。圖／TOMMY HILFIGER提供
JISOO身穿TOMMY HILFIGER經典麻花針織圓領上衣。圖／TOMMY HILFIGER提供

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