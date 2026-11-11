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冬日羽絨怎麼挑？ECCO聯名款告別沉悶無聊、lululemon保暖技術再突破

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
氣溫有感下降，保暖裝備準備上場。圖／品牌提供
氣溫有感下降，保暖裝備準備上場。圖／品牌提供

立冬過後氣溫有感下降，冬日衣櫥的保暖裝備準備上場，告別冬季穿搭總是沉悶暗色的刻板印象，今年時尚機能羽絨衣在「色彩」與「材質黑科技」上大展身手。

ECCO聯名外套玩出機能時尚

有別於冬季穿搭暗色系為主的印象，ECCO秋冬服飾系列以奶油黃、柔霧粉等柔和色系，為秋冬造型注入清新活力。其中，ECCO攜手法國設計師Natacha Ramsay-Levi（NRL）推出的聯名羽絨外套，以奶油黃色調勾勒寬鬆A字型輪廓，透過前短後長的剪裁修飾身形比例，加上下擺設計隱藏式抽繩，除了A字形外，也可拉緊切換不同風格，外套採用90%鵝絨填充，帶來溫暖有型的穿著感受。

ECCO x NRL雲朵羽絨外套米黃色，17,800元。圖／ECCO提供
ECCO x NRL雲朵羽絨外套米黃色，17,800元。圖／ECCO提供

另一款ECCO自家推出的BIOM拼接羽絨外套以柔霧粉色調營造清新甜美感，採用防絨性能的彈力布料，減少羽絨鑽出。手臂處拼接針織修飾手臂線條，並透過異材質設計增添視覺層次，並兼顧活動時的靈活度與舒適性。短版剪裁搭配蓬鬆輪廓，可以拉高視覺比例，有別於傳統羽絨外套的厚重印象。

ECCO BIOM拼接羽絨外套冰紫粉，13,800元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM拼接羽絨外套冰紫粉，13,800元。圖／ECCO提供

除了輕盈羽絨外套，ECCO × White Mountaineering聯名三合一鋪棉外套以「一衣三穿」設計，提供可以靈活應用的保暖選擇。外層採用雙層複合防水布料，內層以立體絎縫設計增添時裝質感，並填充軍規等級的PrimaLoft高科技保暖纖維，利用蓬鬆纖維結構鎖住暖空氣，只要透過隱藏式設計的鈕扣，就可依需求自由切換外層單穿、內層單穿與雙層組合三種穿法，應對不同溫度與穿搭情境。

ECCO x White Mountaineering 三合一鋪棉外套，22,800元。圖／ECCO提供
ECCO x White Mountaineering 三合一鋪棉外套，22,800元。圖／ECCO提供

ECCO x White Mountaineering 三合一鋪棉外套，22,800元。圖／ECCO提供
ECCO x White Mountaineering 三合一鋪棉外套，22,800元。圖／ECCO提供

lululemon冬季保暖技術新突破

lululemon今年冬季在保暖材質有了新的突破。講到lululemon最具代表性的羽絨外套系列，首推經典人氣款Wunder Puff，以及首度亮相、搭載PrimaLoft® UltraPeak™技術的Hi-Loft系列。

作為品牌代表性系列之一，Wunder Puff™兼顧極致保暖與可調節的包覆舒適度，外層選用具備防風與防潑水機能的 SoftMatte™面料，內裡填充600蓬鬆度的輕盈優質羽絨，主打有效阻絕濕氣滲入並長效鎖溫。結合SoftMatte™與 Glyde™等機能布料，進一步強化防護表現，同時也提升面料質感與手感。

冬季全新推出的Hi-Loft系列則獨家搭載PrimaLoft® UltraPeak™科技。UltraPeak™除了是PrimaLoft至今頂級的保暖材質，也打破了傳統羽絨衣仰賴分格車縫的結構限制，打造出更加簡約俐落的現代立體剪裁與嶄新輪廓。

隨著全新冬季外套系列正式登場，lululemon邀請韓國女演員文佳煐、花式溜冰運動員車俊煥及香港藝人魏浚笙共同演繹兼具機能保暖與時髦風格的冬日穿搭。

文佳煐穿著款，Wunder Puff™短版背心。圖／lululemon提供
文佳煐穿著款，Wunder Puff™短版背心。圖／lululemon提供

文佳煐穿著款，High-Loft女士保暖外套。圖／lululemon提供
文佳煐穿著款，High-Loft女士保暖外套。圖／lululemon提供

車俊煥穿著款，High-Loft男士保暖外套。圖／lululemon提供
車俊煥穿著款，High-Loft男士保暖外套。圖／lululemon提供

魏浚笙穿著款，High-Loft男士保暖外套。圖／lululemon提供
魏浚笙穿著款，High-Loft男士保暖外套。圖／lululemon提供

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