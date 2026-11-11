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LV曼谷新地標再進化！巴黎百年工坊首度進駐 餐廳擴建還有泰式甜點

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
「Visionary Journeys」展覽Asnieres展區。圖／路易威登提供
「Visionary Journeys」展覽Asnieres展區。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在曼谷的體驗版圖再擴大！有別於傳統精品店的「LV The Place Bangkok」自2024年開幕以來，便結合零售、展覽與餐飲，打造沈浸式的品牌文化體驗空間。今年10月迎來全新篇章，不僅擴大「Visionary Journeys」展覽規模，首度在曼谷呈現巴黎歷史工坊Asnières展區，也讓原本以咖啡、甜點為主的Le Café Louis Vuitton升級為完整餐飲空間，從午餐、下午茶一路供應至晚餐。加上全新藝術家合作計畫與限定商品，讓這座品牌地標有了不同以往的探索方式。

這次最受矚目的變化，莫過「Visionary Journeys」展覽內容全面升級。由OMA合夥人、建築師重松象平（Shohei Shigematsu）參與的空間陳列與舞台設計，透過不同主題展區，帶領觀眾從品牌歷史、工藝技術一路看到時尚與藝術跨界合作。全新展出更著重於互動與沉浸式體驗，讓參觀者能從不同角度認識路易威登。其中包括首次在曼谷登場的Asnières展區，呈現品牌自1859年起位於巴黎郊外的家族故居與歷史工坊，也是許多經典硬箱誕生之地。展覽特別帶出故居的新藝術風格設計，包括由Louis Marie Paul Janin設計的鳶尾花圖案彩繪玻璃窗，這項建築元素也曾成為女裝藝術總監Nicolas Ghesquière設計2023春夏「Maison de Famille」手袋的靈感。透過建築、歷史與作品之間的連結，讓品牌工藝傳承有了更具體的呈現。

其餘展區包括透過珍貴檔案、歷史硬箱與經典帆布，回溯品牌從行李箱工匠起家歷程的Origins展區，展出1895年銅製餐具水壺硬箱、1909年野餐硬箱等作品；Workshop有工匠現場示範，讓訪客近距離觀察製作細節，理解精品背後的時間與專業。Collaborations展區則聚焦藝術家如何重新詮釋Monogram帆布，涵蓋Stephen Sprouse的塗鴉設計、村上隆的合作，到草間彌生2023年的創作，以及Virgil Abloh與NIGO®的聯名作品。Fashion展區則集結Marc Jacobs、Virgil Abloh、Nicolas Ghesquière及Pharrell Williams等不同時期創意總監的代表作，展現品牌在時裝上的演變。展覽最後以Souvenirs互動空間收尾，讓訪客帶走專屬紀念，延續參觀體驗。

而原本固定的展覽內容此次也攜手曼谷藝術雙年展，升級為持續更新的藝術平台，邀請三位泰國當代藝術家Nakrob Moonmanas、Nitcha Tothong與Taiki Sakpisit，輪流以場域特定裝置重新詮釋Trunkscape沉浸式影像。首檔展覽自即日起至2027年2月底，展出Nakrob Moonmanas的創作，他擅長將西方古典藝術、泰國視覺文化與歷史圖像融合，透過拼貼手法重新探索旅行、記憶與想像。這也意味著展覽不再是一次性參觀的固定內容，而是隨著藝術家更替持續帶來新面貌。

餐飲體驗同樣迎來大幅調整。Le Café Louis Vuitton除了原有一樓空間，還擴展至二樓，提供午餐、下午茶及晚餐，並由主廚Christophe Grilo與當地主廚團隊共同設計菜單。料理不再只是呈現品牌經典，而是進一步融入泰國飲食文化，例如以冬蔭功為靈感，將龍蝦、蝦濃湯與義大利餃結合的Monogram Ravioli；Silk Road Wagyu則以和牛搭配泰式瑪莎曼咖哩與煙燻馬鈴薯，融入不同地域的飲食風味。甜點除了Chocolate Monogram、Vanilla Dream等品牌招牌，還推出結合芒果、椰子與起司蛋糕的Mango Charlotte，以及融入泰式奶茶、蜜漬柳橙與榛果的Thai Tea Fleur，將在地食材融入路易威登標誌性的花朵造型。

購物空間則同步重新開幕，推出南亞地區僅在曼谷據點獨家販售的Neverfull BB LV&I，提供Monogram、Monogram Dune與Monogram Eclipse三種版本，並可透過背帶、內袋及鑰匙鈴飾進行個人化搭配。

●LV The Place Bangkok

地址：Gaysorn Amarin at Gaysorn Village Level G-2, No. 496-502 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok

展覽時間：上午10時至晚上8時

Le Café Louis Vuitton：上午10時至晚上8時

精品店：上午10時至晚上8時

「Visionary Journeys」展覽可線上預約。

「Visionary Journeys」展覽與泰國藝術家攜手打造的Trunkscape展區。圖／路易威登提供
「Visionary Journeys」展覽與泰國藝術家攜手打造的Trunkscape展區。圖／路易威登提供

LV The Place Bangkok外觀。圖／路易威登提供
LV The Place Bangkok外觀。圖／路易威登提供

LV The Place Bangkok內部的精品店空間。圖／路易威登提供
LV The Place Bangkok內部的精品店空間。圖／路易威登提供

LV The Place Bangkok迎來全新篇章。圖／路易威登提供
LV The Place Bangkok迎來全新篇章。圖／路易威登提供

「Visionary Journeys」展覽Souvenirs展區。圖／路易威登提供
「Visionary Journeys」展覽Souvenirs展區。圖／路易威登提供

「Visionary Journeys」展覽Origins_Room展區。圖／路易威登提供
「Visionary Journeys」展覽Origins_Room展區。圖／路易威登提供

Le Café Louis Vuitton一樓空間。圖／路易威登提供
Le Café Louis Vuitton一樓空間。圖／路易威登提供

「Visionary Journeys」展覽的Workshop展區。圖／路易威登提供
「Visionary Journeys」展覽的Workshop展區。圖／路易威登提供

「Visionary Journeys」展覽Fashion展區。圖／路易威登提供
「Visionary Journeys」展覽Fashion展區。圖／路易威登提供

LV The Place Bangkok內部的精品店空間。圖／路易威登提供
LV The Place Bangkok內部的精品店空間。圖／路易威登提供

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