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為居家增添暖意！ MUJI無印良品推出「法蘭絨家居服、織品」生活提案

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
MUJI無印良品男無側縫法蘭絨長袖家居睡衣，售價1,290元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品男無側縫法蘭絨長袖家居睡衣，售價1,290元。圖／MUJI無印良品提供

隨著秋冬氣溫逐漸降低，除了外出服飾的換季準備，居家穿著、寢具及客廳織品也可隨著季節調整更換。MUJI無印良品從秋冬的居家生活需求出發，以觸感柔軟的法蘭絨家居服與法蘭絨織品，提供居家穿著、寢具與客廳織品的換季選擇。

每日的睡眠時光，是放鬆身心、好好休息的時刻，貼身穿著的睡衣也需要兼顧保暖與舒適，睡眠時衣物長時間接觸肌膚，尤其側躺或翻身時，衣身側邊縫線的摩擦可能造成不適。MUJI無印良品的「男女無側縫法蘭絨長袖家居睡衣」採用無側縫設計，避免側邊縫線與肌膚摩擦，以有機棉製成，經起毛加工後，觸感柔軟，穿著時也更保暖，陪伴秋冬的安穩休息，售價皆為1,290元。

針對臥室與客廳的織品換季，MUJI無印良品推出「棉法蘭絨織品系列」，透過布料表面的起毛加工，呈現柔軟溫暖的觸感。今年不僅推出床包、枕套、被套、抱枕套，也全新推出「棉法蘭絨被」、「棉法蘭絨墊」，以及可在客廳沙發使用的「法蘭絨長型坐墊」與「棉法蘭絨毯」，讓居家空間的織品也能隨著季節更換，增添居家空間整體搭配的溫暖舒適感。

MUJI無印良品棉法蘭絨毯，售價990元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品棉法蘭絨毯，售價990元。圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品女無側縫法蘭絨長袖家居睡衣，售價1,290元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品女無側縫法蘭絨長袖家居睡衣，售價1,290元。圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品法蘭絨長型坐墊，售價790元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品法蘭絨長型坐墊，售價790元。圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品棉法蘭絨抱枕套，售價350元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品棉法蘭絨抱枕套，售價350元。圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品棉法蘭絨床用織品系列。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品棉法蘭絨床用織品系列。圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品棉法蘭絨被套，售價1,290～1,890元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品棉法蘭絨被套，售價1,290～1,890元。圖／MUJI無印良品提供

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