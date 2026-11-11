都彭大巨蛋專門店開幕！全新女包首度亮相 王心恬演繹法式摩登魅力

創立逾150年的都彭（S.T. Dupont）向來以紳士精品聞名，如今首度將女包系列引進台灣，並於全新開幕的台北遠東Garden City大巨蛋專門店獨家上市，名模王心恬更現身鑑賞會演繹新品。此次除了帶來X-BAG、RIVIERA與APEX三大女包系列，也同步推出兩款大巨蛋店獨家販售的限定打火機，讓品牌經典皮革工藝與金工傳統有了全新呈現。

都彭最初以頂級旅行皮箱與皮革製品起家，後來將精湛金工技術延伸至打火機及書寫工具，標誌性的火焰菱格紋更成為品牌重要識別。此次首度引進台灣的女包系列，正是將過去運用於打火機與金屬製品的幾何刻紋，轉化為皮革上的立體設計，讓品牌從傳統男士精品領域，進一步延伸至女性日常穿搭。

三大系列中，X-BAG以品牌經典火焰菱格紋重新解構，形成包身醒目的立體X造型，並採用義大利全粒面光滑小牛皮製作，搭配金屬細節與可調式肩帶，推出中、小尺寸及法棍包款；金、銀色金屬感皺褶皮革款式，呈現仿舊金屬光澤，為幾何輪廓增添前衛個性。

RIVIERA則重新演繹1953年的品牌創辦人之子André Dupont曾為奧黛麗赫本打造的專屬手提包，也是都彭首款女士手袋。新作以柔軟小牛皮打造，正面飾有源自Ligne 2打火機的火焰菱格紋鎖扣，並設有側邊風琴式拉鍊擴展設計與收納口袋。法棍款則以修長輪廓、立體縫線及金色X造型鏈帶呈現精緻細節。APEX系列則將打火機上的火焰菱格紋轉化為立體3D皮革壓紋，採用義大利全粒面光滑小牛皮製作推出迷你、小尺寸及不同色彩選擇，可依需求手提或肩背。除了包款，也延伸推出短夾、名片夾及拉鍊卡夾，讓幾何設計融入日常配件。

除了女包新作，開幕另一亮點是兩款大巨蛋專門店獨家搶先販售的Ligne 2限定打火機。2026年適逢都彭首款打火機問世85週年，品牌以浴火重生的鳳凰為題，推出85周年紀念款，銀色鈀金飾面搭配橘紅色火焰漆藝，並以細膩雕刻呈現振翅鳳凰，上蓋則結合經典鑽石刻紋與85週年紀念數字，全球限量1,941件，呼應品牌首款打火機誕生年份。另一款則是迎接2027農曆羊年的祥瑞金羊限定款，以亮面紅色漆藝、金粉點綴及金色祥羊雕刻，營造喜氣的節慶氛圍，並以1N金色飾面及經典鑽石菱紋工藝呈現細節。

S.T. Dupont RIVIERA系列條紋小型黑色包款，82,800元。圖／迪生提供

S.T. Dupont X-BAG系列小型漸層橘包款，63,800元。圖／迪生提供

S.T. Dupont X-BAG系列小型綠色包款，59,800元。圖／迪生提供

S.T. Dupont APEX系列迷你漸層藍色包款，48,800元。圖／迪生提供

S.T. Dupont X-BAG系列小型銀色包款，71,800元。圖／迪生提供

王心恬演繹S.T. Dupont RIVIERA系列包款。記者王聰賢／攝影

王心恬演繹S.T. Dupont X-BAG系列金色包款。記者王聰賢／攝影

S.T. Dupont APEX系列迷你淺綠色包款，49,800元。圖／迪生提供

S.T. Dupont APEX系列小型銀色包款，65,800元。圖／迪生提供

S.T. Dupont X-BAG系列小型金色包款，71,800元。圖／迪生提供

S.T. Dupont APEX系列粉色皮夾，18,800元。圖／迪生提供

S.T. Dupont X-BAG系列小型黑色包款，59,800元。圖／迪生提供

S.T. Dupont RIVIERA系列條紋法棍黑色包款，71,800元。圖／迪生提供

祥瑞金羊Ligne 2 打火機金色款，大巨蛋店搶先獨家販售，63,000元。圖／迪生提供

S.T. Dupont X-BAG系列小型丹寧色包款，59,800元。圖／迪生提供

85th週年浴火鳳凰Ligne 2銀色打火機，大巨蛋店搶先獨家販售，75,000元。圖／迪生提供

S.T. Dupont RIVIERA系列小型霧藍色包款，73,800元。圖／迪生提供

S.T. Dupont RIVIERA系列中型咖啡色包款，94,800元。圖／迪生提供

王心恬演繹S.T. Dupont X-BAG系列粉色包款。記者王聰賢／攝影

S.T. Dupont RIVIERA系列小型米色包款，73,800元。圖／迪生提供

85th週年浴火鳳凰Ligne 2金色打火機，77,000元。圖／迪生提供

王心恬演繹S.T. Dupont X-BAG系列金色包款。記者王聰賢／攝影

85th週年浴火鳳凰Ligne 2打打火機。圖／迪生提供