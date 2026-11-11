金酒羊年生肖酒搶先亮相！台北酒展登場 滿額送好康再享免費宅配

歲末將至，看準企業年終採購與個人送禮需求，金門酒廠搶先推出2027丁未羊年生肖紀念酒，將於11月13日至16日「2026台北國際酒展」期間，首度公開「揚名天下」羊年紀念酒，並同步祭出展場限定優惠，除多款酒品折扣、滿額贈禮外，購買整箱或單筆消費滿5,000元，還可享台灣本島免費宅配到府。

此次首度亮相的「0.6L-58度 2027揚名天下金門高粱酒」，是本次酒展的一大焦點。以「羊」與「祥」的吉祥寓意為設計概念，透過「揚名天下」傳遞新年事業順遂、名利雙收的祝福。瓶身以昂首金羊搭配璀璨煙火圖案，外盒則以絳紅色襯托金色書法字體，呈現喜氣又大器的收藏風格。

在風味方面，酒體清亮純淨，初聞帶有熱帶水果與高粱花蜜香氣，入口綿順，尾韻則浮現老酒特有的清雅烏梅與堅果氣息，層次豐富。此次將於台北國際酒展提供首發限定優惠，採限量配額方式販售，鎖定生肖酒收藏族群與年節送禮市場。

除生肖紀念酒，金門酒廠也將獲得農業部「國產農糧原料地方特色酒品」認證的「一穀作契金門高粱酒」帶到現場。這款酒以100%台灣本土契作高粱釀造，日前通過產官學專家評選，獲得地方特色酒品認證，並將於酒展期間接受頒獎。從原料契作到釀造生產，產品不僅展現金門酒廠對在地農業的投入，也將台灣風土轉化為酒品特色，成為企業採購與節慶贈禮的另一選擇。

金門酒廠表示，品牌以「超越標準（Beyond Standard）」為品質目標，不只要求產品符合既有規範，也希望透過供應鏈合作，帶動在地農業與產業發展。「一穀作契金門高粱酒」曾在國際烈酒競賽中獲得雙金肯定，此次再獲國產原料認證，進一步凸顯在地契作與品質管理的成果。

因應年底企業福委與民眾大量採購需求，這次酒展也規劃多層次消費回饋。單筆消費滿3,000元，可獲贈金門啤酒1瓶，以及金門高粱酒風味冰淇淋1個或統一獅陳傑憲手提袋1只；滿5,000元加贈0.2L藏金酒1瓶，滿7,000元送「尋城趣魅力台中」紀念酒1盒，滿9,000元則贈建廠72週年紀念酒1盒。單筆消費達1萬元，更可獲得金門酒廠折疊收納四輪拉桿購物車1台，滿額贈品依單張發票計算。

除了滿額贈，現場也推出多款酒品加價購優惠。單筆消費滿2,000元，可用500元加購「金高地區專用（建百版）」，或以2,050元加購「最佳白酒雙金紅耀紀念版」；消費滿6,000元，還能以3,150元優惠價加購「經武特窖紀念酒」，限量50盒。

此外，「龍騰四海金門高粱酒」推出5,700元展場優惠價，另贈陳年金門高粱酒扁瓶1瓶；指定「瓏時」系列任選6瓶，則加贈金門啤酒2瓶。購買6瓶0.6L以上酒款，也可獲得特色毛氈手提袋1個。

除了傳統白酒與年節採購，金門酒廠也希望讓高粱酒走進更多元的飲用情境。此次特別邀請冠軍調酒師進駐展區，以金門高粱酒為基底，結合台灣在地風土食材與現代調酒技法，推出三款展場限定創意特調，透過不同風味組合，呈現高粱酒除了純飲之外的另一種可能。

2026台北國際酒展將於11月13日至16日在台北南港展覽館二館1樓舉行，金門酒廠展位編號為P510。從羊年生肖酒首發、在地契作酒款展售，到滿額贈、限量加價購及創意調酒體驗，四天展期集結新品與年末採購優惠。各項促銷內容、贈品數量及加價購限制，均以展場現場公告為準。

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