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LINE Premium「預約訊息」免費試用！最長可提前1年 設定方式這樣做

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「預約訊息」可設定最快5分鐘後、最長1年內傳送訊息，重要提醒不怕忘記。圖／LINE提供
「預約訊息」可設定最快5分鐘後、最長1年內傳送訊息，重要提醒不怕忘記。圖／LINE提供

LINE今（11）日宣布，LINE Premium會員專屬新功能「預約訊息」正式於LINE Labs開放所有用戶免費試用，預計試用至2027年1月下旬。用戶只要事先輸入訊息、設定指定日期與時間，系統就會自動傳送，最快可預約最快5分鐘後、最長可設定1年內的傳送時間。試用期結束後，這項功能將轉為LINE Premium會員專屬。

不論是好友生日祝福、聚會時間提醒，或是工作上的重要通知，都能提前安排，不必擔心忙碌時忘記傳訊息。例如，可以在前一天先寫好生日祝福，設定於當天凌晨準時送出；與朋友約好聚餐，也能事先安排提醒訊息，甚至考量不同時區，選擇對方方便接收的時間，避免半夜傳訊息打擾。

目前「預約訊息」支援文字內容，包含網址連結、標註提醒及LINE內建表情符號。完成預約後，在訊息正式送出前，仍可隨時編輯或刪除，方便因應行程變動調整。不過，這項功能目前僅支援LINE手機版，尚未開放電腦版使用，收訊者則不受限制，無論使用手機或電腦版都能正常收到訊息。

想要搶先體驗，可先將LINE更新至26.17.0（含）以上版本，接著進入「主頁」，點選右上角「設定」，找到「LINE Labs」，開啟「預約傳送」功能。之後進入指定聊天室，輸入訊息，長按傳送鍵並選擇「預約訊息」，設定傳送日期與時間，確認後就完成預約。

要特別注意，預約訊息可能受到網路環境等因素影響，無法保證一定在指定時間送達，重要訊息仍建議留意實際傳送狀況。另外，免費試用結束後，非LINE Premium會員已設定但尚未送出的訊息會保留30天，期間若升級會員，仍可按照原設定時間傳送；超過30天未加入會員，系統則會自動刪除預約訊息。已是會員的用戶，則不受此限制。

除了這次新增的「預約訊息」，LINE Labs也提供多項實驗性功能供用戶免費體驗，包括可保存通話內容的「通話錄製」，以及不會發出通知聲響的「無聲訊息」等。LINE Labs就像是LINE的新功能測試區，部分功能未來可能正式推出，也可能調整或下架，想搶先體驗新玩法，不妨到設定頁面看看有哪些實用功能可以開啟。

LINE Premium 新功能「預約訊息」於LINE Labs開放所有LINE用戶免費試用。圖／LINE提供
LINE Premium 新功能「預約訊息」於LINE Labs開放所有LINE用戶免費試用。圖／LINE提供

「預約訊息」可事先準備訊息，設定指定日期與時間，由系統自動傳送。圖／LINE提供
「預約訊息」可事先準備訊息，設定指定日期與時間，由系統自動傳送。圖／LINE提供

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