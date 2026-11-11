雙11熱銷榜出爐！iPhone 18 Pro系列奪冠 日用品、保健、金條都上榜

雙11大家的購物車裡都買了什麼？根據momo購物網、Yahoo購物的統計，iPhone 18 Pro系列的買氣奪冠，其他像是日用品、保健食品、餐券、家電都擠進TOP 10，就連保值的金條也入列。

momo購物網公布11月10日雙11正檔首日熱銷榜，iPhone 18 Pro Max奪冠，活動首日美妝、日用與3C三大品類銷售分別超過日均的7.5倍、5.5倍及4.5倍，站內關鍵字「11」單日搜尋量也突破33萬次。

momo購物網雙11熱銷榜TOP 10依序為iPhone 18 Pro Max（512GB）、好自在液體衛生棉補給組、Mövenpick莫凡彼雙人平日經典義式套餐餐券、大研生醫德國頂級魚油、PP石墨烯石墨烯能量護膝、Hair Recipe髮的食譜洗髮精／潤髮乳、金園排骨厚切排骨、BRITA官方直營MAXTRA PRO濾芯組、Nintendo Switch 2主機、Electrolux伊萊克斯2026年新一級能效6L除濕機買一送一組。

除了10大熱銷榜之外，ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊成為momo購物網首日補貨黑馬，單日賣出近6千組，m2美度超能膠原飲系列組合同日也售出逾420箱。換新手機也有不少人連快充一起買，搭配快充配件的iPhone 18 Pro雙孔閃充組，訂單量達前一天的2.2倍。

Yahoo購物盤點雙11熱銷榜，消費動能集中於三大面向：旗艦3C與高階算力硬體、抗通膨黃金與票券、個人照護與常態保健。站上iPhone 18 Pro系列強勢囊括冠、季軍，帶動Apple整體業績翻倍；高階算力硬體方面，DELL頂規AI運算工作站以近70萬元創全站最高單價，東芝24TB硬碟、RTX 5070 Ti顯卡也一同衝進TOP 10；金融市場震盪之際，保值金條位居第四；剛需民生消費囤貨熱，萬家福與大全聯禮券、安素與葉黃素也位居前列搶進榜。

Yahoo購物雙11熱銷榜TOP 10依序為iPhone 18 Pro、萬家福票券、iPhone 18 Pro Max、童樂繪金飾黃金／金塊／金條系列、大研生醫視易適葉黃素、亞培安素原味HMB升級配方、大全聯3,000元好禮即享券、DELL戴爾FCT2250頂規工作站、TOSHIBA東芝24TB內接硬碟、PNY RTX 5070 Ti 16GB顯示卡。

延續雙11熱度，Yahoo購物持續加碼，11月12日前消費滿3,000元登記送330、最高送3,300，活動期間每天11點、23點限時消費滿1.5萬元登記送1,000元購物金，11月12日前下單滿190元再享超商免運優惠；11月30日前消費滿1,111登記抽迪士尼雙人郵輪假期、刷中國信託uniopen聯名卡滿額享3,600 OPENPOINT回饋、再加碼抽金豆與10萬點OPENPOINT。

11月13日至11月21日Yahoo購物「行動隨時取」更接力推出CITY拿鐵大賞，包括濃萃美式／拿鐵11杯特價450元、特大杯拿鐵11杯540元等優惠，線上買全台7-ELEVEN跨店隨時領。

PChome 24h購物今（11月11日）凌晨0點開賣後，首小時全站訂單量較上月同時段增加近7倍，盤點11月11日首8小時銷售戰報，旗艦3C與生活家電成為消費主力，「智慧型手機」、「筆記型電腦」與「清潔家電」包辦全站銷售額前三名。其中，隨著年度換機需求與雙11優惠同步發酵，筆記型電腦銷售額較上月同期飆升近19倍、智慧型手機成長近12倍；而受惠年末居家清潔與智慧升級需求，清潔家電銷售額亦成長近17倍。

PChome 24h購物雙11優惠將持續至11月12日，還有多重優惠接力登場。

●附註：詳細活動內容以各平台官網、APP公告為準。

momo購物網「雙11 SUPER寵愛你」11月10日正慶全面開跑，強勢帶動雙11購物熱潮。圖／momo購物網提供