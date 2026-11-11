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Google Pixel Tag藍牙定位器台灣開賣！單入999元 實用尋物功能一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
當找不到手機的時候，也可以按2下Pixel Tag上的按鈕讓手機發出聲響，反向找到手機的位置。圖／Google提供
當找不到手機的時候，也可以按2下Pixel Tag上的按鈕讓手機發出聲響，反向找到手機的位置。圖／Google提供

Google首款藍牙定位器Pixel Tag正式登台！將於11月11日晚間11時在台灣開賣，單入組售價999元、4件組3,390元。除了Google商店，也將同步進駐中華電信、台灣大哥大、神腦國際、momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮購物及地標網通等實體與線上通路，讓使用者能為鑰匙、錢包、行李等隨身物品多添一層防護。

Pixel Tag採用輕薄且堅固的不鏽鋼材質，不易因日常擠壓而彎折或破裂，並支援IP67等級防塵防水，可應付日常通勤及戶外活動。內建揚聲器，即使物品藏在衣物堆或沙發縫隙，也能透過聲響快速定位。電池最長續航力可達1年，沒電時可輕鬆自行更換。

尋物功能方面，Pixel Tag結合超寬頻（UWB）與藍牙通道探測技術，能夠更精準定位物品位置，並在手機螢幕上顯示物品距離及方向指引。若一時找不到手機，只要連按2下Pixel Tag按鈕，就能讓手機發出聲響。此外，裝置也支援「遺留通知」，當物品超出連線範圍時，手機便會主動發出提醒，降低遺失風險。

初次使用只要拉出電池絕緣片，將Pixel Tag靠近搭載Android 9以上版本的Android裝置，即可快速配對。使用者可在「尋找中心」App自訂標籤名稱，並將定位資訊分享給最多10位親友共同管理。若物品遺失且超出藍牙連線範圍，還能透過全球超過10億台Android裝置組成的「尋找中心」網路協助定位，過程採用端對端加密技術，兼顧尋物效率與個人隱私。

為了保障個人安全，當手機偵測到未知藍牙追蹤器持續隨行時，會主動發送警示，協助使用者找出裝置，避免遭到未經授權的追蹤。此外，Pixel Tag也整合Google Pixel生態系，可透過Pixel Watch上的「尋找中心」App查詢物品位置，或在使用Pixel Buds時透過Gemini語音助理呼叫定位器發出聲響，讓日常尋物更加便利。

Pixel Tag可與搭載Android 9或以上版本的Android裝置快速配對。圖／Google提供
Pixel Tag可與搭載Android 9或以上版本的Android裝置快速配對。圖／Google提供

Pixel Tag採用輕薄且耐用的不鏽鋼材質。圖／Google提供
Pixel Tag採用輕薄且耐用的不鏽鋼材質。圖／Google提供

Google Pixel Tag今天正式推出，協助使用者輕鬆掌握並定位最重要的隨身物品。圖／Google提供
Google Pixel Tag今天正式推出，協助使用者輕鬆掌握並定位最重要的隨身物品。圖／Google提供

打開「尋找中心」應用程式，就能在地圖上看到物品的位置。只要在藍牙範圍內，你可以讓Pixel Tag發出聲響。圖／Google提供
打開「尋找中心」應用程式，就能在地圖上看到物品的位置。只要在藍牙範圍內，你可以讓Pixel Tag發出聲響。圖／Google提供

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