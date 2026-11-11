佛光山也能走秀！高雄8大地標變時尚伸展台 新銳設計師尬創意

誰說時尚只能在伸展台上走秀？高雄佛光山、田寮月世界、傳統市場、漁港碼頭，搖身一變成為最潮時尚攝影棚！2026 KFA高雄時尚大賞決賽倒數，8組新銳設計品牌帶著原創服裝走遍高雄特色景點，拍出充滿視覺張力的形象短影音，讓城市地標與前衛時尚激盪出全新火花。

高雄時尚大賞今年不走傳統棚拍，讓設計師直接把高雄地標當成大型伸展台，從佛光山、月世界、黃埔新村，到蚵仔寮漁港、旗津燈塔及紅毛港文化園區，8組入圍品牌各自挑選呼應作品精神的城市場景，讓服裝設計與在地文化展開創意對話。

品牌PREP ROOM選在田寮月世界取景，模特兒置身宛如月球表面的泥岩惡地，演繹作品「浴備而戰」，展現迎向挑戰的堅定姿態；AISH則走進高雄果嶺自然公園，以大片綠草坡襯托西裝與長紗裙，將四個世代的家族記憶融入作品「REUNION重逢」。

佛光山也吹時尚風，Idle by Choice讓模特兒穿著深色西裝，穿梭莊嚴廊柱與佛像廣場，以作品「剝痕」展現沉穩俐落的設計哲學；JOUISSANCE灸頌則相中黃埔新村懷舊老屋，讓甜美色系服裝與斑駁紅磚形成強烈反差，營造復古又前衛的視覺效果。

就連傳統市場也能很時尚！E²Y²將鹽埕第一公有零售市場變成街頭伸展台，模特兒穿著黑色工裝穿梭攤位之間，作品「E²Y² Season II—BETWEEN」，重新詮釋勞動價值與生活美學。

港都海洋風情同樣成為設計靈感。PAHAH在蚵仔寮漁港展現融合原民刺繡與純羊毛材質的服裝；tunni選在旗津高雄燈塔，以隨風飄動的紅白薄紗勾勒「無心的輪廓」；iomyo利用紅毛港文化園區夜色中的巨大貨櫃吊臂，搭配軍裝元素與硬挺剪裁，展現濃厚工業時尚風格。

青年局長林楷軒認為，時尚不只是華麗走秀，更是生活與土地的共鳴，結合城市特色場域與社群短影音，讓青年設計師走出攝影棚，從高雄自然地景、歷史建築與日常生活汲取創作養分，也讓民眾重新發現城市魅力。

決賽暨頒獎典禮本周六下午4時在高雄車站下沉式廣場「新高埕」登場，挑戰環形舞台走秀，由伊林名模攜手高雄在地潮模，共同演繹8組品牌、40套原創服裝，創作歌手Ariel蔡佩軒也將壓軸獻唱。

8支品牌形象短影音已在官方臉書上架，即日起開放人氣票選，投票有機會抽中專屬行動電源，11月17日公布得獎名單，決賽免費入場，索票資訊可至高雄時尚大賞官方臉書查詢。

PAHAH × 蚵仔寮漁港作品《路 The road/Lalan》結合純羊毛、原民刺繡與現代俐落廓形，黑色服裝上的紅色細節在港邊日光下格外醒目。圖／高雄市青年局提供