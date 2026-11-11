萊爾富芋頭季開跑！推20款芋香風味商品 Hi café紅豆芋頭雙圓湯必嘗

芋頭控快衝一波！萊爾富「芋頭季」登場，即日起至12月8日推出超過20款芋香商品，涵蓋烘焙麵包、包子饅頭、鮮食、飲品、甜點及冰品，滿足鹹甜多元的味蕾需求。此外，因應BTS即將於高雄舉辦演唱會，萊爾富攜手高雄市政府農業局推出期間限定果C果昔新品「Purple You」，選用高雄在地香蕉及紅龍果製作，結合在地農產與紫色應援話題，帶來冬季限定的水果新滋味。

萊爾富攜手高雄市政府農業局推出期間限定果C果昔新品「Purple You」（售價79元），即日起至12月8日享限時優惠價69元。新品嚴選高雄在地香蕉及紅龍果，運用急凍鎖鮮技術保留水果天然風味與鮮甜滋味，再透過門市現點現打，呈現冰涼細緻、香甜濃郁的紫色果昔。

萊爾富人氣布丁再推出全新芋頭風味，以趣味諧音梗打造「芋見愛情昏了頭布丁」（售價45元），將香濃芋頭風味融入滑順布丁之中，芋香與奶香細緻交融，入口綿密柔嫩，即日起至12月8日可享第2件15元，售完為止。另一款芋香甜點「甜言蜜芋」（售價45元），則以綿密鬆軟的芋頭為主角，再加入糖水細細蜜製，讓芋頭本身的自然香氣與糖水甜味相互交融，口感鬆軟卻不散爛。

Hi café「紅豆芋頭雙圓湯」（售價65元）以紅豆湯搭配大甲芋頭丁、Q彈芋圓、湯圓交織出豐富口感，即日起至12月8日活動限時優惠價49元，為冬日增添幸福感。

同時推出多款芋頭風味麵包商品，「芋頭夾心菠蘿麵包」（售價39元）以香酥菠蘿外皮搭配香甜芋泥內餡，外酥內綿；「芋頭鹹蛋黃麵包」（售價39元）結合綿密芋泥與濃郁鹹蛋黃；「芋泥蛋糕捲」（售價39元）以香濃芋泥搭配綿密蛋糕；「芋頭起司三明治」（售價55元）以綿密芋泥搭配起司片，每一口都吃得到芋頭顆粒；還有「究柔－芋頭夾心吐司」（售價32元）、「芋泥Q麻糬麵包」（售價35元）、「芋泥肉鬆派司」（售價38元）等。在優惠方面，早上6點至9點早餐時段，多款指定飲料搭配芋頭系列麵包商品合購價55元，其他時段合購價66元。

還有在社群平台獲網友推薦的「香濃芋泥捲」，以紮實飽滿的芋泥餡帶來濃郁芋香；「芋頭饅頭」則選用台灣在地芋頭，將芋頭自然香氣融入Q綿饅頭之中。

芋頭不只適合甜點，融入日常鹹食也能展現截然不同的風味。「芋頭瘦肉粥」（售價59元）將綿密芋頭融入香醇粥品，搭配瘦肉的鮮香滋味，融合芋頭自然香氣與米粥細緻口感；「芋頭炊飯」（售價89元）以芋頭搭配米飯炊煮，讓芋頭香氣充分融入米飯之中，呈現經典台式炊飯的樸實美味。關東煮系列則推出「嘉楠－芋泥包餡貢丸」（售價15元），嚴選台灣本土豬後腿肉，並以芋頭餡包裹其中，入口時芋泥香氣與豬肉鹹香交融，呈現甜鹹交織的特色風味。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

萊爾富Hi café「紅豆芋頭雙圓湯」（售價65元）以紅豆湯搭配大甲芋頭丁、Q彈芋圓、湯圓交織出豐富口感，即日起至12月8日限時優惠價49元。圖／萊爾富提供

萊爾富芋頭季開跑，即日起至12月8日20款芋頭風味商品濃郁登場。圖／萊爾富提供

萊爾富新推出「芋見愛情昏了頭布丁」，售價45元。圖／萊爾富提供

萊爾富推出「芋頭瘦肉粥」（售價59元），將綿密芋頭融入香醇粥品；「芋頭炊飯」（售價89元）則以芋頭搭配米飯炊煮，呈現經典台式炊飯的樸實美味。圖／萊爾富提供

萊爾富集結多款芋頭風味商品，在冷冷的冬日也能療「芋」一下。圖／萊爾富提供