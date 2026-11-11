安孝燮帥照連發！ 初衣食午攜手韓國設計師品牌JUUN.J登陸信義遠百A13

台灣選品店初衣食午(onefifteen) 於信義遠百A13門市展開年度企劃「時間策展」，迎來年度壓軸終章。特別攜手韓國頂級時裝品牌JUUN.J打造限定快閃空間。JUUN.J也正式宣布橫跨影視領域的韓國人氣男星安孝燮擔任全新全球

品牌大使。

JUUN.J是隸屬於三星物產時裝部門(Samsung C&T Fashion Division)的設計師品牌。自2007年於巴黎男裝周正式亮相，品牌以解構重組、流暢俐落的剪裁與打破性別界限的無性別設計聞名。

本季登陸初衣食午A13店的JUUN.J 2026秋冬系列以 「NEWSTALGIA」 為主題，品牌創意總監鄭旭俊(Jung Wook-jun)將「嶄新(New)」與「懷舊(Nostalgia)」交織，透過當代視角重新詮釋品牌經典檔案庫。

該系列呈現46套涵蓋男女裝造型，以及俐落建築結構與標誌性剪裁，並大量運用皮革、丹寧與高級羊毛等多樣化面料,結合立體廓形展現工藝細節。

在這次快閃空間，初衣食午鎮店巨型貓頭鷹裝置換上全新造型，戴上由韓國JUUN.J總部設計團隊量身打造的大圓禮帽，呼應品牌於巴黎2026秋冬大秀的伸展台模特兒造型。JUUN.J也打造了一系列專屬形象大片與影音內容，透過安孝燮率性演繹品牌標誌性的結構剪裁與摩登輪廓。

韓國人氣男星安孝燮擔任JUUN.J全新全球品牌大使。圖／初衣食午提供

韓國人氣男星安孝燮擔任JUUN.J全新全球品牌大使。圖／初衣食午提供

韓國人氣男星安孝燮擔任JUUN.J全新全球品牌大使。圖／初衣食午提供

韓國人氣男星安孝燮擔任JUUN.J全新全球品牌大使。圖／初衣食午提供

韓國人氣男星安孝燮擔任JUUN.J全新全球品牌大使。圖／初衣食午提供

韓國人氣男星安孝燮擔任JUUN.J全新全球品牌大使。圖／初衣食午提供