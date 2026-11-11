BTS粉絲注意！《ARIRANG》聯名咖啡開搶 4款韓國製瓶裝咖啡限量登場

BTS演唱會熱潮升溫，粉絲周邊商品再添新選擇。韓國咖啡品牌HY推出「HY CLASSIC Coffee x BTS」聯名瓶裝咖啡，結合BTS全新專輯《ARIRANG》主視覺設計，從瓶身到咖啡風味都為粉絲帶來收藏與品飲的雙重樂趣，今（11月11日）起於全台7-ELEVEN指定門市限量開賣，配合演唱會熱潮，預料將吸引阿米搶購。

此次聯名推出4款韓國製瓶裝咖啡，包括美式風味咖啡、無添加糖美式風味咖啡、拿鐵風味咖啡及香草拿鐵風味咖啡。美式系列以咖啡豆萃取，呈現清爽順口的風味；拿鐵系列則融合咖啡香氣與奶香，提供不同口味選擇。瓶裝設計方便攜帶，常溫保存，無論演唱會前後或日常飲用都相當便利。

除了咖啡本身，這次聯名最大亮點是以《ARIRANG》專輯視覺為瓶身設計，讓日常飲品也成為粉絲值得收藏的限定品。產品今起販售，美式系列原價每瓶69元、拿鐵系列75元；另於12月8日前推出任選第二件6折優惠，數量有限，售完為止。