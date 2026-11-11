最終放映倒數！威尼斯影展入選作VR「霧中」口碑好評熱賣中

LINE今（11）日宣布，LINE Premium會員專屬新功能「預約訊息」正式於LINE Labs開放所有用戶免費試用，預計試用至2027年1月下旬。用戶只要事先輸入訊息、設定指定日期與時間，系統就會自動傳送，最快可預約最快5分鐘後、最長可設定1年內的傳送時間。試用期結束後，這項功能將轉為LINE Premium會員專屬。

2026-11-11 16:51