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東京米其林二星名廚來台！日月潭一夜限定法餐 每位11,900元、僅50席
不用飛東京，也能品嘗米其林二星法式料理！位於南投日月潭畔的漢來日月行館將於11月18日邀請東京米其林二星餐廳ASAHINA Gastronome主廚朝比奈悟（Satoru Asahina）跨海來台，親率團隊於館內四季餐廳舉辦一夜限定客座晚宴。這場星級饗宴限量50席，每位11,900元，另加一成服務費，目前席次已近售罄，僅剩少量名額。
朝比奈悟擁有逾30年法式料理資歷，師承法國料理大師侯布雄（Joël Robuchon），2019年創立ASAHINA Gastronome，開幕後即獲東京米其林一星肯定，2022年晉升二星，並持續蟬聯至今。料理風格承襲經典法式料理精髓，融合當代創意，從食材挑選、料理工序到擺盤呈現，講究細節與層次，這次也將親自操刀，讓台灣饕客有機會在日月潭品味東京米其林二星餐桌的風采。
此次客座晚宴選在漢來日月行館四季餐廳舉行，將法式料理的細膩工藝與日月潭湖光山色結合，並搭配精選葡萄酒，打造兼具美食與景觀的一夜限定體驗。
除了單純餐飲體驗，漢來日月行館也推出「米其林星饗宴」一泊二食住房專案，雙人入住尊榮湖景客房每房46,900元，內容包含雙人米其林客座晚宴、翌日早餐及專屬旅行禮遇。旅客可在客房內享受溫泉設施，從晚宴到隔日晨間湖景，將星級餐飲延伸為完整的日月潭度假行程。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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