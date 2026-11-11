日本青森蘋果直送台北！JR東日本大飯店推5款限定甜點 130元起吃得到

日本青森蘋果進入秋冬產季，台北也能品嘗北國旬果。JR東日本大飯店台北1樓「品頌坊」即日起至12月10日推出青森蘋果系列甜點，由點心房主廚黃伯欽嚴選日本青森直送的「土岐（TOKI）」特A級蘋果，結合法式甜點與烘焙技法，推出蘋果塔、慕斯、丹麥麵包等5款作品，售價130元至420元。

此次選用的土岐蘋果，是青森秋季代表性黃皮品種，由「王林」與「富士」雜交育成，兼具兩種蘋果的香氣與甜味。果肉細緻爽脆、汁水豐沛，甜度鮮明、酸味柔和，帶有獨特芳香。主廚黃伯欽依照蘋果的甜酸比例與加熱後的風味變化，分別運用焦糖化、烘烤、燉煮及慕斯等手法，搭配紅酒、香草、奶油與堅果，呈現不同層次的果香。

5款甜點中，「青森紅酒蘋果塔」售價280元，以紅酒的醇厚香氣襯托蘋果清甜，結合塔皮酥香，呈現成熟濃郁的風味；「青森蘋果慕斯」售價240元，則以輕盈柔滑的質地凸顯土岐蘋果的清新果香，酸甜適中。

麵包類有兩款選擇。「丹麥焦糖蘋果」售價140元，以層層酥香的丹麥麵包搭配焦糖蘋果，烘烤後果香與甜味更加集中；「法式香草蘋果核桃麵包」售價130元，結合香草、蘋果與核桃，透過堅果香氣及口感，增添風味層次。

另外，「青森蘋果磅蛋糕」售價420元，以扎實濕潤的蛋糕體融合奶油醇香與蘋果果香，適合搭配午後茶飲，也可作為親友分享的甜點。

青森蘋果系列甜點12月10日前、於JR東日本大飯店台北1樓「品頌坊」限時販售，地址為台北市中山區南京東路三段133號。

「法式香草蘋果核桃麵包」售價130元，將香草的溫潤香氣、蘋果的清甜果味與核桃的堅果香結合。圖/JR東日本大飯店台北提供

「丹麥焦糖蘋果」售價140元，以丹麥麵包層層堆疊的酥香口感，搭配焦糖蘋果的濃郁甜潤。圖/JR東日本大飯店台北提供

「青森蘋果慕斯」售價240元，透過慕斯細緻的口感，讓土岐蘋果的清甜果香在口中緩緩釋放，酸甜適中而不顯厚重。圖/JR東日本大飯店台北提供