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AAA典禮12月重返高雄！Disney+獨家直播 子瑜主持、50組巨星接力登台

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
TWICE周子瑜將擔任典禮首日主持人。圖／摘自@aaa2026.11th
TWICE周子瑜將擔任典禮首日主持人。圖／摘自@aaa2026.11th

亞洲最具代表性的年度頒獎典禮之一「AAA亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards），每年皆號召華麗卡司共襄盛舉。延續去年首度登台的轟動盛況，第11屆AAA再度落腳高雄國家體育場（世運主場館），並將規模全面升級，於12月5日至6日連續2天盛大舉行。

對於沒搶到票無法親臨現場的廣大粉絲，今年依然能透過線上串流隨時融入這場歲末娛樂狂歡。Disney+驚喜宣布獨家全程轉播，讓追星族即便舒服窩在家裡，也能透過螢幕零時差鎖定2天下午15:00開跑的星光紅毯，以及17:00登場的頒獎典禮與精彩表演。轉播更貼心提供全程韓語原音與即時中文字幕，讓粉絲直擊心儀偶像在舞台上的極致魅力。

官方公布將有超過50組歌手與演員夢幻陣容齊聚，首日將由TWICE周子瑜跨界接下典禮主持人重任，卡司名單更集結了在台灣擁有高人氣的影視與音樂指標。影劇大勢男神邊佑錫、安孝燮，灶咖男團Super Junior-D&E，以及TXT、ITZY、RIIZE與ZEROBASEONE等熱門韓團都在登場名單中。

值得期待的是，今年以火辣「胸震舞」引爆全球現象級話題的ATEEZ成員崔傘，也確定將與團體一同登台，展現震撼全場的強烈舞台氣場，這場結合視聽饗宴的年度盛典勢必再次席捲全台追星狂潮。

Super Junior-D&E也將登上AAA舞台演出。圖／摘自@aaa2026.11th
Super Junior-D&E也將登上AAA舞台演出。圖／摘自@aaa2026.11th

Disney+將獨家線上轉播第11屆AAA（Asia Artist Awards）頒獎典禮。圖／Disney+提供
Disney+將獨家線上轉播第11屆AAA（Asia Artist Awards）頒獎典禮。圖／Disney+提供

高雄 周子瑜

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