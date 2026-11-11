松田翔太、赤楚衛二都到場！TAG Heuer東京銀座旗艦店 全新亮相

瑞士奢華製表品牌TAG Heuer於上周六（11月7日）正式揭幕全新東京銀座旗艦店，為品牌於日本發展寫下嶄新篇章。開幕活動邀請到多位日本人氣演員包含前田真劍佑、松田翔太及赤楚衛二等明星出席，並配戴上TAG Heuer熱門經典設計，呈現新一代年輕紳士的活力品味。

三位男星近期在影視界皆有極為亮的表現，前田真劍佑透過真人版影集航海王中飾演索隆一角於全球人氣暴漲，展現個人魅力與硬派武打實力；松田翔太持續以獨特的紳士風格活躍於演藝圈與時尚界；赤楚衛二近年接連主演多部熱門日劇，並於串流新作《餘命一年買男人》中展現多元演技與細緻情感，三人皆為當代實力派男星，在日本與亞洲的影響力持續上揚。

其中出席活動時前田真劍佑配戴了一款Carrera Extreme Sport東京限定版計時表，表圈刻有TOKYO字樣且限量100只，Carrera系列更是以高度危險的泛美公路賽車為靈感而誕生、別具話題；松田翔太則選戴了一只經典方形表殼的Monaco左冠計時表，近乎正方形的比例加上表冠、半金等配置，洗鍊中帶著運動貴氣。

赤楚衛二手上則有一只Carrera Sport計時表42毫米的藍面款，以藍色面盤與銀色計時盤構成經典三眼配置，彰顯沉穩優雅，此款式並非日本限定，台灣通路亦提供販售，可洽TAG Heuer台北101專門店、或全台直營或官方授權代理商詢問。

TAG Heuer Carrera Extreme Sport計時碼表東京限定款（CBU2087.FT6272），價格店洽。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer Carrera Sport計時碼表42毫米藍色面盤款（CDB2111.BA0054），21萬2,200元。圖／TAG Heuer提供

日星松田翔太。圖／TAG Heuer提供

日星前田真劍佑，除了曾在Netflix動漫改編作品中演出，近年也頻繁來台參加精品活動。圖／TAG Heuer提供