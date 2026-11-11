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松田翔太、赤楚衛二都到場！TAG Heuer東京銀座旗艦店 全新亮相

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TAG Heuer Monaco左冠計時碼表曜金黑款（CDW2150.FC8360），42萬1,000元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Monaco左冠計時碼表曜金黑款（CDW2150.FC8360），42萬1,000元。圖／TAG Heuer提供

瑞士奢華製表品牌TAG Heuer於上周六（11月7日）正式揭幕全新東京銀座旗艦店，為品牌於日本發展寫下嶄新篇章。開幕活動邀請到多位日本人氣演員包含前田真劍佑、松田翔太及赤楚衛二等明星出席，並配戴上TAG Heuer熱門經典設計，呈現新一代年輕紳士的活力品味。

三位男星近期在影視界皆有極為亮的表現，前田真劍佑透過真人版影集航海王中飾演索隆一角於全球人氣暴漲，展現個人魅力與硬派武打實力；松田翔太持續以獨特的紳士風格活躍於演藝圈與時尚界；赤楚衛二近年接連主演多部熱門日劇，並於串流新作《餘命一年買男人》中展現多元演技與細緻情感，三人皆為當代實力派男星，在日本與亞洲的影響力持續上揚。

其中出席活動時前田真劍佑配戴了一款Carrera Extreme Sport東京限定版計時表，表圈刻有TOKYO字樣且限量100只，Carrera系列更是以高度危險的泛美公路賽車為靈感而誕生、別具話題；松田翔太則選戴了一只經典方形表殼的Monaco左冠計時表，近乎正方形的比例加上表冠、半金等配置，洗鍊中帶著運動貴氣。

赤楚衛二手上則有一只Carrera Sport計時表42毫米的藍面款，以藍色面盤與銀色計時盤構成經典三眼配置，彰顯沉穩優雅，此款式並非日本限定，台灣通路亦提供販售，可洽TAG Heuer台北101專門店、或全台直營或官方授權代理商詢問。

TAG Heuer Carrera Extreme Sport計時碼表東京限定款（CBU2087.FT6272），價格店洽。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera Extreme Sport計時碼表東京限定款（CBU2087.FT6272），價格店洽。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer Carrera Sport計時碼表42毫米藍色面盤款（CDB2111.BA0054），21萬2,200元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera Sport計時碼表42毫米藍色面盤款（CDB2111.BA0054），21萬2,200元。圖／TAG Heuer提供

日星松田翔太。圖／TAG Heuer提供
日星松田翔太。圖／TAG Heuer提供

日星前田真劍佑，除了曾在Netflix動漫改編作品中演出，近年也頻繁來台參加精品活動。圖／TAG Heuer提供
日星前田真劍佑，除了曾在Netflix動漫改編作品中演出，近年也頻繁來台參加精品活動。圖／TAG Heuer提供

赤楚衛二日前出席亮相TAG Heuer東京銀座全新旗艦店開幕。圖／TAG Heuer提供
赤楚衛二日前出席亮相TAG Heuer東京銀座全新旗艦店開幕。圖／TAG Heuer提供

東京 航海王 瑞士

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