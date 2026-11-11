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馴鹿慕斯、抹茶莓果花環萌翻！侯布雄耶誕甜點搶先看 早鳥預購享9折

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
巧克力柑橘慕斯1,588元。圖／侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點提供
巧克力柑橘慕斯1,588元。圖／侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點提供

耶誕節即將來臨，侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點LE SALON DE THE/LA BOUTIQUE de Joël Robuchon推出 2026 節慶限定系列，將紅鼻馴鹿、緞帶與耶誕花環等元素，融入法式甜點設計，選用栗子、巧克力、柑橘及莓果等食材，打造兼具視覺巧思與風味層次的節慶作品。

除了三款造型甜點，也推出義大利米蘭水果麵包與德式史多倫，從精緻法式甜點延伸至歐洲傳統節慶烘焙，為年末聚會增添不同選擇。三款限定甜點各有風味主軸。「栗子焦糖慕斯」以俏皮的紅鼻馴鹿為造型，外層是綿密細緻的栗子慕斯，切開後流出濃郁焦糖內餡，底層再以榛果巧克力脆層增添口感，讓栗子的溫潤、焦糖的甜香與堅果的酥脆層層交織。

「巧克力柑橘慕斯」則以鮮紅緞帶與金色鈴鐺點綴，宛如一份精緻的耶誕禮物。風味以濃醇巧克力慕斯為主體，融合焦糖胡桃的堅果香氣，再加入血橙與茂谷柑的清新果韻，以柑橘的酸香平衡巧克力的厚實，呈現甜潤與清爽兼具的層次。

另一款「抹茶莓果布列斯特」則將耶誕花環化作甜點造型，以翠綠抹茶奶油霜搭配草莓與薑餅人裝飾，視覺上充滿節慶童趣。入口先是抹茶微苦回甘的茶韻，接著帶出莓果的酸甜，最後以開心果脆片增添堅果香氣與酥脆口感。

除造型吸睛的法式甜點，這次也網羅歐洲耶誕節不可少的經典烘焙。「經典米蘭水果麵包」（Panettone）承襲義大利傳統，以蓬鬆柔軟的麵包體揉入義大利橘子丁、法國檸檬丁與麝香葡萄乾，奶油與蜂蜜的溫潤香氣，搭配柑橘果乾的清新果韻，呈現義式水果麵包特有的細緻風味。

德式「經典史多倫」（Stollen）則以酒漬果乾展現濃厚的冬日氣息，將酸櫻桃、草莓與蔓越莓分別以櫻桃白蘭地及覆盆子酒浸漬，再揉合香醇杏仁膏、肉桂與澄清發酵奶油，加入杏仁條及開心果豐富口感。表層覆上一層細緻糖粉，宛如冬日初雪，果乾的酸甜、堅果香氣與酒漬風味交融，呈現德國傳統耶誕烘焙的經典滋味。

配合歲末送禮與節慶聚餐需求，侯布雄同步推出限量預購優惠，即日起至12月10日，預購2026耶誕蛋糕系列並完成付款，即可享9折優惠。耶誕商品最後接單日為12月18日，取貨期間為12月12日至25日，所有商品均須提前7日預訂；經典米蘭水果麵包則於12月16日至25日開放取貨。付款方式為門市付款或ATM轉帳，BELLAVITA寶麗廣塲3樓訂購專線為02-8729-2626，SOGO復興館B3訂購專線為02-2711-5128。

經典米蘭水果麵包960元。圖／侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點提供
經典米蘭水果麵包960元。圖／侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點提供

栗子焦糖慕斯1,488元。圖／侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點提供
栗子焦糖慕斯1,488元。圖／侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點提供

侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點推出2026節慶限定系列，將紅鼻馴鹿、緞帶與耶誕花環等元素，融入法式甜點設計。圖／侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點提供
侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點推出2026節慶限定系列，將紅鼻馴鹿、緞帶與耶誕花環等元素，融入法式甜點設計。圖／侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點提供

耶誕烤雞套餐4,380元。圖／侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點提供
耶誕烤雞套餐4,380元。圖／侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點提供

抹茶莓果布列斯特1,388元。圖／侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點提供
抹茶莓果布列斯特1,388元。圖／侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點提供

耶誕薑餅人果醬禮盒760元。圖／侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點提供
耶誕薑餅人果醬禮盒760元。圖／侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點提供

耶誕史多倫果醬禮盒770元。圖／侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點提供
耶誕史多倫果醬禮盒770元。圖／侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點提供

甜點 抹茶 侯布雄

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