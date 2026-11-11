舒華、詹懷雲、林映維都入鏡！Burberry 170周年形象詮釋英式凜冬時尚

迎接品牌創立170周年之際，Burberry近日推出全新冬季造型企劃，邀請多位東西方明星一同入鏡，以經典大衣與格紋配件融入城市街景，為換季氣候帶來兼具機能與質感的秋冬穿搭提案。

Burberry首席創意總監Daniel Lee表示，外套在過去170年間不斷因應天候與穿衣風格演變。雖然每幅人物肖像呈現的面貌不同，但匯聚在一起時，完整呈現出每個人的獨特個性，以此定格日常當中的非凡一瞬。

本次宣傳陣容涵蓋多位台灣、亞洲與歐美名人，像是韓國女團i-dle成員舒華身著鴿灰色羊毛Eden披肩，搭配淺蜜糖粉色迷你格紋保齡球包，展現甜美與多層次搭配；Burberry品牌大使金昇玟則是以皮革衣領棉質工作服外套亮相，展現街頭的輕快活力；泰星Bright與足球名人孫興慜則分別選搭輕便大衣與喀什米爾風衣現身，尤其孫興慜在形象照片中更與狗兒一同靜態合影、散發屬於假日的愜意時光。

台灣陣容同樣展現出眾氣場，台灣近來快紅的年輕新星詹懷雲身著長版格紋尼龍棉質Hoxton風衣現身台北街頭，林映唯則身穿一套鹽沼米色Tickhill外套，內搭荷葉袖口的白色襯衫，並手提一只大容量的格紋款拖特包；此外Lily許韶恩與許路兒則分別穿著上黑色羊毛Tay披肩、長版Lakefield風衣，詮釋170年歷史的Burberry英式品牌神髓，在古典中帶有新時代的雀躍活力。

Burberry黑色Fife皮革高跟靴​，59,000元。圖／Burberry提供

詹懷雲。圖／Burberry提供

Burberry淺蜜金米色長版Gabardine材質Lakefield風衣，99,000元。圖／Burberry提供

韓國女團i-dle成員舒華。圖／Burberry提供

Burberry品牌大使孫興慜。圖／Burberry提供

Burberry深褐棕色格紋羊毛喀什米爾混紡毛絨外套，65,000元。圖／Burberry提供