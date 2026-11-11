換方位、新感覺 PANERAI推新款Submersible Marina Militare左冠表

義大利高級製表品牌沛納海（PANERAI）發表全新Submersible Marina Militare系列，推出PAM01758兩地時間表與PAM01757左冠表兩款新作。新品皆以當代技術重新詮釋品牌早期的軍用潛水儀器，透過復古風格與高規格性能，再次向軍事傳承致敬。

沛納海與義大利海軍的合作關係始於1910年代，超越一世紀的夥伴關係成為品牌核心DNA。雙方合作品項涵蓋了夜光儀器、潛水時計，同時也延伸至深度計、指南針及海軍航空後勤設備，展現品牌專業儀器生產的堅固與可靠性。

PAM01758採用42毫米磨砂精鋼表殼，搭載厚度僅5.2毫米的P.900/GMT24H自動上鍊機芯。表款具備三日動力儲存、日期顯示與停秒功能，內表圈配備24小時刻度，以及橙色、醒目的兩地時間指針，其中本地時間的日期窗位於三點鐘方向，而第二地時間則是以位於面盤和表圈之間的立體斜面指示，因此兼顧了跨時區旅行的實用與讀時清晰。

左冠設計的PAM01757則採用了44毫米表殼，具備左側表橋與無日期面盤的特殊配置，表款是以P.980自動上鍊機芯為動力，並具備停秒與小秒盤，兩款新作皆採用霧面黑陶瓷單向旋轉表圈與米色夜光塗層，尤其無論PAM01757或PMA01758皆具備防水深度500公尺的強悍性能，再度呼應品牌與義大利海軍的強韌風格連結。

左冠設計的PAM01757有著PANERAI經典的護橋式表冠。圖／PANERAI提供

PANERAI發表新款PAM01758腕表，展現上一世紀與義大利海軍的歷史與風格淵源。圖／PANERAI提供

PAM01758腕表後底蓋並有限量編號、外側並有500公尺防水字樣。圖／PANERAI提供