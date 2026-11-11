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嘉義茶山部落hufu涼亭節11月21日登場 順遊曾文水庫賞鷹趣

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄒族茶山部落年度盛事「hufu涼亭節」11月21日至22日登場，結合在地市集、文化體驗、歌舞展演及傳統趣味活動。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄒族茶山部落年度盛事「hufu涼亭節」11月21日至22日登場，結合在地市集、文化體驗、歌舞展演及傳統趣味活動。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣阿里山鄒族茶山部落年度盛事「hufu涼亭節」11月21日至22日登場，結合在地市集、文化體驗、歌舞展演及傳統趣味活動，展示鄒族文化與生活特色。嘉義縣文化觀光局推薦民眾順遊大埔曾文水庫，搭乘遊艇欣賞湖光山色、尋找黑鳶翱翔身影，享受秋冬山林小旅行。

文觀局表示，茶山部落以傳統涼亭文化聞名，涼亭是族人休憩、交流及分享生活重要場所，今年「hufu涼亭節」規畫hufu涼亭尋奇及涼亭選美等活動，並推出月桃編織、竹杯、鳥笛等限量工藝體驗，晚間則安排風味餐、部落歌舞，以及勇士之路傳統趣味競賽及摸彩活動。

文觀局指出，茶山旅遊必訪鄒族風味料理，「珈雅瑪部落廚房」大圓盤原木烤肉是特色餐點；茶山部落生活文化園區另提供預約導覽，包含團康舞、搗麻糬、射箭、月桃鳥笛及甩風笛等體驗，也能參加月桃編織、香氛蠟燭DIY，導覽及一日、二日遊行程可洽05-2513307。

文觀局推薦，結束部落行程後，順道前往大埔鄉曾文水庫，秋冬是賞鷹好時節，遊客可搭乘觀光遊艇，欣賞黑鳶在水庫上空盤旋，沿途觀賞山巒及山豬島景色，也可前往同心橋散步，或登上觀景樓俯瞰水庫風光，最後品嘗大埔特色砂鍋魚頭，為旅程增添在地滋味。

嘉義縣阿里山鄒族茶山部落年度盛事「hufu涼亭節」11月21日至22日登場，結合在地市集、文化體驗、歌舞展演及傳統趣味活動。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄒族茶山部落年度盛事「hufu涼亭節」11月21日至22日登場，結合在地市集、文化體驗、歌舞展演及傳統趣味活動。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣阿里山鄒族茶山部落年度盛事「hufu涼亭節」11月21日至22日登場，結合在地市集、文化體驗、歌舞展演及傳統趣味活動。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄒族茶山部落年度盛事「hufu涼亭節」11月21日至22日登場，結合在地市集、文化體驗、歌舞展演及傳統趣味活動。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 曾文水庫 部落

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