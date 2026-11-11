快訊

丁學文專欄／AI鉅額支出讓市場變驚弓鳥 動盪成新常態

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長！外媒點名蘇姿丰等4名可能接班人

黃仁勳照常上班！晨會為婚外情道歉 員工揭公司內部氣氛

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基金控本月16日聖誕點燈 你的心願決定城市的顏色

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
凱基金控將於11月16日舉辦年度聖誕點燈活動，今年打造24公尺高聖誕樹，並首度推出全民許願互動，邀請民眾一同點亮未來、迎接歲末佳節。圖／凱基金控提供
凱基金控將於11月16日舉辦年度聖誕點燈活動，今年打造24公尺高聖誕樹，並首度推出全民許願互動，邀請民眾一同點亮未來、迎接歲末佳節。圖／凱基金控提供

歲末將至，台北街頭逐漸換上燦爛燈飾，令人期待的聖誕季即將來臨。連續多年成為台北歲末熱門打卡景點的凱基金控，年度聖誕點燈活動將於11月16日在敦化北路集團總部廣場舉行。

今年以「點亮未來．心願點燈」為主題，打造全台最高、達24公尺的科技聖誕樹，並首度導入線上許願互動機制，將民眾對新一年的期許，化為聖誕樹上專屬的絢麗燈色。從一棵樹的光芒出發，讓每個人的心願都能被城市看見，共同迎接歲末最動人的節慶時刻。

延續去年22公尺的壯觀規模，今年主樹增高至24公尺，同時結合總部大樓的外牆雷射光雕，透過層層流動光影、多變色彩與律動節奏，讓璀璨燈光從總部廣場一路延伸至台北夜空，打造層次豐富、震撼感十足的光影地標。

凱基金控表示，今年活動最具吸引力的亮點之一，是讓民眾的心願化身為聖誕樹的燈光色彩。凱基金控推出數位線上許願互動平台，邀請全民寫下對新一年的真摯祈願；系統每日將統計累積最多的願望類型，轉化為聖誕樹當天的代表燈色。隨著萬千祝福不斷匯聚，聖誕樹每日將呈現不同的樣貌，讓民眾從「賞燈者」轉變為「參與者」，共同點亮這座城市的聖誕記憶。

除了精彩的光影饗宴，凱基金控今年更深化在地連結，串聯周邊商圈推出專屬好康，包含韓式料理、特色餐酒館、異國美食，到咖啡館、甜點店及烘焙麵包坊等，都將推出限定優惠與專屬回饋，讓民眾在欣賞浪漫燈海之餘，能與親友共享美味佳餚，感受歲末相聚的暖心氛圍，同時為城市商圈注入消費活力。

11月16日晚間6時，凱基聖誕樹將綻放光芒，揭開台北年度聖誕季序幕。凱基金控誠摯邀請民眾走進集團總部廣場，在絢爛燈光下許下心願，讓每一份對未來的祝福，都成為點亮城市、照亮彼此的溫暖之光。

城市 聖誕樹 燈飾

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「高雄聖誕生活節」13日登場 市集、音樂點亮商圈

以股票代號之名！禾榮科技7.799公尺「生命之樹」 前進台灣燈會在苗栗

迎接聖誕節！倒數月曆買了嗎？網路聲量TOP10出爐

香港王牌聲光匯演「幻彩詠香江」 18日演最後一場後停演

相關新聞

嘉義茶山部落hufu涼亭節11月21日登場 順遊曾文水庫賞鷹趣

嘉義縣阿里山鄒族茶山部落年度盛事「hufu涼亭節」11月21日至22日登場，結合在地市集、文化體驗、歌舞展演及傳統趣味活動，展示鄒族文化與生活特色。嘉義縣文化觀光局推薦民眾順遊大埔曾文水庫，搭乘遊艇欣賞湖光山色、尋找黑鳶翱翔身影，享受秋冬山林小旅行。

凱基金控本月16日聖誕點燈 你的心願決定城市的顏色

歲末將至，台北街頭逐漸換上燦爛燈飾，令人期待的聖誕季即將來臨。連續多年成為台北歲末熱門打卡景點的凱基金控，年度聖誕點燈活動將於11月16日在敦化北路集團總部廣場舉行。

迎接聖誕節！倒數月曆買了嗎？網路聲量TOP10出爐

彩妝、積木、軟糖、香氛通通有，不管送孩子、送閨蜜或留給自己都適合！本文整理十大品牌特色及價格，讓你快速跟上節慶氣氛。

UNIQLO x Cecilie Bahnsen秋冬聯名 刷毛材質與小花刺繡的微甜冬日

UNIQLO攜手哥本哈根時尚設計師Cecilie Bahnsen，推出UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬全新聯名，以舒適溫暖的刷毛材質為核心，結合小花刺繡與立體剪裁，全系列共14款設計將於11月20日正式上市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。