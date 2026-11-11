凱基金控本月16日聖誕點燈 你的心願決定城市的顏色

歲末將至，台北街頭逐漸換上燦爛燈飾，令人期待的聖誕季即將來臨。連續多年成為台北歲末熱門打卡景點的凱基金控，年度聖誕點燈活動將於11月16日在敦化北路集團總部廣場舉行。

今年以「點亮未來．心願點燈」為主題，打造全台最高、達24公尺的科技聖誕樹，並首度導入線上許願互動機制，將民眾對新一年的期許，化為聖誕樹上專屬的絢麗燈色。從一棵樹的光芒出發，讓每個人的心願都能被城市看見，共同迎接歲末最動人的節慶時刻。

延續去年22公尺的壯觀規模，今年主樹增高至24公尺，同時結合總部大樓的外牆雷射光雕，透過層層流動光影、多變色彩與律動節奏，讓璀璨燈光從總部廣場一路延伸至台北夜空，打造層次豐富、震撼感十足的光影地標。

凱基金控表示，今年活動最具吸引力的亮點之一，是讓民眾的心願化身為聖誕樹的燈光色彩。凱基金控推出數位線上許願互動平台，邀請全民寫下對新一年的真摯祈願；系統每日將統計累積最多的願望類型，轉化為聖誕樹當天的代表燈色。隨著萬千祝福不斷匯聚，聖誕樹每日將呈現不同的樣貌，讓民眾從「賞燈者」轉變為「參與者」，共同點亮這座城市的聖誕記憶。

除了精彩的光影饗宴，凱基金控今年更深化在地連結，串聯周邊商圈推出專屬好康，包含韓式料理、特色餐酒館、異國美食，到咖啡館、甜點店及烘焙麵包坊等，都將推出限定優惠與專屬回饋，讓民眾在欣賞浪漫燈海之餘，能與親友共享美味佳餚，感受歲末相聚的暖心氛圍，同時為城市商圈注入消費活力。

11月16日晚間6時，凱基聖誕樹將綻放光芒，揭開台北年度聖誕季序幕。凱基金控誠摯邀請民眾走進集團總部廣場，在絢爛燈光下許下心願，讓每一份對未來的祝福，都成為點亮城市、照亮彼此的溫暖之光。