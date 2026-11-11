話題甜點快閃登場 同慶遠東巨城周六點亮璀璨耶誕樹

Big City遠東巨城購物中心歲末送暖，消費者最期待的年度盛事耶誕樹即將點燈，同時也將溫馨氛圍伸至城市關懷，舉辦「Big熱血」捐血活動及台灣科學節，館內也規劃多間美食快閃，並針對個人飲食需求推出「獨享食光」企劃，從日常餐食到特色美味，讓顧客享受專屬用餐時光，搭配多重回饋，陪伴顧客歡度溫馨熱鬧時光。

一年一度最受矚目的聖耶樹點燈活動，將於11月14日17:50在1F噴水池廣場盛大登場，今年以「多元文化」為主題，邀請原聲打擊樂團、MIKI兒童街舞工作室揭開活動序幕，透過充滿節奏感的打擊樂與活力舞蹈炒熱現場氣氛，接續由6組學生團體輪番登台，帶來合唱、舞蹈及樂器演奏，演出內容涵蓋國語、台語、客語及原住民族語，展現不同文化與世代交融的豐富魅力，揭開歲末節慶序幕。

除了聖誕節慶活動，11月15日「台灣科學節」也將登場，集結近40個動靜態攤位，帶領大小朋友透過探索與實作體驗科學樂趣；11月21日9:00則於中央路廣場舉辦年度最後一場「Big熱血」捐血活動，攜手國際同濟會號召民眾挽袖捐血，朝全年10,000袋目標邁進，以實際行動支持醫療用血需求，讓愛心持續傳遞。

餐飲快閃櫃接力登場，社群甜點一次蒐集，即日起至11月29日，4F美食街「Mr.cash斑蘭甜室」推出現烤泰式香蘭葉甜糕，散發獨特東南亞椰香、「黎記冰糖醬鴨」帶來真空包裝即食醬鴨與各式滷味；11月30日至12月6日超夯手刷抹茶來了，「ifuwafuwa matcha」使用日本京都宇治抹茶粉，呈現道地茶香；7F「HANA HACHI」集結日式生乳酪、焦糖布蕾塔、及日式大福等人氣品項，邀請甜點愛好者把握期間美味。此外，巨城推出「獨享食光」企劃，回應現代人多元的個人餐食需求，11月12日至12月2日，購買「獨享食光」版面指定品牌商品，當日累計滿2,000元，即可至1F服務台換「21世紀」烤雞腿飯優惠券乙份，讓每一個人的用餐時光，都能多一份美味與樂趣。

檔期優惠好禮接力送，享受滿滿驚喜，11月12日起單筆消費滿1,288元，可換「CoCo都可百香雙響炮」乙份、當日累計滿5,000元，兌換「Amo義大利脆餅6入」乙份；11月21日起全館當日累計滿6,000元贈200元周年慶電子購物券，餐飲消費同享加碼優惠，邀請民眾揪親友一起逛巨城，開心迎接歲末佳節。

遠東巨城超夯手刷抹茶「ifuwafuwa matcha」11月30日至12月6日於4F登場，現點現刷，感受濃郁茶香。業者／提供