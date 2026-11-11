快訊

美台軍購困境加劇 上將訪歐是另闢管道還是敲打美方？

老屋翻修水電先檢查！水電5大奪命警訊曝：插座發燙跳電快停用

明明有特休為何不敢請？「安靜度假」背後的職場潛規則

聽新聞
0:00 / 0:00

UNIQLO x Cecilie Bahnsen秋冬聯名 刷毛材質與小花刺繡的微甜冬日

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬全新聯名將於11月20日正式上市。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬全新聯名將於11月20日正式上市。圖／UNIQLO提供

UNIQLO攜手哥本哈根時尚設計師Cecilie Bahnsen，推出UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬全新聯名，以舒適溫暖的刷毛材質為核心，結合小花刺繡與立體剪裁，全系列共14款設計將於11月20日正式上市。

UNIQLO與Cecilie Bahnsen繼首度合作的春夏系列後，雙方將聯名延伸至秋冬。秋冬聯名新品設計以刷毛外套、短版背心與裙裝為主軸，Cecilie Bahnsen將擅長的浪漫女性氣質融入刷毛材質，涵蓋女裝、女童裝與配件，以經典黑、深海軍藍、霧呢灰及柔霧粉色，交織出安靜柔和的北歐感。

設計師Cecilie Bahnsen表示，「蓬鬆溫暖的刷毛帶有一種懷舊魅力，對我而言更是秋冬衣櫥不可或缺的經典單品。將現代輪廓與經典刷毛結合，希望呈現不同年齡層女性與女孩都能自在享受的柔美風格。」

女裝刷毛外套下擺的特殊花朵造型調節釦，可自由變化衣長比例；主打的女裝毛絨刷毛短版背心以俐落小立領與短版剪裁修飾身形，外層蓬鬆圈絨與內側細緻刷毛打造保暖舒適性，無論疊穿於棉質連帽外套之外，也可搭配同系列花卉印花透膚長袖T恤，透過蓬鬆與輕透材質的對比，帶出層次感。女童系列延續成人款的北歐冬日配色與細緻花卉元素，讓親子穿搭彼此享受細節呼應的搭配樂趣。

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名，以舒暖的刷毛材質為核心。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名，以舒暖的刷毛材質為核心。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列，透膚T恤(長袖)590元、刷毛裙990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列，透膚T恤(長袖)590元、刷毛裙990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列，毛絨刷毛短版背心990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列，毛絨刷毛短版背心990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列，刷毛外套1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列，刷毛外套1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名，HEATTECH針織手套590元、童裝系列HEATTECH針織手套390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名，HEATTECH針織手套590元、童裝系列HEATTECH針織手套390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列，涵蓋女裝、女童裝與配件。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列，涵蓋女裝、女童裝與配件。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 設計師 外套

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雨天也要時髦!遠東百貨精選雨季單品一次購足

超商搶攻溫暖商機！7-ELEVEN黑蔘美式快速補氣 全家濃厚拉麵暖胃上市

UNIQLO秋冬聯名太美！精品設計師操刀14款新品，590元起11/20開搶

韓國女生先買爆！UNIQLO「刷毛立領外套」台灣也上架，復古山系＋顯瘦版型秋冬必搶

相關新聞

迎接聖誕節！倒數月曆買了嗎？網路聲量TOP10出爐

彩妝、積木、軟糖、香氛通通有，不管送孩子、送閨蜜或留給自己都適合！本文整理十大品牌特色及價格，讓你快速跟上節慶氣氛。

UNIQLO x Cecilie Bahnsen秋冬聯名 刷毛材質與小花刺繡的微甜冬日

UNIQLO攜手哥本哈根時尚設計師Cecilie Bahnsen，推出UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬全新聯名，以舒適溫暖的刷毛材質為核心，結合小花刺繡與立體剪裁，全系列共14款設計將於11月20日正式上市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。