UNIQLO x Cecilie Bahnsen秋冬聯名 刷毛材質與小花刺繡的微甜冬日

UNIQLO攜手哥本哈根時尚設計師Cecilie Bahnsen，推出UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬全新聯名，以舒適溫暖的刷毛材質為核心，結合小花刺繡與立體剪裁，全系列共14款設計將於11月20日正式上市。

UNIQLO與Cecilie Bahnsen繼首度合作的春夏系列後，雙方將聯名延伸至秋冬。秋冬聯名新品設計以刷毛外套、短版背心與裙裝為主軸，Cecilie Bahnsen將擅長的浪漫女性氣質融入刷毛材質，涵蓋女裝、女童裝與配件，以經典黑、深海軍藍、霧呢灰及柔霧粉色，交織出安靜柔和的北歐感。

設計師Cecilie Bahnsen表示，「蓬鬆溫暖的刷毛帶有一種懷舊魅力，對我而言更是秋冬衣櫥不可或缺的經典單品。將現代輪廓與經典刷毛結合，希望呈現不同年齡層女性與女孩都能自在享受的柔美風格。」

女裝刷毛外套下擺的特殊花朵造型調節釦，可自由變化衣長比例；主打的女裝毛絨刷毛短版背心以俐落小立領與短版剪裁修飾身形，外層蓬鬆圈絨與內側細緻刷毛打造保暖舒適性，無論疊穿於棉質連帽外套之外，也可搭配同系列花卉印花透膚長袖T恤，透過蓬鬆與輕透材質的對比，帶出層次感。女童系列延續成人款的北歐冬日配色與細緻花卉元素，讓親子穿搭彼此享受細節呼應的搭配樂趣。

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名，以舒暖的刷毛材質為核心。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列，透膚T恤(長袖)590元、刷毛裙990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列，毛絨刷毛短版背心990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名系列，刷毛外套1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 2026秋冬聯名，HEATTECH針織手套590元、童裝系列HEATTECH針織手套390元。圖／UNIQLO提供