迎接聖誕節！倒數月曆買了嗎？網路聲量TOP10出爐

隨著耶誕節腳步接近，每天拆開一格驚喜的「耶誕倒數月曆」，也成為節慶前備受關注的限定商品。美妝控可以收藏彩妝、保養與香氛，孩子則能開箱積木、迷你車、糖果等趣味內容，讓大人、小孩都能找到迎接耶誕的方式，替等待節日的日常增添期待。

近年耶誕倒數月曆的內容越來越豐富，也成為品牌展現創意的年度話題。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理2026十大耶誕倒數月曆網路聲量排行，盤點人氣品牌、價格與開箱亮點。無論想犒賞自己，或陪孩子一起倒數，都可以提前挑選，依各款設定的天數開始開箱，完整享受節日前的驚喜。

《送禮溫度計》也將持續關注不同節慶與送禮情境，蒐羅網友討論的熱門選擇，整理商品特色與適合入手的時機，陪讀者提早規劃，讓心意在對的時間登場。

No.10 LEGO 樂高

LEGO樂高推出多款主題耶誕倒數月曆，將經典積木玩法融入節慶驚喜，讓粉絲每天拆開一格，都能解鎖不同的收藏樂趣！今年系列涵蓋好友、漫威、星際大戰及迪士尼公主等主題，每款都準備24份驚喜。其中漫威版以317片積木打造豐富內容，亮點包括穿上耶誕毛衣的金鋼狼、以及人氣反派「末日博士」人偶；迪士尼公主版則集結愛麗兒、仙杜瑞拉、莫娜與花木蘭等角色，還有賽巴斯丁、木須龍等經典動畫角色陪伴倒數。最後還能將積木組合成專屬場景，替耶誕節增添更多親子同樂與收藏回憶！

有網友表示：「說到倒數日曆，樂高系列當然不能少」，也有人購買後忍不住開箱分享：「今年樂高星戰的聖誕日曆，重點在曼達洛人與古古的醜毛衣上，兩個衣服上的圖案互相呼應彼此」。

No.9 TOMICA 多美

喜歡迷你車的大小朋友，今年耶誕節可以把期待值拉滿！日本玩具品牌TOMICA多美推出2026年限定版耶誕倒數月曆，以藍色廣告宣傳卡車為設計主題，將耶誕驚喜藏進24個倒數小格，每天打開一格，都能收集不同的場景配件。最吸睛的莫過於隨盒附贈的兩款限定迷你車「耶誕卡車」與「耶誕廂型車」，換上充滿節慶氣息的特殊塗裝，收藏價值十足；其他配件還有玩具店、熱狗店、甜甜圈店與蛋糕店等場景，以及耶誕老人、馴鹿、雪橇和禮物盒，搭配盒身展開後的派對主題遊戲地圖，就能逐步打造熱鬧的TOMICA耶誕小鎮。

雖然目前僅於日本販售，不過消息釋出已掀起網友強烈關注，代購賣家也直呼：「不管是買給家裡的小朋友，還是送給喜歡卡通周邊的朋友，都很適合」。

No.8 Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰

日本頂級美妝品牌Clé de Peau Beauté肌膚之鑰獻上2026年限量「星願奇蹟系列倒數月曆」，首度攜手插畫家Yukiko Noritake，以流星、星光與願望為靈感，營造充滿夢幻氛圍的節慶限定包裝。禮盒集結12款精選好物，包含5款節慶限定彩妝與保養正裝，以及6款保養旅行裝和限定吊飾，總價值高達新台幣21,039元，售價14,100元。其中「精萃光采激光晶露II（3ml）」讓保養控有機會感受招牌修護精華的魅力；「精質乳霜（5ml）」則能體驗品牌殿堂級乳霜的細緻呵護；彩妝部分還有星鑽光采四色眼影506，以細膩色彩與璀璨光澤打造迷人眼妝。

一名香港網紅形容「整座日曆是一台走馬燈」：「扭動發條星願之窗就會緩緩流轉，聯手日本插畫家以流星為靈感創作，實物超大座、超有儀式感」。

No.7 Jo Malone London

香氛控今年耶誕節又有夢幻逸品可以入手！英國香氛品牌Jo Malone London祭出2026年台灣獨家「蘇格蘭格紋25天聖誕倒數月曆」，以英倫經典蘇格蘭高地格紋創造精緻珠寶盒造型，打開後藏有25款香氛與身體保養驚喜，匯聚香水、香氛蠟燭、潤膚霜、護手霜、潔膚露及髮香噴霧，令人每天都期待下一份開箱禮物。像是「英國梨與小蒼蘭香水（9ml）」以清甜果香交織柔和花香，適合喜歡清新氣息的香氛愛好者；「鼠尾草與海鹽香水（9ml）」則帶有海風般的清爽氣息，呈現自然自在的氛圍；最讓人期待的壓軸驚喜，則是今年耶誕限定新品「香草威士忌香水（30ml）」，以溫暖香草、醇厚威士忌與木質氣息交織出成熟迷人的香氣。

聖誕倒數月曆整盒售價17,550元，一次可收藏多款人氣香氛與保養品，受到許多網友青睞：「這是我每年必買，每天開一個超級期待」、「裡面的東西都超好，買了感覺有回本就算了，這精緻程度根本可以當飾品收納盒」。

No.6 Sanrio 三麗鷗

三麗鷗粉絲與喜歡玩美甲的小朋友，這次也有可愛玩具可以購入！日本好市多推出期間限定倒數月曆，以Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗喜拿、布丁狗及帕恰狗等人氣角色為包裝設計，將24份禮物藏進倒數月曆中，每天打開一格，就能解鎖一款不同顏色的指甲油。從粉嫩甜美色系到活潑亮眼的繽紛色調，天天都能嘗試多種風格。特別的是，這款指甲油採用水溶性可撕式配方，不需要使用去光水，只要以清水或溫水輕輕搓揉便能卸除，適合6歲以上兒童在家長陪同下體驗。

許多網友在社群媒體上分享：「不只小朋友會喜歡，大人根本也會失心瘋」、「房子造型真的可愛到犯規，紅色小屋+滿版星星，打開每個小窗戶都是不同角色」、「當初還幻想可以讓女兒從12/1慢慢拆到平安夜，結果一拿到手，直接開啟狂拆模式，不到10分鐘整盒拆光光！踩都踩不住煞車」。

No.5 Dior 迪奧

美妝控每年引頸期盼的精品耶誕倒數月曆，當然也少不了Dior迪奧！2026年以品牌巴黎蒙田大道30號總店為設計靈感，將經典建築外觀融入Dior幸運星造型，內部更化作薑餅屋般的夢幻場景，搭配精緻高訂禮服裝飾，光是擺在家中就充滿節慶收藏價值。月曆一共藏有24款品牌經典好物，涵蓋香水、彩妝、保養與香氛蠟燭，例如「Miss Dior香氛」與「J'adore香氛」，讓喜歡花香調的香氛迷能一次感受不同層次；彩妝也有人氣「癮誘粉漾潤唇膏（001）」、「粉漾水光潤唇釉（001）」，以及經典「藍星唇膏（999絲絨特霧）」，還收錄迪奧精萃再生玫瑰微導精露（10ml）與玫瑰胜肽乳霜（15ml）等頂級保養品。

目前台灣官方售價為25,000元，有網紅特別開箱分享：「這次收到一打開我們全部的人都驚呼：太美了吧！！！不但細節滿滿，連聖誕掛飾都跟以往非常的不同」，還有網友直呼：「蠟燭那格打開就香氣爆擊！是帶有肉桂香氣的聖誕蠟燭，唇膏有好幾支是正貨，還有頂級系列的乳霜！」

No.4 SABON

以色列身體保養品牌SABON推出2026年「星願啟程限量系列倒數月曆」，以星空、熱氣球與夢幻旅程為設計發想，呈現24天和7天兩種版本，讓消費者依照預算與喜好挑選。最受矚目的24天倒數月曆採雙層抽屜式設計，集結24款品牌人氣洗沐與保養品，從身體磨砂膏、輕潤沐浴油到身體乳液、護手霜，都能盡情享受不同的清潔與保養樂趣，另附有髮圈、柔膚潔顏巾及磨砂膏木匙等限定小物，售價8,880元。若想以較低預算感受拆禮物趣味，也有售價3,080元的7天倒數月曆，精選白茶輕潤沐浴油（100ml）、沁心薄荷死海鹽頭皮磨砂膏(90g）、綠玫瑰極潤護手霜（30ml）及心型金湯匙等人氣品項。

不少網友也表示：「聖誕節怎麼可以少了SABON」、「SABON的東西都很迷人，它的香味我也很喜歡」、「身體磨砂膏又香又好用，用完皮膚很嫩」。

No.3 ACE

耶誕節前夕，想讓孩子有滿滿的過節儀式感？台灣家長熟悉的糖果品牌ACE推出2026年「聖誕月曆禮盒-光影軌道樂園」，將耶誕倒數戳戳樂、益智玩具與甜蜜零食結合，讓小朋友每天都能期待拆開一份小驚喜！禮盒內除了延續經典的耶誕倒數設計，還附上45片閃耀磁力片組，包含軌道與5款發光配件，可以透過磁吸拼接打造專屬立體軌道，讓光影在積木結構中流動，激發孩子的空間想像力與創造力；另外還有120克比利時進口綜合軟糖，包含水果、字母及無糖甜莓蜜桃等口味，並標榜不添加人工色素與防腐劑。

耶誕倒數月曆售價599元，一盒滿足玩樂與味蕾，獲得網友們熱烈好評：「一盒只要599元的聖誕禮盒，很適合拿來當寶貝的聖誕節禮物，CP值瘋掉的高！」「每年都賣到缺貨的ACE聖誕倒數月曆，今年滿滿驚喜，有磁力片、有軌道、有發光球、有貼紙超！好！玩！」

No.2 YSL 聖羅蘭

法國精品美妝品牌YSL聖羅蘭在今年隆重獻上「奢夜醺紅派對倒數月曆」，以鏡面醺紅外觀搭配立體金色Cassandre標誌，宛如一只精緻珠寶盒，內部更融入金色菱形燈飾圖騰，光是包裝就充滿華麗派對氣氛。禮盒一次集結24款品牌人氣彩妝、香氛與保養品，包含4款正貨、迷你香水、彩妝及頂級保養體驗品。彩妝迷不可錯過「時尚4色眼影盤#720」，搭配「情挑裸吻煙霧唇膏#07」與「情挑誘光蜜唇膏#44」，輕鬆打造不同風格的亮麗妝容；香氛部分則精選「自由不羈淡香精（7.5ml）」、「黑鴉片淡香精（10ml）」及「MYSLF淡香精（7.5ml）」等人氣作品，讓人一次探索多款經典香氣；另外還能體驗金緻奢華賦活精華液（7ml）與乳霜（7ml），感受奢華保養魅力。

耶誕倒數月曆整組售價15,000元，禮盒附贈限量鏡子，引發網友熱烈討論：「YSL也太大方了吧」、「今年紅金配色真的太有節日氛圍，送禮、自用都超有質感」。

No.1 M·A·C

專業彩妝品牌M·A·C榮登2026年耶誕倒數月曆網路聲量冠軍！今年品牌將經典明星商品一次收進閃耀節慶收藏盒，不僅設計24個驚喜盒，更收錄24款正裝與迷你商品，包括唇彩、眼妝、睫毛膏及保養品。像是經典紅唇代表「MACximal極自我柔霧唇膏#Ruby woo」，鮮明藍調正紅色相當適合打造氣場妝容；喜歡個性妝感的人，也能收藏螢光桃紅色#Candy Yum Yum，營造自然又有層次的好氣色。眼妝部分則有「濃密煽情瞬翹睫毛膏」，搭配眼影、眼線及假睫毛，輕鬆變換日常與派對妝容；同場加映還有妝前乳、潔顏乳等體驗品，每天開啟一格，就能解鎖多款美妝保養好物。

雖然目前尚未在台灣正式上市，不過在網路上仍造成熱烈迴響，日本官方售價為49,500日圓（約新台幣10,373元）。網友指出：「如果2026年底剛好要去日本，這盒很適合直接列入聖誕限定必買」、「精緻聖誕禮盒，送閨蜜、送另一半都好有儀式感」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年8月5日至2026年11月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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