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世界冠軍操刀、創意聯名口味！義大利聖誕麵包「潘納朵尼」3間懶人包

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
PUREBREAD聯名KK ITTEKI SPIRITS，推出限定口味「鳳琴醉莓」潘納朵尼。圖／PUREBREAD提供
PUREBREAD聯名KK ITTEKI SPIRITS，推出限定口味「鳳琴醉莓」潘納朵尼。圖／PUREBREAD提供

聖誕佳節的腳步越來越近，義大利經典的聖誕麵包「潘納朵尼」（Panettone）也即將登場。「libreadry巢屋」與「吳寶春麥方店」攜手2023年世界潘納朵尼團體錦標賽傳統組冠軍Aniello Di Caprio，共同推出「2026 聖誕限定／Aniello潘納朵尼」。由2025年獲得世界杯潘納朵尼大賽總冠軍的台灣隊成員所組成的「1plus1」，今年則一次推出「經典米蘭」、「提拉米蘇」等4種口味的潘納朵尼；另外「PUREBREAD BAKERY」今年除了持續推出傳統潘納朵尼，也攜手攜手KK ITTEKI SPIRITS，運用2026年榮獲世界琴酒大賽金牌的鳳尾琴酒，再次推出聯名口味潘納朵妮「鳳琴醉莓」，帶來不同的風味選擇。

擁有數百年歷史的水果麵包「潘納朵尼」，被視為世界上最難製作的麵包，不僅在義大利文化中具有重要的意義，更是義大利家庭在聖誕節不可或缺的佳節美味。近年隨著各大品牌投入，潘納朵尼在台灣也逐漸成為應景的聖誕麵包。本次「libreadry巢屋」、「吳寶春麥方店」與Aniello Di Caprio共同推出的「2026 聖誕限定／Aniello潘納朵尼」，以天然酵母進行長時間發酵，除了添加糖漬橙皮、葡萄乾等食材，還加入台灣的蘋果、水蜜桃等元素，讓義大利傳統水果麵包增添在地風情，現已開放預購，500克原價1680元，早鳥價1450元；1,000克原價2,680元，早鳥價2,450元。

由2025年獲得世界杯潘納朵尼大賽總冠軍的台灣代表隊總教練陳詩絜、隊長兼某某甜點主廚賴卉雋共同創立的全新潘納朵尼專門品牌「1plus1」，本次推出4款潘納朵尼。其中「經典米蘭」採用世界盃奪冠配方，添加橘皮丁、香櫞丁與葡萄乾等配料，每顆2,980元；「提拉米蘇」則加入馬斯卡彭起司與濃縮咖啡，展現香醇的大人系風味，每顆3,350元；另外還有加入荔枝、玫瑰、覆盆子的「荔枝玫瑰」，以及運用三種產地開心果堆疊香氣的「開心果」，均為每顆3,350元。

已經連續多年推出潘納朵尼的「PUREBREAD」，除了經典水果口味之外，今年再度攜手琴酒品牌KK ITTEKI SPIRITS，選用2026年世界琴酒大賽金牌與台灣最佳風味琴酒的「鳳尾琴酒」入料，將明亮熱帶果香融入麵糰，搭配手工莓果醬與原粒桑葚，外層並以白巧克力、桑葚乾點綴，兼具傳統與創新個性，每顆1580元。12月1日前，預購凡預購2種口味組合並預付全額，即加贈「6吋蜂蜜巴斯克」一顆，價值880元。

「1plus1」推出4款潘納朵尼。其中「經典米蘭」採用世界盃奪冠配方，每顆2,980元。圖／1plus1提供
「1plus1」推出4款潘納朵尼。其中「經典米蘭」採用世界盃奪冠配方，每顆2,980元。圖／1plus1提供

「libreadry巢屋」與「吳寶春麥方店」攜手Aniello Di Caprio，共同推出「2026 聖誕限定／Aniello潘納朵尼」。圖／libreadry 巢屋提供
「libreadry巢屋」與「吳寶春麥方店」攜手Aniello Di Caprio，共同推出「2026 聖誕限定／Aniello潘納朵尼」。圖／libreadry 巢屋提供

1plus1「開心果潘納朵尼」，每顆3,350元。圖／1plus1提供
1plus1「開心果潘納朵尼」，每顆3,350元。圖／1plus1提供

懶人包 義大利 麵包

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