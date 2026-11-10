「芋泥鴨拉麵」挑戰味蕾！麵屋武藏「帝王蟹＋牛小排拉麵」要價880元

你吃火鍋會不會加芋頭？「麵屋武藏」今年冬天於光復店推出全新限定拉麵「紫芋鴨白湯拉麵」，挑戰芋頭愛好者，將鴨白湯與芋泥相結合，為湯底帶來獨特的濃稠口感與芋香；同時針對不同分店，還有「地瓜奶油煮干濃湯拉麵」、「金乃武藏－蟹天蟹帝」、「珈琲煮干清湯拉麵」等不同品項接力登場，為拉麵迷們帶來一連串驚喜滋味。

光復店自11月17日至12月14日期間，推出「紫芋鴨白湯拉麵」以鴨白湯為基底，搭配芋泥與酥炸芋絲。上桌可以先品嚐鴨白湯原味，再依照個人喜好拌入芋泥，讓湯頭帶來淡雅的芋頭香氣。同時並搭配櫻桃鴨胸叉燒，將芋泥鴨重新創意詮釋，每碗350元，每日限量15碗，民眾亦可選擇不加芋泥。

11月17日至12月14日期間，信義店推出「金薯奶油煮干濃湯拉麵」，湯頭帶有煮干特有的微苦酸香，並搭配叉燒、檸檬片與地瓜奶油。當地瓜奶油在湯中融化，能為湯頭增添一股柔和溫潤的甜感，每碗360元，每日限量15碗。

除此之外，麵屋武藏神山店則推出奢華的「金乃武藏－蟹天蟹帝」，延續20週年的限定企劃為靈感，以花蟹、三點蟹干物熬製湯底，再加入松葉蟹油堆疊香氣，再搭配帝王蟹肉與牛小排，一次擁有海陸雙重享受，每碗880元，採預約制，每日限量10碗，僅限於11月24日至12月21日供應。

針對不同口味的愛好者，麵屋武藏本店將於12月1日至12月28日，推出「濃厚雞白湯煮干拉麵」，每碗350元，每日限量15碗。同樣時段，台中店則推出「珈琲煮干清湯拉麵」，將煮干清湯與咖啡交織成為大人系的特色湯頭，每碗350元，每日限量15碗。即日起至12月7日，武骨店則推出「培乾蘋柳雞白湯拉麵」，每日限量20碗，每碗350元。

麵屋武藏「金薯奶油煮干濃湯拉麵」，每碗360元，每日限量15碗。記者陳睿中／攝影