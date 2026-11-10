快訊

黃仁勳認婚外情 陸媒揭黃樂丈夫康偉背景…合照曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

米其林一星予島週年限定！攜手前Marc L³主廚廖偉廷 演繹南方風土

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「予島Yu Dao」不僅是一間餐廳，也是土地故事的傳遞者。圖／予島提供
「予島Yu Dao」不僅是一間餐廳，也是土地故事的傳遞者。圖／予島提供

迎來開幕一週年的米其林一星餐廳「予島 Yu Dao」，將於11月26、27日推出限定客座餐會「TIDELINE 潮線」，由主廚楊柏偉（Nick Yang）邀請好友、前高雄餐廳 Marc L³ 主廚廖偉廷（Marc Liao）共同創作，透過9道料理與2道甜點，結合南方風土、跨國生活經驗及不同料理技法，重新探索當代新台灣料理的可能性。

兩位主廚雖有多年交情，料理養成背景卻各有不同。土生土長的台南人 Nick，從小跟著擔任總鋪師的外婆接觸辦桌文化，後來赴法國鑽研廚藝，並曾在台北、台東等地累積經驗，最終回到故鄉創立「予島」。他擅長以法式技法重新演繹台灣傳統飲食，從清晨海鮮飯湯、辦桌手路菜到季節海鮮料理，都能看見成長記憶與海外歷練交織而成的創作脈絡。

來自台北的 Marc，則曾在加拿大、澳洲等地生活與工作，歷練多倫多 「Splendido」、台北「STAY by Yannick Alléno」、墨爾本「Vue De Monde by Shannon Bennett」及雪梨「Bennelong by Peter Gilmore」 等國際餐廳。2019年落腳高雄，2021年創立 「Marc L³」，餐廳曾獲米其林指南推薦及50 Best Discovery肯定，並於2025年8月底結束營業。相較於 Nick 從故鄉飲食尋找靈感，Marc 更習慣透過跨文化經驗重新觀看台灣味，將海外生活所累積的觀察轉化為料理語言。

這次合作也呈現兩人截然不同的創作手法。Nick 從南台灣熟悉的海鮮與辦桌文化出發，運用法式料理技術，重新梳理地方食材的風味；Marc 則選擇從街頭小吃尋找突破，例如將夜市常見的炸熱狗重新解構，以南部新鮮劍旗魚與蝦仁取代傳統內餡，保留熟悉的外型，卻徹底翻轉入口滋味。兩人不約而同地從生活記憶出發，讓創新不只是形式上的改變，更是對地方飲食文化的重新理解。

「TIDELINE 潮線」以海洋與陸地交會的意象為靈感，從南台灣海洋資源延伸至禽肉、肉類及甜點，其中虱目魚更是重要創作線索，呼應入冬後南部虱目魚肉質肥美的季節特色。餐會不刻意以台南或高雄劃分地域，而是透過食材本身的風土條件，以及兩位主廚不同的人生經歷，呈現台灣料理更豐富的文化層次。

適逢「予島」開幕一週年，餐廳首年即獲米其林一星、綠星及開業大獎肯定，Nick 未來將持續以在地食材與地域風土為核心，拓展跨國餐飲交流。Marc 則預告，2027年將以全新品牌與空間重返餐飲市場，延續過去五年經營「Marc L³ 」的經驗，重新思考料理、空間與用餐體驗之間的關係。此次兩人以「一期一會」為合作精神，也為各自的料理旅程寫下新篇章。

【 TIDELINE潮線 餐會資訊 】

．餐會日期：2026/11/26（四）、27 （五）晚餐

．餐會費用：8,800元 + 10% / 每位（含Pairing + 水資）

．訂位：inline

廖偉廷將於2027年以全新品牌與全新空間再次出發。圖／廖偉廷提供
廖偉廷將於2027年以全新品牌與全新空間再次出發。圖／廖偉廷提供

「予島Yu Dao」將於11月26、27日推出限定客座餐會「TIDELINE 潮線」。圖／予島提供
「予島Yu Dao」將於11月26、27日推出限定客座餐會「TIDELINE 潮線」。圖／予島提供

米其林 料理 好友

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

漢來日月行館 辦米其林饗宴

4個月走訪市場街頭 柏林作家將台灣滋味寫進食譜

全聯美味堂攜手馬祖酒廠推6款酒香料理 高粱、老酒入菜馬祖味輕鬆上桌

浪漫慶生、紀念日首選！遠東百貨精選5大約會餐廳

相關新聞

米其林一星予島週年限定！攜手前Marc L³主廚廖偉廷 演繹南方風土

迎來開幕一週年的米其林一星餐廳「予島 Yu Dao」，將於11月26、27日推出限定客座餐會「TIDELINE 潮線」，由主廚楊柏偉（Nick Yang）邀請好友、前高雄餐廳 Marc L³ 主廚廖偉廷（Marc Liao）共同創作，透過9道料理與2道甜點，結合南方風土、跨國生活經驗及不同料理技法，重新探索當代新台灣料理的可能性。

僅此一只！寶格麗天然大理石Serpenti Seduttori腕表 登12月紐約拍賣

寶格麗（BVLGARI）經典靈蛇腕表再添藝術新作！品牌特別推出全球獨一無二的Serpenti Seduttori TimeForArt大理石版黃金鑲鑽腕表，以義大利天然綠色大理石Verde Alpi打造錶盤，結合黃金錶殼、鑽石與品牌自製機芯，將珠寶工藝、自然材質與高級製表融為一體。這款珍稀時計將登上2026年12月參與紐約TimeForArt藝術慈善拍賣，為當代藝術發展貢獻力量。

近3.5億買一隻表！F.P. Journe在富藝斯、佳士得日內瓦拍賣刷新紀錄

在剛落幕的日內瓦秋季鐘表拍賣中，富藝斯（Phillips）與佳士得（Christie's）兩大拍賣行雙雙以「白手套」100%成交，交出驚人的成績單，展現出全球藏家對頂級珍罕時計的強烈需求。富藝斯以總成交額逾1.12億美元（約9,204萬瑞郎）的創紀錄佳績收槌，成為史上首場成交總額突破一億美元大關的鐘表專場。佳士得則以總成交額達約5,870萬美元（4,782萬瑞郎），締造歷來總成交額最高的鐘表拍賣專場，較去年同季度激增221%。兩場拍賣中，全場最高價拍品由富藝斯拍出的F.P. Journe「Chronomètre à Résonance "Régence"」鉑金腕表摘冠，最終以高達868萬5,000瑞郎（約1,058萬8,474美元，新台幣近3.5億元）落槌成交。

複雜、用聽的？愛彼Supersonnerie「超問表」一門三傑推新作

瑞士高級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）發表三款全新Supersonnerie超問表，將品牌獨家報時專利技術融入Royal Oak皇家橡樹與CODE 11.59系列。全數搭載自研2953手動上鏈機芯，展現頂級複雜工藝與現代美學的深刻融合，再度改寫三問報時腕表聲學規格與視覺設計標準。

KidZania台北城市場景搶先看 試營運時間、票價、購票方式公開

位於南港LaLaport 5樓的知名兒童職業體驗樂園「KidZania Taipei奇薩尼亞台北」即將於11月24日揭幕，佔地近2,000坪的空間，今日也首度在官方社群平台揭露城市幾個角落，像是警察局、消防局、銀行、醫院、劇院等設施，也公布試營運期間的入場方式與票價。

和牛三重奏、提燈牛肉捲！禪院壽喜燒「松阪牛雙人套餐」每日限量3組

二本松餐飲集團旗下「祇園・禪院壽喜燒專門店」首度引進日本三大和牛中的「松阪牛」，自即日起推出全新「禪院松阪牛雙人饗宴」，內含提燈鳥巢牛肉捲、松阪牛壽喜燒三重奏等品項，讓民眾盡興享受松阪牛的細緻滋味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。