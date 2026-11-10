米其林一星予島週年限定！攜手前Marc L³主廚廖偉廷 演繹南方風土

迎來開幕一週年的米其林一星餐廳「予島 Yu Dao」，將於11月26、27日推出限定客座餐會「TIDELINE 潮線」，由主廚楊柏偉（Nick Yang）邀請好友、前高雄餐廳 Marc L³ 主廚廖偉廷（Marc Liao）共同創作，透過9道料理與2道甜點，結合南方風土、跨國生活經驗及不同料理技法，重新探索當代新台灣料理的可能性。

兩位主廚雖有多年交情，料理養成背景卻各有不同。土生土長的台南人 Nick，從小跟著擔任總鋪師的外婆接觸辦桌文化，後來赴法國鑽研廚藝，並曾在台北、台東等地累積經驗，最終回到故鄉創立「予島」。他擅長以法式技法重新演繹台灣傳統飲食，從清晨海鮮飯湯、辦桌手路菜到季節海鮮料理，都能看見成長記憶與海外歷練交織而成的創作脈絡。

來自台北的 Marc，則曾在加拿大、澳洲等地生活與工作，歷練多倫多 「Splendido」、台北「STAY by Yannick Alléno」、墨爾本「Vue De Monde by Shannon Bennett」及雪梨「Bennelong by Peter Gilmore」 等國際餐廳。2019年落腳高雄，2021年創立 「Marc L³」，餐廳曾獲米其林指南推薦及50 Best Discovery肯定，並於2025年8月底結束營業。相較於 Nick 從故鄉飲食尋找靈感，Marc 更習慣透過跨文化經驗重新觀看台灣味，將海外生活所累積的觀察轉化為料理語言。

這次合作也呈現兩人截然不同的創作手法。Nick 從南台灣熟悉的海鮮與辦桌文化出發，運用法式料理技術，重新梳理地方食材的風味；Marc 則選擇從街頭小吃尋找突破，例如將夜市常見的炸熱狗重新解構，以南部新鮮劍旗魚與蝦仁取代傳統內餡，保留熟悉的外型，卻徹底翻轉入口滋味。兩人不約而同地從生活記憶出發，讓創新不只是形式上的改變，更是對地方飲食文化的重新理解。

「TIDELINE 潮線」以海洋與陸地交會的意象為靈感，從南台灣海洋資源延伸至禽肉、肉類及甜點，其中虱目魚更是重要創作線索，呼應入冬後南部虱目魚肉質肥美的季節特色。餐會不刻意以台南或高雄劃分地域，而是透過食材本身的風土條件，以及兩位主廚不同的人生經歷，呈現台灣料理更豐富的文化層次。

適逢「予島」開幕一週年，餐廳首年即獲米其林一星、綠星及開業大獎肯定，Nick 未來將持續以在地食材與地域風土為核心，拓展跨國餐飲交流。Marc 則預告，2027年將以全新品牌與空間重返餐飲市場，延續過去五年經營「Marc L³ 」的經驗，重新思考料理、空間與用餐體驗之間的關係。此次兩人以「一期一會」為合作精神，也為各自的料理旅程寫下新篇章。

【 TIDELINE潮線 餐會資訊 】

．餐會日期：2026/11/26（四）、27 （五）晚餐

．餐會費用：8,800元 + 10% / 每位（含Pairing + 水資）

．訂位：inline

廖偉廷將於2027年以全新品牌與全新空間再次出發。圖／廖偉廷提供