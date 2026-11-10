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僅此一只！寶格麗天然大理石Serpenti Seduttori腕表 登12月紐約拍賣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Serpenti SeduttoriTimeForArt大理石版黃金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti SeduttoriTimeForArt大理石版黃金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）經典靈蛇腕表再添藝術新作！品牌特別推出全球獨一無二的Serpenti Seduttori TimeForArt大理石版黃金鑲鑽腕表，以義大利天然綠色大理石Verde Alpi打造錶盤，結合黃金錶殼、鑽石與品牌自製機芯，將珠寶工藝、自然材質與高級製表融為一體。這款珍稀時計將登上2026年12月參與紐約TimeForArt藝術慈善拍賣，為當代藝術發展貢獻力量。

這是寶格麗第二度參與TimeForArt慈善拍賣。活動由瑞士學院（Swiss Institute）攜手富藝斯拍賣行（Phillips in Association with Bacs & Russo）每兩年一次舉槌，透過珍稀時計拍賣支持當代藝術。此次拍賣所得全數款項，包含買家支付的佣金，將捐贈予位於紐約的瑞士學院，用於藝術展覽、藝術家駐村、公共活動、教育工作坊及社區計畫，且相關活動皆免費向大眾開放，讓新世代藝術家有更多展現創意的機會。

寶格麗這枚34毫米的Serpenti Seduttori腕表以最具代表性的Serpenti靈蛇為藍本，選用產自義大利奧斯塔山谷的Verde Alpi綠色大理石，濃郁深邃的綠色與天然紋理各具特色，將大自然的偶然創作帶入腕間，也呼應寶格麗深受古羅馬建築與大理石藝術啟發的設計傳承。腕表採用黃金表殼，表圈鑲嵌36顆明亮式切割鑽石，黃金表冠則點綴一顆蛋面切割祖母綠。六角形蛇鱗造型黃金表鍊延續靈蛇意象，透明錶背可欣賞自動盤飾有品牌標誌與蛇鱗圖案的寶格麗自製BVS100 Lady Solotempo自動上鍊機芯，並鐫刻「Unique Piece – TimeForArt」字樣，標示此表全球獨一無二。

BVLGARI Serpenti SeduttoriTimeForArt大理石版黃金鑲鑽腕表背面。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti SeduttoriTimeForArt大理石版黃金鑲鑽腕表背面。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti SeduttoriTimeForArt大理石版黃金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti SeduttoriTimeForArt大理石版黃金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti SeduttoriTimeForArt大理石版黃金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti SeduttoriTimeForArt大理石版黃金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供

寶格麗 腕表 紐約 珠寶

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