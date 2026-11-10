近3.5億買一隻表！F.P. Journe在富藝斯、佳士得日內瓦拍賣刷新紀錄

在剛落幕的日內瓦秋季鐘表拍賣中，富藝斯（Phillips）與佳士得（Christie's）兩大拍賣行雙雙以「白手套」100%成交，交出驚人的成績單，展現出全球藏家對頂級珍罕時計的強烈需求。富藝斯以總成交額逾1.12億美元（約9,204萬瑞郎）的創紀錄佳績收槌，成為史上首場成交總額突破一億美元大關的鐘表專場。佳士得則以總成交額達約5,870萬美元（4,782萬瑞郎），締造歷來總成交額最高的鐘表拍賣專場，較去年同季度激增221%。兩場拍賣中，全場最高價拍品由富藝斯拍出的F.P. Journe「Chronomètre à Résonance "Régence"」鉑金腕表摘冠，最終以高達868萬5,000瑞郎（約1,058萬8,474美元，新台幣近3.5億元）落槌成交。

即便宏觀經濟波動，刷新紀錄的指標表款均具有保存狀況完美、具歷史重要性及產量極其稀少等特質，其中獨立製表品牌與經典品牌高價成交的表款又尤其稀有，無疑是當前頂級拍賣市場中收藏價值的決定關鍵。

●富藝斯創紀錄突破一億美元 獨立製表與卡地亞寫新頁

富藝斯於11月7日至8日在日內瓦Hotel President舉槌的「名表薈萃-日內瓦XXIV」拍賣上所推出的217件拍品全數拍出，並一舉刷新24項世界拍賣紀錄，有17枚時計成交價突破100萬瑞郎，其中獨立製表品牌F.P. Journe的13枚時計的成交總額更高達3,180萬瑞郎。除了全場最高價的「Chronomètre à Résonance "Régence"」鉑金腕表之外，「Chronomètre à Résonance "Tokyo Boutique"」鈦金腕表和長階梯型鑽石鑲嵌的「Vagabondage III」都雙雙刷新該型號的世界拍賣紀錄。

而卡地亞（Cartier）於1924年製作的「Portico」柱廊式神秘鐘4號則以481萬5,000瑞郎締造卡地亞時計有史以來的最高拍賣紀錄。「藍籌品牌」百達翡麗（Patek Philippe）極珍罕的型號1436精鋼追針計時腕表刷新追針計時腕表的世界拍賣紀錄。來源顯赫的勞力士（Rolex）表款也都高價易主。

●佳士得成交額暴增221% 新世代藏家異軍突起

佳士得於11月9日假日內瓦四季酒店舉槌的「Rare Watches」現場拍賣上，250%拍品以高於拍前低估價成交，吸引來自66個國家的藏家競投。其中有有19%的競投者為佳士得的新客戶，而登記競投者中有高達40%屬於千禧世代與Z世代，顯現年輕新血正加速湧入高端鐘表收藏領域。

在佳士得的拍場上，獨立製表品牌表現出色。車神麥可舒馬克（Michael Schumacher）舊藏的F.P. Journe Ruthenium系列五枚成套腕表（編號皆為92/99）表中，成交價最高的拍品為Tourbillon Souverain陀飛輪腕表與Chronomètre à Resonance腕表。另一套F.P. Journe Vagabondage I、II、III玫瑰金三部曲則由單一買家全數高價包攬。首款量產的百達翡麗萬年曆計時碼表型號1518以及而1978年專為阿曼蘇丹製作的「Khanjar」型號3700/1黃金Nautilus腕表都高價成交，一套包含10款25週年紀念版腕表的朗格（A. Lange & Söhne）完整收藏中以Lange 1 Tourbillon表現最佳。由足球巨星席丹（Zinedine Zidane）捐出的Cartier Pasha腕表領銜的第二屆Watches for ELA慈善拍賣，則共籌得逾50萬瑞郎善款。

佳士得日內瓦「Rare Watches」現場拍賣，曾由車神舒馬克收藏的F.P.Journe Ruthenium系列中，Tourbillon Souverain以153萬6,000瑞郎成交。圖／佳士得提供

佳士得日內瓦「Rare Watches」現場拍賣上，百達翡麗型號1518黃金萬年曆計時腕表，1941年首創，以107萬5,200瑞郎成交。圖／佳士得提供

富藝斯「名表薈萃-日內瓦XXIV」現場拍賣，刷新世界拍賣紀錄的F.P. Journe「Chronomètre à Résonance "Tokyo Boutique"」鈦金腕表，2007年製，成交價614萬6,000瑞郎。圖／富藝斯提供

佳士得日內瓦「Rare Watches」現場拍賣上，百達翡麗型號1518黃金萬年曆計時腕表，1941年首創，以107萬5,200瑞郎成交。圖／佳士得提供

富藝斯「名表薈萃-日內瓦XXIV」現場拍賣，刷新世界拍賣紀錄的卡地亞Portico神秘鐘No. 4，成交價481萬5,000瑞郎。圖／富藝斯提供

富藝斯「名表薈萃-日內瓦XXIV」現場拍賣，刷新追針計時腕表的世界拍賣紀錄的百達翡麗型號1436精鋼追針計時腕表，1945年製，成交價626萬7,000瑞郎。圖／富藝斯提供

富藝斯「名表薈萃-日內瓦XXIV」現場拍賣最高價成交拍品，F.P. Journe「Chronomètre à Résonance "Régence"」鉑金腕表，2002年製，成交價868萬500瑞郎。圖／富藝斯提供

富藝斯「名表薈萃-日內瓦XXIV」拍賣現場。圖／富藝斯提供

富藝斯「名表薈萃-日內瓦XXIV」拍賣現場。圖／富藝斯提供