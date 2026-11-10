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複雜、用聽的？愛彼Supersonnerie「超問表」一門三傑推新作

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Royal Oak皇家橡樹系列42毫米超問表鈦金屬款，價格店洽。圖／Audemars Piguet提供
Royal Oak皇家橡樹系列42毫米超問表鈦金屬款，價格店洽。圖／Audemars Piguet提供

瑞士高級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）發表三款全新Supersonnerie超問表，將品牌獨家報時專利技術融入Royal Oak皇家橡樹與CODE 11.59系列。全數搭載自研2953手動上鏈機芯，展現頂級複雜工藝與現代美學的深刻融合，再度改寫三問報時腕表聲學規格與視覺設計標準。

愛彼於2016年首度研發出Supersonnerie超級報時技術，這項聲學結構由製表師、音樂家與洛桑聯邦理工學院歷時八年合作開發，其專利音簧直接固定於共鳴板上，結合特殊開孔底蓋與全新調節器，大幅提升音量、音質與報時清脆度，實現卓越的聲學穿透力與純粹韻律。

其中Royal Oak皇家橡樹系列推出兩款42毫米超問表，延伸經典八角形美學與一體式鍊帶結構。鈦金屬款（26591TI）搭配煙燻綠色太陽紋表盤與同色小秒盤，演繹清爽前衛的當代風格；18K玫瑰金款（26591OR）則首度運用於該系列超問表主體，搭配棕色Grande Tapisserie大型格紋表盤，交替亮面拋光與緞面拉絲，在傳承經典之外展現奢華氣質與光影美學。

CODE 11.59系列41毫米超問表（26395BC）則以全面拋光的18K白金中層表殼打造，搭配雙曲面防炫光鏡面。煙燻藍寶石表盤讓2953機芯構造若隱若現，搭配電鍍處理的分鐘刻度與灰色鱷魚皮表帶，將複雜聲音技術轉化為通透優雅的現代幾何風格，完美為全系列新作畫下句點。

Royal Oak皇家橡樹系列42毫米超問表玫瑰金款，價格店洽。圖／Audemars Piguet提供
Royal Oak皇家橡樹系列42毫米超問表玫瑰金款，價格店洽。圖／Audemars Piguet提供

CODE 11.59系列以圓形表殼加上精緻的打磨修飾，在愛彼系列中是少數的圓形款。圖／Audemars Piguet提供
CODE 11.59系列以圓形表殼加上精緻的打磨修飾，在愛彼系列中是少數的圓形款。圖／Audemars Piguet提供

CODE 11.59系列41毫米超問表白金款，價格店洽。圖／Audemars Piguet提供
CODE 11.59系列41毫米超問表白金款，價格店洽。圖／Audemars Piguet提供

愛彼的「Supersonnerie超問表」使用了專利音簧並直接固定於共鳴板上，結合特殊開孔底蓋與全新調節器，因此提升了音量、音質與清脆度。
愛彼的「Supersonnerie超問表」使用了專利音簧並直接固定於共鳴板上，結合特殊開孔底蓋與全新調節器，因此提升了音量、音質與清脆度。

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