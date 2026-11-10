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遠百竹北五周年慶祭出多重回饋 挑戰12億業績目標

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
遠百竹北年度購物盛事「周年慶」將於11月12日至11月29日熱鬧登場。記者李珣瑛／攝影
遠百竹北年度購物盛事「周年慶」將於11月12日至11月29日熱鬧登場。記者李珣瑛／攝影

遠百（2903）營運本部協理兼任遠百竹北店長許俊明表示，遠百竹北今年在化妝品及女裝業種，雙雙拿下遠百成長率第一名的好成績。針對即可展開的五周年慶，遠百竹北店訂出12億元的業績，全年並挑戰65億元年度目標。

遠百竹北年度購物盛事「周年慶」將於11月12日至11月29日熱鬧登場，迎接開店以來第五個周年慶，遠百竹北特別祭出滿額贈、刷卡禮、點點成金、開門排隊禮及全館滿額贈等多重好禮，從美妝保養、流行服飾到國際精品、大家電及保健器材，全面推出購物優惠與多重回饋，消費者宜把握年度採購好時機，享受超值回饋。

年度補貨趁現在，遠百竹北周年慶集結超過512款、1萬3,300組化妝品特惠組，搭配化妝品、內睡衣單筆消費滿2,000元送200元、首12日單筆滿1萬元加送200元優惠，滿足消費者美麗採購需求；百貨服飾當日累計消費滿5,000元送500元，滿5萬元再加送600元；首12日1F國際精品當日單筆消費滿1萬元送1,000元，滿10萬元再加送1,000元；大家電當日單筆消費滿1萬元送1,000元，保健器材當日單筆滿5,000元送500元。搭配滿額回饋，享受「買越多、送越多」的購物樂趣。

除了館內滿額優惠，遠百竹北周年慶再攜手指定銀行推出刷卡好禮！活動期間，持10大銀行信用卡於全館單筆分6期刷卡消費滿6,000元送200元、滿1萬元送400元；於數位3C（含APPLE）專櫃單筆分6期刷卡消費滿1萬元，再送500元，數量有限，送完為止。此外，HAPPY GO同步推出點點成金紅利回饋，活動期間本人持HAPPY GO卡及身分證件，扣200點即可兌換100元紅利券，依此類推，讓會員活用累積點數、享受加值回饋，購物優惠再升級。

為感謝消費者的支持，遠百竹北於周年慶首四日推出開門排隊禮，每日開店前出示HAPPY GO卡的前100名排隊顧客，即可領取限定好禮兌換號碼牌。11月12日贈送湯姆熊代幣10枚、11月13日贈送新葡苑奶皇包乙份、11月14日贈送撒隆巴斯乙盒、11月15日贈送Red Bull能量飲乙罐，每人限領一份，數量有限，送完為止。若未能搶得排隊禮也別失望，遠百竹北接續推出全館滿額贈活動！自11月19日起，遠百APP金級會員憑全館當日單筆消費滿2,000元以上發票，即可兌換手把式漸層杯，限量800份；11月26日起，符合同樣資格即可兌換掛勾式漸層自動摺傘，限量800份，數量有限，換完為止。

遠百竹北10日舉行五周年慶誓師大會，要挑戰12億元業績目標。記者李珣瑛／攝影
遠百竹北10日舉行五周年慶誓師大會，要挑戰12億元業績目標。記者李珣瑛／攝影

周年慶 遠百

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