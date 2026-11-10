KidZania台北城市場景搶先看 試營運時間、票價、購票方式公開

位於南港LaLaport 5樓的知名兒童職業體驗樂園「KidZania Taipei奇薩尼亞台北」即將於11月24日揭幕，佔地近2,000坪的空間，今日也首度在官方社群平台揭露城市幾個角落，像是警察局、消防局、銀行、醫院、劇院等設施，也公布試營運期間的入場方式與票價。

全球第34座「KidZania奇薩尼亞台北」攜手國內外40個各行各業的知名領導品牌，提供近50種涵蓋食衣住行育樂職業體驗。目前職業類型半數以上陸續公開，孩童將可以在這裡穿上真實職業制服，體驗進入手術室擔任國泰健康園區外科醫師、在中華電信體驗電信工程師，或是成為中國信託銀行行員負責開戶與存款業務，透過高度擬真的環境設計與角色扮演，帶領孩童探索工作樂趣。

「KidZania Taipei奇薩尼亞台北」也同步宣布開幕前兩周的11月24日至12月6日進行試營運，試營運期間為提供更好的體驗服務，將採取人流限額，僅開放事先線上購票的消費者入場，無提供現場售票服務。

門票將於「KidZania Taipei奇薩尼亞台北」官方網站及Trip.com兩大平台在11月17日下午2點整準時開放購票，尚未公告的「KidZania Taipei奇薩尼亞台北」官方網站網址將於11月17日前於官方粉絲頁（facebook/IG）公布。

試營運期間營業時間平日為9:00-17:00、周末為10:00-18:00，孩童票（3-17歲）每張1,400元、成人票（18歲以上）每張700元，每日門票數量有限，售完為止。

「KidZania Taipei奇薩尼亞台北」城市場景。圖／KidZania提供

「KidZania Taipei奇薩尼亞台北」城市場景。圖／KidZania提供

「KidZania奇薩尼亞台北」提供近50種涵蓋食衣住行育樂職業體驗。圖／KidZania提供

「KidZania奇薩尼亞台北」提供近50種涵蓋食衣住行育樂職業體驗。圖／KidZania提供

「KidZania奇薩尼亞台北」提供近50種涵蓋食衣住行育樂職業體驗。圖／KidZania提供