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葛萊美獎指定葡萄酒來台！黑松引進智利緣峰 5款紅白酒289元起喝得到

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Frontera緣峰」在台推出五款佳釀，指定通路購買還有機會獲得限量品牌好禮。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Frontera緣峰」在台推出五款佳釀，指定通路購買還有機會獲得限量品牌好禮。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑松公司今年正式取得智利孔雀酒莊旗下葡萄酒品牌「Frontera緣峰」台灣總代理權，宣布引進五款紅、白葡萄酒，分為經典與精釀兩大系列。其中，經典系列主打三款單一葡萄品種酒款，精釀系列則以不同葡萄品種調和出多層次風味，精釀系列預計12月起於全聯獨家上市，建議售價每瓶289元，讓日常品飲有更多選擇。

來自智利的「Frontera緣峰」，隸屬當地最大葡萄酒集團孔雀酒莊（Concha y Toro），不僅獲國際葡萄酒及烈酒研究機構IWSR評選為全球最具影響力葡萄酒品牌之一，也是日本前兩大進口葡萄酒品牌，更連續於2022年至2026年成為全球音樂盛事葛萊美獎（GRAMMY Awards）官方葡萄酒合作夥伴。

品牌名稱Frontera在西班牙語中意為「邊界」，呼應智利獨特的地理環境。從北部阿塔卡馬沙漠、太平洋海岸，到安地斯山脈及南方冰川，多樣化的自然條件孕育出不同風格的葡萄酒。此次酒標也以山脈為設計意象，搭配紅、紫、綠等色彩，呈現各款酒的品種特色。

此次引進的經典系列包括「緣峰卡本內蘇維翁紅酒」、「緣峰梅洛紅酒」及「緣峰白蘇維濃白葡萄酒」。其中，卡本內蘇維翁紅酒曾獲2025年國際葡萄酒與烈酒大賽（IWSC）銅牌，帶有成熟黑色水果香氣，並融合香草、咖啡與巧克力氣息；梅洛紅酒則以紅色莓果、櫻桃果香搭配淡淡煙燻氣息，口感柔和。白蘇維濃白葡萄酒則呈現粉紅葡萄柚、百香果、白桃與芒果等清新果香，適合偏好清爽風格的消費者。

另一系列「緣峰精釀」則推出紅、白兩款酒。精釀紅葡萄酒以成熟黑色水果香氣結合辛香料氣息，口感柔順；精釀白葡萄酒則融合白桃、熱帶水果與花香，呈現平衡甜美的風味。此外，品牌也提供葡萄酒調飲配方，讓消費者除了純飲，也能透過簡單調製變化日常喝法。

在通路方面，經典系列建議售價每瓶350元，已於萬家福秋季酒展搶先推出；精釀系列每瓶289元，預計12月起於全聯獨家販售。上市期間於全聯、萬家福及酒類專賣店購買任兩瓶可獲品牌帆布袋，買三瓶送品牌玻璃杯，購買六瓶以上還可獲迷你數位相機，贈品數量有限，實際活動依各通路公告為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Frontera」將山脈意象融入酒標設計，並以繽紛色彩呈現不同酒款的葡萄品種與風味個性。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Frontera」將山脈意象融入酒標設計，並以繽紛色彩呈現不同酒款的葡萄品種與風味個性。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「緣峰白蘇維濃白葡萄酒」入口後即可感受到粉紅葡萄柚、百香果、白桃與芒果交織的清爽風味。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「緣峰白蘇維濃白葡萄酒」入口後即可感受到粉紅葡萄柚、百香果、白桃與芒果交織的清爽風味。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Frontera明星酒款「緣峰卡本內蘇維翁紅酒」獲2025年國際葡萄酒與烈酒大賽（IWSC）銅牌。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Frontera明星酒款「緣峰卡本內蘇維翁紅酒」獲2025年國際葡萄酒與烈酒大賽（IWSC）銅牌。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

即日起至萬家福「秋季酒展」購買六瓶以上「Frontera緣峰」即可獲得限量「迷你數位相機」。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即日起至萬家福「秋季酒展」購買六瓶以上「Frontera緣峰」即可獲得限量「迷你數位相機」。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「緣峰梅洛紅酒」帶有紅色莓果與櫻桃果香，口感柔和順口。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「緣峰梅洛紅酒」帶有紅色莓果與櫻桃果香，口感柔和順口。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Frontera緣峰精釀系列融合不同葡萄品種，打造獨特且風味平衡的酒款，預計12月於全聯上市。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Frontera緣峰精釀系列融合不同葡萄品種，打造獨特且風味平衡的酒款，預計12月於全聯上市。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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