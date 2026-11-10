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雙11飯店優惠懶人包！北中南住房、吃到飽一次看 最低2,911元入住

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
30樓的Smile One精緻涮涮鍋，11月11日當天推出活體波士頓龍蝦單點65折；11月整月內用同桌消費滿1,000元，還可加價111元選購美國牛五花、台灣黑蜜豬或綜合海鮮盤。圖/高雄福華大飯店提供
30樓的Smile One精緻涮涮鍋，11月11日當天推出活體波士頓龍蝦單點65折；11月整月內用同桌消費滿1,000元，還可加價111元選購美國牛五花、台灣黑蜜豬或綜合海鮮盤。圖/高雄福華大飯店提供

雙11不只拚購物，飯店業者也搶搭購物節熱潮，從住房、吃到飽、鐵板燒到高空牛排館，紛紛祭出限時優惠，從城市小旅行到離島度假，都能趁檔期安排。

●北部｜台北遠東香格里拉

　

單人中式套餐1,588元、雙人自助餐券約6折

台北遠東香格里拉於11月11日零時起推出5款雙11限定餐券，限時24小時販售至當晚23時59分。其中「中式雙饗．平日午間單人套餐券」優惠價1,588元，可任選香宮或上海醉月樓享用7道式套餐，原價2,077元，約76折，一個人也能享受完整中式宴席。

遠東Café推出周一至周四雙人自助餐券2,340元，原價3,916元，約6折；目前餐廳秋蟹季持續至11月30日，午晚餐供應花蟹、三點蟹及石蟳等料理。另有板橋Mega50旗下望月樓平日午間海陸套餐，雙11優惠價1,111元，原價2,030元，約55折。

●中部｜台中長榮桂冠酒店

　

住房3,111元起、早餐買一送一

台中長榮桂冠酒店與采．寓halo house推出雙11住房優惠，11月11日至13日限時訂房，入住期間為11月11日至2027年2月3日。台中長榮平日每房每晚3,111元，加價110元可升等至高級家庭房或貴賓樓層雙人客房，加價1,100元則可升等一房一廳套房（原價15,400元）。住房專案不含早餐，可加購咖啡廳自助早餐買一送一，每客715元。

采．寓halo house則主打雙人出遊及獨旅，平日標準雙人房每晚2,911元，加價110元可升等高級雙人房。

兩館同步推出客房浪漫布置加價購，每房399元起，適合生日、周年及求婚等特殊紀念日。

●中部｜台中日月千禧酒店

　

住房折1,111元、111元吃蛋糕

台中日月千禧酒店從住房、餐飲到健身體驗同步推出雙11優惠。旅覓酒吧11月指定單片蛋糕每個111元，約5.5折起；饗樂全日餐廳自助百匯則推出提前訂位優惠，即日起至13日午、晚餐每位1,111元，含服務費。

24樓極炙牛排館即起至13日午餐時段，雙人同行點指定套餐，優惠價2,111元，5款主餐任選2；晚餐套餐第二人加價2,111元，即可享用美國極佳級肋眼牛排套餐。宵夜時段原創調酒第二杯加價111元。

住房方面，11月11日至13日預訂指定專案，可享2026年11月11日至2027年2月3日周日至周四入住折價1,111元。威達套房每晚含一客早餐6,989元起，市政套房8,989元起，皆含行政俱樂部禮遇。

●南部｜高雄萬豪酒店

　

連住兩晚11,111元、現省近3萬元

高雄萬豪酒店推出兩檔住房優惠。「2026雙11快閃連住」11月11日上午10時至14日下午6時限時開賣，適用入住期間為11月11日至2027年3月31日，平日周日至周四連住豪華客房兩晚，含兩客早餐，專案價11,111元（含稅及服務費），原價40,568元，折扣約27折，現省近2.9萬元。

另一檔「歡聚時光．港味假期」則主打住宿搭配港式美食，即日起至2027年2月25日開放訂房，入住期間為12月1日至2027年2月25日，每房每晚6,929元起，依房型人數提供自助早餐，另贈京翠港式飲茶餐飲抵用券，雙人房1,000元、家庭房2,000元。透過官網高鐵聯票頁面預訂，還可加購高鐵車票享全票95折起。

●南部｜高雄福華大飯店

　

自助晚餐兩人同行811元、龍蝦65折

高雄福華大飯店集結旗下5大餐廳推出雙11餐飲優惠，其中最受矚目的是麗香苑自助餐廳11月11日晚餐限定兩人同行合計811元，優惠人數以此類推，每組最多10人，惟不適用餐券及團體優惠。

位於30樓的Smile One精緻涮涮鍋，11月11日當天推出活體波士頓龍蝦單點65折，原價1,780元；11月整月內用同桌消費滿1,000元，還可加價111元選購美國牛五花、台灣黑蜜豬或綜合海鮮盤。

江南春招牌酸菜白肉鍋11月整月優惠價650元，雙11當天搭配蔥油餅組合750元；珍珠坊古早味芋香米粉鍋優惠價440元，雙11外帶搭配鮮蝦腐皮捲則為620元。

一樓HOVII Café也推出麵包第二件50元、美式咖啡及紅茶外帶每杯80元等優惠，指定禮盒享85折。

●離島｜澎湖福朋喜來登

　

五星飯店三天兩夜5,200元起、自助晚餐911元

想趁冬季安排離島旅行，澎湖福朋喜來登酒店推出雙11住房、餐飲及休閒三大優惠。「2026歲末有喜」住房專案三天兩夜5,200元起，入住街景豪華雙床客房兩晚，贈送酒店永續商品「蚵殼龜擴香石」一組，並提供澎湖機場或馬公港定時定點來回接駁各一次，另可加購宜客樂海港百匯自助早餐成人買一送一，兩客優惠價840元。

喜歡高級房型的旅客，另有Plus+豪華套房專案，三天兩夜16,500元，入住港景吉貝雅爵套房或港景石滬雅仕套房兩晚，包含每日兩客自助早餐、總額3,000元餐飲抵用券及永續特色商品。

餐飲部分，宜客樂海港百匯11月11日至13日推出自助晚餐每人911元，已含服務費，較原價現省387元；麵包坊同步推出外帶麵包買四送一。

「2026雙11・快閃連住」住房專案，平日(周日至周四)連續入住豪華客房兩晚，含兩客豪享自助早餐，原價40,568元，專案價只要11,111元(含稅及服務費)。圖/高雄萬豪酒店提供
「2026雙11・快閃連住」住房專案，平日(周日至周四)連續入住豪華客房兩晚，含兩客豪享自助早餐，原價40,568元，專案價只要11,111元(含稅及服務費)。圖/高雄萬豪酒店提供

采‧寓推出雙11住房優惠，平日純宿2,911元，加價110元即可升等至高級雙人房。圖/台中長榮桂冠酒店提供
采‧寓推出雙11住房優惠，平日純宿2,911元，加價110元即可升等至高級雙人房。圖/台中長榮桂冠酒店提供

宜客樂海港百匯自助早餐特色「現煮海鮮麵線」。圖/澎湖福朋喜來登提供
宜客樂海港百匯自助早餐特色「現煮海鮮麵線」。圖/澎湖福朋喜來登提供

台北遠東香格里拉將於11月11日00:00至23:59，推出雙11限時24小時快閃餐券，僅限當日販售。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉將於11月11日00:00至23:59，推出雙11限時24小時快閃餐券，僅限當日販售。圖/台北遠東香格里拉提供

饗樂全日餐廳自助百匯。圖/日月千禧提供
饗樂全日餐廳自助百匯。圖/日月千禧提供

雙11 飯店 吃到飽

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